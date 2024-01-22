Елена Костылева вернулась на лед после падений на чемпионате России по прыжкам

Теги сборная России женское катание Елена Костылева Игорь Лютиков Фигурное катание

Елена Костылева вернулась на лед после падений на чемпионате России по прыжкам.

Об этом сообщил тренер фигуристки Игорь Лютиков.

«Все обошлось, сегодня Лена вернулась на лед», – сказал Лютиков.

Накануне Костылева допустила болезненное падение с четверного сальхова в командном турнире чемпионата России по прыжкам, после чего зашла на тройной лутц и снова упала.

Безумный героизм и слезы 12-летней Костылевой: повредила руку, но продолжила – это ее 9-й соревновательный день подряд

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11 комментариев
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А Лене после стольких дней соревнований выходной не положен? Отдохнула бы, организм не железный.
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Лучше бы отдохнуть дали, только вчера выступала и до этого сколько дней.
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Кмк, тренер Лютиков адекватный, не станет бездумно нагружать спортсменку. Главное, чтобы мама не требовала невозможного.
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Ответ Olga.t
Кмк, тренер Лютиков адекватный, не станет бездумно нагружать спортсменку. Главное, чтобы мама не требовала невозможного.
Лютиков даст щадящие упражнения, а маман за бортиком на квады отправит, ещё и Лютикова обвинит, что сдерживает талант
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Хоть бы день дали ребенку отдохнуть, нагрузка же не только физическая, но и психологическая на таком количестве стартов подряд..
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Ребенок десять дней на стартах и вчера с травмой - неужели не дать день отдыха. Там мама совсем без крышечки
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Жесть
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Ответ Большое Путешествие Рузика
Странные вообще они там все. И Лютиков этот. И мама . Да и Лена сама вызывает вопросы. С Ленкой Родиной переписывается. О чём интересно 12летняя девочка может с ней переписываться....
А с чего вы взяли что они переписываются? Там мамашка даже с Родиной умудрилась разругаться)))
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Ну кто бы сомневался, там мать на голову вольтанутая, видимо думает, если дочь день отдохнёт, то всё карьера пойдёт коту под хвост.
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Отлично! Я рад✌️❤️
Жду Леночку на следующем старте!
У Леночки с Викой отличная заруба.🌟
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