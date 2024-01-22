Елена Костылева вернулась на лед после падений на чемпионате России по прыжкам.

Об этом сообщил тренер фигуристки .

«Все обошлось, сегодня вернулась на лед», – сказал Лютиков.

Накануне Костылева допустила болезненное падение с четверного сальхова в командном турнире чемпионата России по прыжкам, после чего зашла на тройной лутц и снова упала.

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