Елена Костылева вернулась на лед после падений на чемпионате России по прыжкам
Елена Костылева вернулась на лед после падений на чемпионате России по прыжкам.
Об этом сообщил тренер фигуристки Игорь Лютиков.
«Все обошлось, сегодня Лена вернулась на лед», – сказал Лютиков.
Накануне Костылева допустила болезненное падение с четверного сальхова в командном турнире чемпионата России по прыжкам, после чего зашла на тройной лутц и снова упала.
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Жду Леночку на следующем старте!
У Леночки с Викой отличная заруба.🌟