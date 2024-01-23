Владимир Самойлов: «Давно болею за Дикиджи, но удивился его стабильности. Его лутц – лучший в сезоне»

Польский фигурист Владимир Самойлов назвал лутц Владислава Дикиджи лучшим в сезоне.

— Раньше ты говорил, что не следишь за фигурным катанием, как зритель. Сейчас что-то изменилось?

— Не знаю, что со мной произошло, но в какой-то момент я начал смотреть очень много соревнований, даже юниорский Гран-при, хотя я его не смотрел с момента, как я сам там выступал, а это 2017 год. Сейчас слежу за юниорами, чемпионатами мира и Европы, челленджерами. Честно скажу, я посмотрел практически все российские соревнования.

Я очень рад такому возвращению Ромы Савосина. Мы иногда на связи, интересно было, куда он пропал. Я его знаю с пеленок, конечно, был очень рад его этапу на 100 баллов. Просто представляю, как это физически и морально тяжело, он с этим справился. Даже слов нет, я так счастлив. Скорее всего, его уже все списали, а он такой «доброе утро».

— Были еще моменты в этом сезоне, которые вызвали у тебя похожие эмоции?

— Возьму Влада Дикиджи. Я давно за него болею, но удивился его стабильности в этом сезоне. Когда увидел его лутц, был в шоке. Потому что для меня это лутц на +4 без вопросов. Он делает чисто обе программы, а у него в произвольной три четверных. Весь сезон с этим набором он катает идеально. Для меня — это самый лучший лутц в сезоне, что я видел.

Удивился его стабильности и крепким нервам. Я говорю только про прыжковую часть, по компонентам он пока проигрывает, но это дело времени.

Мне Матвейка (Ветлугин) очень нравится в этом сезоне, пусть у него не всегда все получается, но на него приятно смотреть. Илюшка Яблоков тоже любит позажигать, — рассказал .