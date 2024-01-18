Ветлугин о продолжительности карьеры: «Экватор пройден, и давно. У меня не депрессия, не отчаяние, надо просто отдавать себе в этом отчет»

Фигурист Матвей Ветлугин считает, что «экватор» в его карьере уже пройден.

В декабре спортсмен занял 14-е место на чемпионате России в Челябинске.

– Появляются проблемы с мотивацией после таких результатов? Это же тоже часть рефлексии.

– Да, они есть. Я очень долго не мог уснуть после короткой программы. Встал в три ночи, Глеб (Лутфуллин) тоже ворочался и тоже не мог уснуть. Я включил свет, говорю: «Глеб, надо что-то делать!» Внезапный прилив ночной мотивации, ха-ха. И я спросил, чего он хочет добиться в спорте.

На следующий день подходил ко взрослым ребятам – Диме Алиеву, Саше Самарину, Леше Ерохову, Роме Савосину – с тем же вопросом: «Чего вы хотите добиться в спорте, зачем вы катаетесь?» Я хотел услышать их и понять, какие мысли могут ждать меня через 3-4 года.

Конечно, после таких провалов возникают разные не самые неприятные мысли. И много вопросов: вообще чего я хочу добиться, к скольким годам, чем я буду заниматься после и как повлияет то, чем я занимаюсь сейчас, на будущее после спорта? Это к вопросу о рефлексии.

– И что ты услышал от ребят?

– Разное, ха-ха. Но пришел к тому, что преданность делу, которое ты очень любишь, оставляет тебя в нем и заставляет переживать эти неудачи, не есть себя изнутри до неадекватного состояния и двигаться дальше.

– А когда преданности ставят палки в колеса? В этом сезоне разные истории случались.

– Все равно – пока есть уникальная возможность, в том числе по здоровью, проживать жизнь на льду, хочется ее по максимуму реализовать. За то небольшое оставшееся мне время.

– У тебя осталось небольшое время?

— Думаю, оно точно в 2-3 раза короче, чем тот срок, который я уже занимаюсь фигурным катанием. То есть экватор пройден, и давно. У меня не депрессия, не отчаяние, надо просто отдавать себе в этом отчет, – сказал 20-летний Ветлугин.