Ветлугин о продолжительности карьеры: «Экватор пройден, и давно. У меня не депрессия, не отчаяние, надо просто отдавать себе в этом отчет»
Фигурист Матвей Ветлугин считает, что «экватор» в его карьере уже пройден.
В декабре спортсмен занял 14-е место на чемпионате России в Челябинске.
– Появляются проблемы с мотивацией после таких результатов? Это же тоже часть рефлексии.
– Да, они есть. Я очень долго не мог уснуть после короткой программы. Встал в три ночи, Глеб (Лутфуллин) тоже ворочался и тоже не мог уснуть. Я включил свет, говорю: «Глеб, надо что-то делать!» Внезапный прилив ночной мотивации, ха-ха. И я спросил, чего он хочет добиться в спорте.
На следующий день подходил ко взрослым ребятам – Диме Алиеву, Саше Самарину, Леше Ерохову, Роме Савосину – с тем же вопросом: «Чего вы хотите добиться в спорте, зачем вы катаетесь?» Я хотел услышать их и понять, какие мысли могут ждать меня через 3-4 года.
Конечно, после таких провалов возникают разные не самые неприятные мысли. И много вопросов: вообще чего я хочу добиться, к скольким годам, чем я буду заниматься после и как повлияет то, чем я занимаюсь сейчас, на будущее после спорта? Это к вопросу о рефлексии.
– И что ты услышал от ребят?
– Разное, ха-ха. Но пришел к тому, что преданность делу, которое ты очень любишь, оставляет тебя в нем и заставляет переживать эти неудачи, не есть себя изнутри до неадекватного состояния и двигаться дальше.
– А когда преданности ставят палки в колеса? В этом сезоне разные истории случались.
– Все равно – пока есть уникальная возможность, в том числе по здоровью, проживать жизнь на льду, хочется ее по максимуму реализовать. За то небольшое оставшееся мне время.
– У тебя осталось небольшое время?
— Думаю, оно точно в 2-3 раза короче, чем тот срок, который я уже занимаюсь фигурным катанием. То есть экватор пройден, и давно. У меня не депрессия, не отчаяние, надо просто отдавать себе в этом отчет, – сказал 20-летний Ветлугин.
Если он пришёл в фигурное катание лет в 5, то получается около 15 лет.
Тогда да, вполне логично, что его оставшийся путь короче, чем пройденный)
Сейчас выглядит вполне счастливым в новой жизни.
Уверена, что не все могут стать ОЧ, это и не нужно, можно поставить реалистичную цель, но которая тоже принесет удовлетворение.
Ханю величайший из величайших в каждом своём мгновении. Несмотря на промахи.
Неизвестно,укатает ли его кто - нибудь когда - нибудь вообще...
Это депрессия,а не экватор
Тут надо исправить на "приятные".
Матвей, тебя зрители ждут изо всех сил. Сам знаешь.
10 место ЧР и 11 место ФГПР .