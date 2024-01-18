Ветлугин о продолжительности карьеры: «Экватор пройден, и давно. У меня не депрессия, не отчаяние, надо просто отдавать себе в этом отчет»

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Роман Савосин Алексей Ерохов Матвей Ветлугин Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Фигурист Матвей Ветлугин считает, что «экватор» в его карьере уже пройден.

В декабре спортсмен занял 14-е место на чемпионате России в Челябинске.

– Появляются проблемы с мотивацией после таких результатов? Это же тоже часть рефлексии.

– Да, они есть. Я очень долго не мог уснуть после короткой программы. Встал в три ночи, Глеб (Лутфуллин) тоже ворочался и тоже не мог уснуть. Я включил свет, говорю: «Глеб, надо что-то делать!» Внезапный прилив ночной мотивации, ха-ха. И я спросил, чего он хочет добиться в спорте.

На следующий день подходил ко взрослым ребятам – Диме Алиеву, Саше Самарину, Леше Ерохову, Роме Савосину – с тем же вопросом: «Чего вы хотите добиться в спорте, зачем вы катаетесь?» Я хотел услышать их и понять, какие мысли могут ждать меня через 3-4 года.

Конечно, после таких провалов возникают разные не самые неприятные мысли. И много вопросов: вообще чего я хочу добиться, к скольким годам, чем я буду заниматься после и как повлияет то, чем я занимаюсь сейчас, на будущее после спорта? Это к вопросу о рефлексии.

– И что ты услышал от ребят?

– Разное, ха-ха. Но пришел к тому, что преданность делу, которое ты очень любишь, оставляет тебя в нем и заставляет переживать эти неудачи, не есть себя изнутри до неадекватного состояния и двигаться дальше.

– А когда преданности ставят палки в колеса? В этом сезоне разные истории случались.

– Все равно – пока есть уникальная возможность, в том числе по здоровью, проживать жизнь на льду, хочется ее по максимуму реализовать. За то небольшое оставшееся мне время.

– У тебя осталось небольшое время?

— Думаю, оно точно в 2-3 раза короче, чем тот срок, который я уже занимаюсь фигурным катанием. То есть экватор пройден, и давно. У меня не депрессия, не отчаяние, надо просто отдавать себе в этом отчет, – сказал 20-летний Ветлугин.

25 комментариев
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Ну в прямой речи Матвей все-таки говорит о всем времени, что он в спорте)
Если он пришёл в фигурное катание лет в 5, то получается около 15 лет.
Тогда да, вполне логично, что его оставшийся путь короче, чем пройденный)
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Берите пример с Чена, покатался до достижения своей цели и сразу пошел дальше учиться, реализовывать себя в жизни. Понимал, что спорт это до 25, а потом нужно не рефлексировать, а найти что-то другое интересное для себя.
Сейчас выглядит вполне счастливым в новой жизни.
Уверена, что не все могут стать ОЧ, это и не нужно, можно поставить реалистичную цель, но которая тоже принесет удовлетворение.
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Ответ lepestok
я совсем его не понимаю. Матвей с таким трудом прыгает квад и триксель, что на его месте надо на тренировках в поте лица отрабатывать их. А он страдает вечно.
Вы, кажется, с Мозалевым перепутали.
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20-летний парень, который недавно вышел из юниоров, рассуждает об экваторе. Ну если считать с 6 лет то конечно пройден))
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А что за история про палки в колеса? Что-то случилось у Матвея?
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Как там у Утёсова было... "Мы с тобой перешли перевал и теперь нам спускаться с горы"....
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Ответ Amina Minkova
Браун катался для удовольствия,он со своим подходом может кататься сколько угодно.Ханю после Кореи ничего кроме спада не показал,это был кризис как техники так и идей.Он как раз пример того что уходить нужно вовремя .Ушел бы после второго золота ои остался бы непобедимым.А так его Чен как ребенка укатал
Это только Ваше мнение.
Ханю величайший из величайших в каждом своём мгновении. Несмотря на промахи.
Неизвестно,укатает ли его кто - нибудь когда - нибудь вообще...
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Ответ Инна1945
Лучше брать пример с Ханю, Брауна и Плющенко
Браун катался для удовольствия,он со своим подходом может кататься сколько угодно.Ханю после Кореи ничего кроме спада не показал,это был кризис как техники так и идей.Он как раз пример того что уходить нужно вовремя .Ушел бы после второго золота ои остался бы непобедимым.А так его Чен как ребенка укатал
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Матвей Ветлугин на год старше Малинина и почти на три года младше Адама:экватор пройден давно 🤪
Это депрессия,а не экватор
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Ответ Ayla
Берите пример с Чена, покатался до достижения своей цели и сразу пошел дальше учиться, реализовывать себя в жизни. Понимал, что спорт это до 25, а потом нужно не рефлексировать, а найти что-то другое интересное для себя. Сейчас выглядит вполне счастливым в новой жизни. Уверена, что не все могут стать ОЧ, это и не нужно, можно поставить реалистичную цель, но которая тоже принесет удовлетворение.
Лучше брать пример с Ханю, Брауна и Плющенко
+7
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+5
Ответ Леди Брэкнелл
А что за история про палки в колеса? Что-то случилось у Матвея?
Это надо у журналиста который вопрос задал спросить что он имел в виду
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"...после таких провалов возникают разные не самые неприятные мысли "
Тут надо исправить на "приятные".
+4
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Матвею надо заниматься прыжками, больше над ними работать, это явно его слабое звено. В своих провалах виноват только он сам. Если получается, то судьи ему не скупятся. Не понятно, почему Матвея уже не в первый раз спрашивают про мотивацию. На двнный момент, даже если бы не было международного бана, он бы никуда не отобрался на серьезные соревнования.
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Какой экватор?
Матвей, тебя зрители ждут изо всех сил. Сам знаешь.
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Когда нет существенного прогресса и результатов, то и до экватора порой не доезжают. Надо работать, анализировать свои тренировки, выступления и делать правильные выводы, чтобы подобные мысли не лезли в голову.
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В том году результат получше был.
10 место ЧР и 11 место ФГПР .
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Ответ Іра Блоцкая-Вараксіна
Вы, кажется, с Мозалевым перепутали.
и Мозалев такой же))) мальчики-ромашки
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В поисках себя и мотивации Матвей, рефлексирует. Он думающий спортсмен - и это заметно в постановках. Чтт там с техникой - это уже и к тренерам вопросы. А вообще, Матвей и без спорта не затеряется, может стать актером, все задатки, имхо у него есть.
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Ответ Инна1945
Лучше брать пример с Ханю, Брауна и Плющенко
Браун не прыгал четверные, а значит, избегал рисков и травм. У него почти не было конкуренции в сборной. Так себе пример. У Плющенко кроме прыжков ничего не было, катальщик он так себе. И тоже, в сборной ему шли навстречу как никому. Ханю природный талант, у него полный комплект - и прыжки, и катание, и вращения, и программы. Равняться, конечно, можно, но надо ли выпрыгивать из штанишек. Каждый спортсмен подозревает, если не знает точно, о своём потолке
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Ответ Инна1945
20-летний парень, который недавно вышел из юниоров, рассуждает об экваторе. Ну если считать с 6 лет то конечно пройден))
До 40 лет он ведь не будет кататься)) Значит, пройден)
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