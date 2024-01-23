Владимир Самойлов: «В судействе к бывшим россиянам есть предвзятость. Не только ко мне, но и к некоторым другим спортсменам»

Бывший российский фигурист Владимир Самойлов высказался о выступлениях за Польшу.

— В небольших федерациях очень часто существуют проблемы с финансированием и поддержкой спортсменов. Как у вас с этим дела?

— Мне помогают с оплатой тренировок, проживанием, все соревнования оплачиваются — это чемпионаты Европы и мира, челленджеры. С этого сезона начались стипендии. Они мне очень помогают, за это им огромное спасибо.

— Есть мнение, что к тем, кто перешел из России выступать за другие страны, особое отношение на международных турнирах. Замечал ли ты определенную предвзятость со стороны судей, спортсменов?

— Если брать организаторов, президентов федераций, тимлидеров из других стран, спортсменов, то никакого предвзятого отношения нет. Мое мнение, но в судействе есть. Не только ко мне, но и к некоторым другим спортсменам.

— Ты сейчас учишь польский язык, но живешь и тренируешься в Италии без знания итальянского. Как так получается?

— Я все время хотел приступить к итальянскому, но у меня уже и так каша в голове. Даже с английским есть проблемы: я могу поговорить, ответить что-то, но в повседневной жизни. А если там какая-то сложная тема, касающаяся других сфер, то уже не буду понимать. Сверху такого английского я начал заниматься польским.

Я знаю итальянский по умолчанию, могу сказать несколько фраз. Из-за этой каши могу приехать в Италию и отвечать людям на польском. Еще говорю так уверенно, будто меня поймут. Когда общаешься, иногда выходит такая смесь трех языков.

— Какая мотивация учить польский язык?

— В команде есть чистые поляки, мне всегда хотелось с ними поговорить. Сначала мне он очень напоминал русский, поэтому я думал, что все пойдет легко, оказалось, это не так. Мне очень часто пишут фанаты на польском, хочется им отвечать, давать спокойно интервью. Мне кажется, им будет приятно, если я буду отвечать на родном им языке. Также мне это понадобится для получения гражданства, – сказал .