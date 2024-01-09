Самойлов о переходе в Польшу и тренировках за границей: «Был момент, что через два месяца начал смотреть билеты обратно. Но пересилил себя»

Фигурист Самойлов рассказал о трудностях из-за смены спортивного гражданства.

Россиянин Владимир Самойлов перешел в сборную Польши в 2021 году. Он тренируется в Италии под руководством Ангелины Туренко.

– Мария Талалайкина пробовала себя в Италии, но вернулась из-за ряда проблем, в том числе, финансовых. Насколько ты сейчас независим от своих родителей в этом плане?

– Мне сильно помогает польская федерация. Есть стипендия, оплачивают тренировки, соревнования. А родители помогают и сейчас, да.

– Для российской аудитории переход в Польшу является чем-то сюрреалистичным. Тебя ничего не пугало при принятии решения?

– Ко мне изначально очень хорошо относились, доброжелательные люди, проблем не было. Я держал связь с Польшей с 2020-го, год пробыл на «карантине».

Слышал, что сейчас стало сложнее с переходами. Если по-честному, мне жалко и обидно за ребят, которые не могут выступать на международных турнирах. Они отдали всю жизнь спорту и сейчас их не могут допустить.

– Некоторые называют сменивших гражданство предателями. Что можешь ответить им?

– Их можно отчасти понять, но они не мыслят с позиции спортсмена. Никто не знает обратной стороны – травм, слез, переживаний. Хочется идти дальше, соревноваться с лучшими. Я понимаю ребят, которые уходят. Карьера очень короткая.

– Ни разу не пожалел о своем решении сменить спортивное гражданство?

– У меня был тяжелый период. Мне сказали, что могу тренироваться за Польшу только за границей. Я как-то не обдумал полностью ситуацию, сразу ответил: «Да, поехали». В аэропорту встретились с другом и только там я осознал, куда и зачем лечу.

Приезжаю в другую страну один, не зная языка. Словно потерялся. Это как начать жизнь заново или игру на хард-режиме на другом языке. Нет ни друзей, ни знакомых, ни связей. Был такой момент, что через два месяца начал смотреть билеты обратно. В группе еще была напряженная обстановка. Но пересилил себя.

– Как относятся к тебе ребята из группы?

– Первое время я боялся, чувствовал себя не в своей тарелке и рефлексировал. Но в моем кругу общения нет негатива, ребятам без разницы, откуда я. Они шли первыми на контакт, откидывают все, что происходит.

– Как родители отнеслись к твоему переезду?

– Всегда были за то, чтобы я вернулся. Вообще они скучали и скучают.

Но с уважением относились к моему выбору. Это мой первый взрослый шаг. Когда только предложили тренироваться в другой стране, родители сразу сказали, что решение за мной, – сказал Самойлов.