Расписание трансляций чемпионата четырех континентов-2024 в Шанхае

С 1 по 4 февраля в Шанхае пройдет чемпионат четырех континентов-2024.

Чемпионат четырех континентов-2024

Шанхай, Китай

Расписание соревнований

1 февраля, четверг

Женщины, короткая программа

15:45

Мужчины, короткая программа

21:00

2 февраля, пятница

Пары, короткая программа

2:00

Танцы на льду, ритм-танец

17:30

Женщины, произвольная программа

20:50

3 февраля, суббота

Пары, произвольная программа

17:45

Мужчины, произвольная программа

20:50

4 февраля, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

17:00

Показательные выступления

22:30

ПРИМЕЧАНИЕ: в России турнир транслирует Окко.