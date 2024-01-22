Расписание трансляций чемпионата четырех континентов-2024 в Шанхае

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С 1 по 4 февраля в Шанхае пройдет чемпионат четырех континентов-2024.

Чемпионат четырех континентов-2024

Шанхай, Китай

Расписание соревнований

1 февраля, четверг

Женщины, короткая программа

15:45

Мужчины, короткая программа

21:00

2 февраля, пятница

Пары, короткая программа

2:00

Танцы на льду, ритм-танец

17:30

Женщины, произвольная программа

20:50

3 февраля, суббота

Пары, произвольная программа

17:45

Мужчины, произвольная программа

20:50

4 февраля, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

17:00

Показательные выступления

22:30

ПРИМЕЧАНИЕ: в России турнир транслирует Окко.

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7 комментариев
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Чуть ранее ЧЧК будет ЧСША, интересно посмотреть с каким контентом выиграет Малинин и в какой форме Изабо
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Ответ Мороженко
Чуть ранее ЧЧК будет ЧСША, интересно посмотреть с каким контентом выиграет Малинин и в какой форме Изабо
Да, КП женщин в четверг в 3:15, в пятницу в 23:15 КП мужчин, ПП женщин в 3:45 в субботу, и мужчины в воскресенье в 22:50 по МСК.
+2
0
+2
А что со временем, может 5 часов отнимать надо, а не прибавлять?
+1
0
+1
Парники и танцоры по сути едут самые сильные. У парников интересно, в какой форме японцы. В танцах Чокам и канадцам ГП вряд ли кто помешает в 1-2 месте, интересно будет посмотреть, как будут воспринимать и судить Соренсенов. У одиночников нет сильнейших. У девушек интересно то, что 6-7 девушек могут запросто взять золото. В МО интересно, втиснется ли кто-нибудь в японский пьедестал.
+2
-1
+1
Ответ Юркин Клоп
А что со временем, может 5 часов отнимать надо, а не прибавлять?
Земля вращается против часовой стрелки, Шанхай восточнее Москвы, поэтому там на 5 часов больше
+1
0
+1
Ответ Даниил Александров
Земля вращается против часовой стрелки, Шанхай восточнее Москвы, поэтому там на 5 часов больше
Это я в курсе, еще б товарищу Пилясову кто бы объяснил, что от Шанхайского времени отнимать надо, а не прибавлять
+1
0
+1
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