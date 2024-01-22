Расписание трансляций чемпионата четырех континентов-2024 в Шанхае
С 1 по 4 февраля в Шанхае пройдет чемпионат четырех континентов-2024.
Чемпионат четырех континентов-2024
Шанхай, Китай
Расписание соревнований
1 февраля, четверг
Женщины, короткая программа
15:45
Мужчины, короткая программа
21:00
2 февраля, пятница
Пары, короткая программа
2:00
Танцы на льду, ритм-танец
17:30
Женщины, произвольная программа
20:50
3 февраля, суббота
Пары, произвольная программа
17:45
Мужчины, произвольная программа
20:50
4 февраля, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец
17:00
Показательные выступления
22:30
ПРИМЕЧАНИЕ: в России турнир транслирует Окко.