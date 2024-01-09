Чок и Бейтс, Каррейра и Пономаренко, Гленн, Торнгрен, Торгашев вошли в состав сборной США на чемпионат четырех континентов

Объявлен состав сборной США на чемпионат четырех континентов по фигурному катанию.

Сборная США

Женщины

Линдси Торнгрен

Ава Мари Зиглер

Мужчины

Томоки Хиваташи

Пары

Элли Кам – Дэнни О’Ши

– Балаж Надь

Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес

Танцы на льду

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Кэролайн Грин –

Чемпионат четырех континентов пройдет с 1 по 4 февраля в Шанхае.