Чок и Бейтс, Каррейра и Пономаренко, Гленн, Торнгрен, Торгашев вошли в состав сборной США на чемпионат четырех континентов

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Объявлен состав сборной США на чемпионат четырех континентов по фигурному катанию.

Сборная США

Женщины

Эмбер Гленн

Линдси Торнгрен

Ава Мари Зиглер

Мужчины

Томоки Хиваташи

Камден Пулкинен

Эндрю Торгашев

Пары

Элли Кам – Дэнни О’Ши

Челси Лю – Балаж Надь

Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес

Танцы на льду

Кристина КаррейраЭнтони Пономаренко

Мэдисон ЧокЭван Бейтс

Кэролайн Грин – Майкл Парсонс

Чемпионат четырех континентов пройдет с 1 по 4 февраля в Шанхае. 

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7 комментариев
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Ответ Katerina Sunny
Илья сам отказался от ЧЧК или у Америки не принято ездить на оба ГС?
Сам. И у Ильи в это время какое-то шоу.
Между окончанием ЧСША и началом мужского турнира в Китае меньше 3 дней. Там целая эпопея с назначениями была.
+3
0
+3
Ответ Katerina Sunny
Илья сам отказался от ЧЧК или у Америки не принято ездить на оба ГС?
Он теперь настраивается мир брать
+3
0
+3
Илья сам отказался от ЧЧК или у Америки не принято ездить на оба ГС?
+2
0
+2
Ответ Katerina Sunny
Илья сам отказался от ЧЧК или у Америки не принято ездить на оба ГС?
Изабо тоже нет
+2
-1
+1
Ответ Katerina Sunny
Илья сам отказался от ЧЧК или у Америки не принято ездить на оба ГС?
Удивительно что он второй год не едет на ччк
+1
0
+1
Ответ Элпис Акимова
Он теперь настраивается мир брать
Можно было отрепетировать на ЧЧК.
0
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Ответ Lenessi
Сам. И у Ильи в это время какое-то шоу. Между окончанием ЧСША и началом мужского турнира в Китае меньше 3 дней. Там целая эпопея с назначениями была.
Точно, ЧСША же в январе. Американцы, конечно, не продумали с учётом акклиматизации.
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