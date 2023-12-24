Уно, Кагияма, Сакамото, Йошида, Миура и Кихара вошли в состав сборной Японии на чемпионат мира-2024

Стал известен состав сборной Японии на чемпионат мира по фигурному катанию.

Также Федерация фигурного катания Японии огласила состав команды на чемпионат четырех континентов.

Чемпионат мира

Женщины: , Моне Чиба,

Мужчины: , Юма Кагияма, Као Миура

Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара, Юна Нагаока – Сумитада Моригути

Чемпионат четырех континентов

Женщины: , , Ринка Ватанабе

Мужчины: Юма Кагияма, Сота Ямамото, Шун Сато

Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара, Юна Нагаока – Сумитада Моригути

Танцы на льду: Мисато Комацубара – Тим Колето, Азуса Танака – Шинго Нишияма, Утана Йошида – Масая Морита

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2023/24: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте