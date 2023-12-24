Уно, Кагияма, Сакамото, Йошида, Миура и Кихара вошли в состав сборной Японии на чемпионат мира-2024
Стал известен состав сборной Японии на чемпионат мира по фигурному катанию.
Также Федерация фигурного катания Японии огласила состав команды на чемпионат четырех континентов.
Чемпионат мира
Женщины: Каори Сакамото, Моне Чиба, Хана Йошида
Мужчины: Шома Уно, Юма Кагияма, Као Миура
Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара, Юна Нагаока – Сумитада Моригути
Чемпионат четырех континентов
Женщины: Моне Чиба, Маи Михара, Ринка Ватанабе
Мужчины: Юма Кагияма, Сота Ямамото, Шун Сато
Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара, Юна Нагаока – Сумитада Моригути
Танцы на льду: Мисато Комацубара – Тим Колето, Азуса Танака – Шинго Нишияма, Утана Йошида – Масая Морита
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2023/24: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте
Я сомневаюсь, что если бы Каори высказала желание ехать на ЧЧК, ей бы не позволили.