Уно, Кагияма, Сакамото, Йошида, Миура и Кихара вошли в состав сборной Японии на чемпионат мира-2024

Теги чемпионат мира по фигурному катанию танцы на льду чемпионат четырех континентов сборная Японии пары мужское катание женское катание Рюичи Кихара Шома Уно Тим Колето Федерация фигурного катания Японии Сота Ямамото Каори Сакамото Маи Михара Мисато Комацубара Рику Миура Юма Кагияма Шун Сато Утана Йошида Шинго Нишияма Као Миура Хана Йошида Сумитада Моригути Масая Морита Ринка Ватанабе Моне Чиба Юна Нагаока Фигурное катание

Стал известен состав сборной Японии на чемпионат мира по фигурному катанию.

Также Федерация фигурного катания Японии огласила состав команды на чемпионат четырех континентов.

Чемпионат мира

Женщины: Каори Сакамото, Моне Чиба, Хана Йошида

МужчиныШома Уно, Юма Кагияма, Као Миура

Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара, Юна Нагаока – Сумитада Моригути

Чемпионат четырех континентов

ЖенщиныМоне Чиба, Маи Михара, Ринка Ватанабе

Мужчины: Юма Кагияма, Сота Ямамото, Шун Сато

Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара, Юна Нагаока – Сумитада Моригути

Танцы на льду: Мисато Комацубара – Тим Колето, Азуса Танака – Шинго Нишияма, Утана Йошида – Масая Морита

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2023/24: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ура, Хану взяли. И заслуженно, она всё-таки призёр Финала
+1
0
+1
Остается только завидовать. хотелось бы посмотреть.
+1
0
+1
У японцев получается, что ЧЯ едут сразу на ЧМ, 2-место и на ЧЧК и на ЧМ, а дальше есть варианты.
0
0
0
Ответ Katerina Sunny
У японцев получается, что ЧЯ едут сразу на ЧМ, 2-место и на ЧЧК и на ЧМ, а дальше есть варианты.
Как я понимаю, у 1-2 мест есть выбор. Шома и с серебром ЧЧК порой пропускал.
Я сомневаюсь, что если бы Каори высказала желание ехать на ЧЧК, ей бы не позволили.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий