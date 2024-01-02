Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин

С 10 по 14 января в Литве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию-2024.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Расписание соревнований

10 января, среда

Пары, короткая программа

14:00

Мужчины, короткая программа

18:15

11 января, четверг

Женщины, короткая программа

14:15

Пары, произвольная программа

20:00

12 января, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

13:00

Мужчины, произвольная программа

19:00

13 января, суббота

Женщины, произвольная программа

14:00

Танцы на льду, произвольный танец

19:30

14 января, воскресенье

Показательные выступления

16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Дэвис и Смолкин, Губанова, Куракова, Хендрикс, Аймо, Сяо Хим Фа выступят на чемпионате Европы