Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

С 10 по 14 января в Литве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию-2024.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Расписание соревнований

10 января, среда

Пары, короткая программа

14:00

Мужчины, короткая программа

18:15

11 января, четверг

Женщины, короткая программа

14:15

Пары, произвольная программа

20:00

12 января, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

13:00

Мужчины, произвольная программа

19:00

13 января, суббота

Женщины, произвольная программа

14:00

Танцы на льду, произвольный танец

19:30

14 января, воскресенье

Показательные выступления

16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Дэвис и Смолкин, Губанова, Куракова, Хендрикс, Аймо, Сяо Хим Фа выступят на чемпионате Европы

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7 комментариев
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Всем удачи и гладкого льда!
Болею за Адама)
+11
-3
+8
За Настю и Адама! Эймозу не развалить программы.
+8
-1
+7
Победы Губановой и французу) Сяо Хим Фа !
+8
-3
+5
Блин у Губановой реально, шансы жизни и на ЧЕ, и на ЧМ, Настя ну соберись ты.
+4
-1
+3
Ответ tanya_1111
Блин у Губановой реально, шансы жизни и на ЧЕ, и на ЧМ, Настя ну соберись ты.
На ЧЕ шансы выше, на ЧМ будет гораздо сложнее.
+2
0
+2
Ответ Леличек
За Настю и Адама! Эймозу не развалить программы.
Я очень переживаю за Кевина, хочется, чтобы собрался!
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Ответ Катерь
На ЧЕ шансы выше, на ЧМ будет гораздо сложнее.
Ну она же должна понимать что отсутствие россиянок это единственный шанс на медаль, а она то на соревнованиях, мне кажется это должно быть мега мотивацией.
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