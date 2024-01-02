Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин
С 10 по 14 января в Литве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию-2024.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Каунас, Литва
Расписание соревнований
10 января, среда
Пары, короткая программа
14:00
Мужчины, короткая программа
18:15
11 января, четверг
Женщины, короткая программа
14:15
Пары, произвольная программа
20:00
12 января, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
13:00
Мужчины, произвольная программа
19:00
13 января, суббота
Женщины, произвольная программа
14:00
Танцы на льду, произвольный танец
19:30
14 января, воскресенье
Показательные выступления
16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Дэвис и Смолкин, Губанова, Куракова, Хендрикс, Аймо, Сяо Хим Фа выступят на чемпионате Европы
Болею за Адама)