Татьяна Тарасова: «Участие Туктамышевой в чемпионате России по прыжкам очень важно для всех. Зал был в восторге, когда объявили ее имя»
Татьяна Тарасова высказалась об участии Елизаветы Туктамышевой в ЧР по прыжкам.
Туктамышева пропускает текущий сезон, но приняла участие в прыжковом турнире. Она упала с тройного лутца и исполнила тройной флип с ошибкой на приземлении.
Команда, за которую выступала Туктамышева, заняла второе место.
«У нее ошибочка была небольшая. Все равно участие Лизы в турнире очень важно для всех.
Зал был в восторге, когда объявили ее имя. Я была рада ее видеть.
Реально ли восстановить тройной аксель за пару недель? Видимо нет, она его не показала», – сказала Тарасова.
2 минуты позора и пошла трибуну греть в ожидании денежек на плечах других.
пригласили приостановившую карьеру спортсменку на ПРЫЖКОВЫЙ турнир.
Создаются правила турнира.
В них добавляется "коppупционный" пунктик про неких "особо приглашенных" не по спортивному принципу.
По этому пунктику приглашаются блaтные, чтобы урвать себе гарантированную денежку из призового фонда.
Блaтные позорят и себя, и организаторов, и тв-канал, и главное - заставляют всех зрителей плеваться от такого непотребного зрелища в виде неисполненных тройных.
Если бы кого то уволили из руководства после такого, тогда бы больше такого не повторилось. А так все будет продолжаться, и на КПК будет все тоже самое, увы.
По спортивному принципу вместо "левых приглашенных" сегодня участвовали бы те, кто отлично подготовился к личному турниру, но кому немного не повезло (например, жребий свел двух сильных, достойных участвовать в финале, прошел только один). Они бы и зрителей порадовали, и денежку заработали на подготовку к новым соревнованиям ("на шнурки"). А блатные и так в разных шоу неплохо зарабатывают.
На ее выступления зал тот же лишь ойкнул .
А зал к фигуристам доброжелательно относится и приветствует , но с такой не формой , на технический турнир заявляться не зачем было. Вот пошла бы ЛТ на индивидуальный турнир и просто оказалась сбитым летчиком в первом туре. А в команде и приз и гонорар . Продуманная дева. У неё опыт командников , как ни у кого.
Не имела права участвовать в такой форме и подводить команду.
И ладно бы принесла публичные извинения за то,что подставила, показала бы ИСКРЕННЕЕ сожаления,слезу что ли-а нет-все у нее легко,все просто-разочаровала безответственностью к команде, спортсмены на разрыв выступали-а тут такой позор.
Я тоже Лизу люблю-но сегодня был сверх треш,так не выходят подставлять откровенно.... не готов пока ее воспринимать....больно,что она оказывается на самом деле не вьезжает как все это не красиво выглядит-хотя бы просто искренне извинилась-нет же))), не приятно.
надеюсь в следующем году организаторы избавят нас от приглашенных свадебных генералов а позовут действительно заслуживающих это спортсменов.