Татьяна Тарасова: «Участие Туктамышевой в чемпионате России по прыжкам очень важно для всех. Зал был в восторге, когда объявили ее имя»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась об участии Елизаветы Туктамышевой в ЧР по прыжкам.

Туктамышева пропускает текущий сезон, но приняла участие в прыжковом турнире. Она упала с тройного лутца и исполнила тройной флип с ошибкой на приземлении. 

Команда, за которую выступала Туктамышева, заняла второе место. 

«У нее ошибочка была небольшая. Все равно участие Лизы в турнире очень важно для всех.

Зал был в восторге, когда объявили ее имя. Я была рада ее видеть.

Реально ли восстановить тройной аксель за пару недель? Видимо нет, она его не показала», – сказала Тарасова.

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84 комментария
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Татьяна Анатольевна! Участие не подготовленной, а если серьезно , то просто разваленной фигуристки любой, а особенно бывшей топовой, недопустимо. И вы сама об этом часто говорите в своих репортажах, критикуя спортсменов, подходящих к соревнованиям в плохом состоянии, а здесь вы сильно лукавите и почему для Лизы должно быть исключение, она такая же, как все и ее еще больше касается удерживать свой престиж , свою репутацию. Лиза , своим, прямо скажу позорным выступлением, не только посадила огромную кляксу на свой имидж , но и сильно подставила свою команду и именно молодым, а не ветеранам пришлось исправлять ошибки нашей "императрицы". Так что Татьяна Анатольевна будьте последовательны в своих определениях для всех спортсменов.
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Что за бред она выступила откровенно плохо
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Лиза могла бы хоть для виду показать, что расстроилась и что "очень хотела, но не смогла". А то сказала "мое возвращение было бы лучше", а этот турнир тогда что - вечеринка, на которую забежала по пути? Многие на этом турнире жилы рвали, каждый балл выцарапывали, расстраивались, если что не получалось. Как-то не очень уважительно она отнеслась к этому мероприятию.
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Ахренеть
2 минуты позора и пошла трибуну греть в ожидании денежек на плечах других.
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Зря Лиза согласилась, зная что будет даже без трикселя. Была балластом
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Ну это спорно. Лично мне было непонятно что Лиза хотела здесь показать и для чего
пригласили приостановившую карьеру спортсменку на ПРЫЖКОВЫЙ турнир.
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сезон пропускает, но денег нахаляву хочется, поэтому ради турнира вернулась на пару дней. Для соревнований-то ишачить надо каждый день на катке, чтобы что-то толковое показывать. А тут вышел, оба прыжка на минусы сделал- и сумма в кармане. Можно не напрягаться, это дети пусть рвутся на квадах, а она там видимо для всеобщих восторгов, не царское это дело - об прыжки биться
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всё что сделала Лиза, это подставила команду. Ну если нет Акселя можно было отказаться. Пригласили бы других
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+28
ждали триксель, а получили лялю
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+26
Мотивация участия Лизы в прыжковом турнире понятна, но она к нему была не готова. Репутацией тоже надо дорожить.
+23
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то есть по Майе проехалась катком что та не готова к соревнованиям - это нормально. А Тукатмышева просто никакая - тут "это здорово"? Блин, лицемерная старая шуба!
+25
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+19
Ответ Александр Шульгин
Что за бред она выступила откровенно плохо
Есть такая "схема":
Создаются правила турнира.
В них добавляется "коppупционный" пунктик про неких "особо приглашенных" не по спортивному принципу.
По этому пунктику приглашаются блaтные, чтобы урвать себе гарантированную денежку из призового фонда.
Блaтные позорят и себя, и организаторов, и тв-канал, и главное - заставляют всех зрителей плеваться от такого непотребного зрелища в виде неисполненных тройных.
Если бы кого то уволили из руководства после такого, тогда бы больше такого не повторилось. А так все будет продолжаться, и на КПК будет все тоже самое, увы.
По спортивному принципу вместо "левых приглашенных" сегодня участвовали бы те, кто отлично подготовился к личному турниру, но кому немного не повезло (например, жребий свел двух сильных, достойных участвовать в финале, прошел только один). Они бы и зрителей порадовали, и денежку заработали на подготовку к новым соревнованиям ("на шнурки"). А блатные и так в разных шоу неплохо зарабатывают.
+25
-7
+18
Лиза, получается, свадебный генерал. Просто посветила лицом
+18
-3
+15
Когда объявили имя - понятно, но был ли зал в восторге после перформанса Лизы? Все-таки были надежды, что она хоть с какой-то долей серьезности подойдет к подготовке к этому турниру. А так - ну с тем же успехом сюда могли заявиться Трусова, Щербакова, да даже Загитова - хуже бы они не выступили, а может, и лучше. Понятно, что хочется легких денег, но когда это вот так откровенно и нагло делается - это прям отталкивает. И ладно бы Лиза выразила сожаление или извинилась перед командой - нет, только хиханьки-хаханьки.
+18
-4
+14
Небольшая ошибочка??? Это серьёзно? Уравнение на одном тройном и Навальный на другом? Причём это же не ультра си, не аксель тройной...
+18
-4
+14
Ответ Sat397
Но если бы Туктамышева не участвовала, тогда бы "турнир ничего бы не потерял" - парадокс)
Сама Лиза выиграла бы. Все бы говорили, как жаль, что Лизы не было, ее участие было бы украшением, а теперь всем понятно, что король голый.
+18
-5
+13
Ответ Crocs
Комментарий скрыт
Конечно, не переживает. 2 минуты позора, зато денежка в кармане, можно дальше вино попивать на трибуне. Когда это Лиза переживала из-за того, что кого-то задвигали ради неё? Это точно не про нее.
+17
-4
+13
Ну, неудобно ТАТ ругать Тук. , комментируя она все сказала: руки, ноги в стороны ….
На ее выступления зал тот же лишь ойкнул .
А зал к фигуристам доброжелательно относится и приветствует , но с такой не формой , на технический турнир заявляться не зачем было. Вот пошла бы ЛТ на индивидуальный турнир и просто оказалась сбитым летчиком в первом туре. А в команде и приз и гонорар . Продуманная дева. У неё опыт командников , как ни у кого.
+16
-3
+13
ТАТ: у неё ошибочка небольшая. А до этого: но что это такое, руки и ноги в разные стороны, мне кажется, она сама в шоке.))
+13
0
+13
Ответ Шубина
Плохо для ее же имиджа, в первую очередь. Наверное, уговорили выступить, а Лиза решила что успеет прийти в нужную форму после шоу.
Вряд ли её пришлось уговаривать.
+15
-4
+11
Ответ Дружба11
Лизу зритель любит, но восстановленную с трудом за 2 -3 года репутацию-она угробила..... Не имела права участвовать в такой форме и подводить команду. И ладно бы принесла публичные извинения за то,что подставила, показала бы ИСКРЕННЕЕ сожаления,слезу что ли-а нет-все у нее легко,все просто-разочаровала безответственностью к команде, спортсмены на разрыв выступали-а тут такой позор. Я тоже Лизу люблю-но сегодня был сверх треш,так не выходят подставлять откровенно.... не готов пока ее воспринимать....больно,что она оказывается на самом деле не вьезжает как все это не красиво выглядит-хотя бы просто искренне извинилась-нет же))), не приятно.
Было очень неприятно смотреть, как она улыбалась после невыполненных прыжков, не скрывая, что ей в принципе по фиг на всё
+14
-3
+11
Лизу зритель любит, но восстановленную с трудом за 2 -3 года репутацию-она угробила.....
Не имела права участвовать в такой форме и подводить команду.
И ладно бы принесла публичные извинения за то,что подставила, показала бы ИСКРЕННЕЕ сожаления,слезу что ли-а нет-все у нее легко,все просто-разочаровала безответственностью к команде, спортсмены на разрыв выступали-а тут такой позор.
Я тоже Лизу люблю-но сегодня был сверх треш,так не выходят подставлять откровенно.... не готов пока ее воспринимать....больно,что она оказывается на самом деле не вьезжает как все это не красиво выглядит-хотя бы просто искренне извинилась-нет же))), не приятно.
+17
-7
+10
Зал был в восторге слышать имя, а ТАТ была рада видеть прыжки? О вкусах, конечно, не спорят, но иногда они противоположные)
+14
-4
+10
Я бы сказал, что зал был в шоке когда объявили ее новую фамилию)
+16
-7
+9
Но если бы Туктамышева не участвовала, тогда бы "турнир ничего бы не потерял" - парадокс)
+11
-2
+9
Лиза и Дима выступили очень плохо , подвели свои команды, но не постеснялись получить незаслуженные деньги.
надеюсь в следующем году организаторы избавят нас от приглашенных свадебных генералов а позовут действительно заслуживающих это спортсменов.
+14
-5
+9
Ответ Мороженко
Комментарий скрыт
Конечно, молодец. Приехала, денежку получила за два корявых тройных прыжка и будет дальше готовиться к возвращению.
+15
-6
+9
Ответ Мария Тихонова
Комментарий скрыт
Ягудин может прыгнуть разок любой тройной, если поставит перед собой такую задачу, но даже и с тулупами он смотрелся бы лучше.
+12
-5
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Ответ Ритт
Приглашенные бывшие спортсмены есть на джапан опен, они там тоже никакусенькие зачастую. Не знаю, зачем наши решили Лизу внедрить. Для привлечения зрителей, видимо. Но это безответственно по отношению к команде. И на прошлом прыжковом она косячила. Хотя Лиза и делает в шоу тройные, как она говорит, но подготовиться надо было. Алиев тоже никакусенький. Ромашечка наша рандомная, то пан, то пропал, но пропал чаще. Ну и две девочки юниорки расклеились. Маша Гордеева что то вообще плохо в этом сезоне выступает. А девочка из провинции, видимо, заволновалась сильно.
Ну, Вы знаете, настолько плохо там очень мало кто позволял себе выступать даже из тех, кто закончил 5 лет назад, а не несколько месяцев.
+11
-4
+7
Ответ alexnew
И как правильно все-таки сделала Камила, что не приехала.
Вы ее сегодня видела она явно не могла выступать. Ну и визажисты 1 канала опять постарались из юной девушки сделать зачем то зрелую девицу. 1 канал наймите уже себе нормальных визажистов ну нельзя так, вчера Щербакову испортили сегодня Валиеву
+8
-2
+6
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