Татьяна Тарасова: «Участие Туктамышевой в чемпионате России по прыжкам очень важно для всех. Зал был в восторге, когда объявили ее имя»

Татьяна Тарасова высказалась об участии Елизаветы Туктамышевой в ЧР по прыжкам.

Туктамышева пропускает текущий сезон, но приняла участие в прыжковом турнире. Она упала с тройного лутца и исполнила тройной флип с ошибкой на приземлении.

Команда, за которую выступала Туктамышева, заняла второе место.

«У нее ошибочка была небольшая. Все равно участие в турнире очень важно для всех.

Зал был в восторге, когда объявили ее имя. Я была рада ее видеть.

Реально ли восстановить тройной аксель за пару недель? Видимо нет, она его не показала», – сказала Тарасова.