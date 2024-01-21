Тарасова о Туктамышевой: «Давно не видела, чтобы она падала, да и флип – какая-то косая ляля получилась. Мне кажется, она сама в шоке»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Татьяна Тарасова сравнила прыжок Елизаветы Туктамышевой с «косой лялей».

Сегодня фигуристка упала с тройного лутца на чемпионате России по прыжкам и исполнила тройной флип.

«Давно не видела, чтобы она падала. Да и флип – какая-то косая ляля получилась. Мы любим ее, но что это такое? Руки и ноги в разные стороны. Мне кажется, она сама в шоке», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова в эфире Первого канала.

160 комментариев
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Не ну а че, приехала, опозорилась, бабла отхватила🤷‍♀️
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Да просто не готова, зря заявлялась, как недействующая спортсменка. Особенно после стольких снятий.
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Чему удивляться?
Не готова она к турниру от слова совсем.
Зачем заявилась - вот это действительно вопрос?
Здесь же нужно быть командным игроком.
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Самое позорное выступление у Туктамышевой на этом турнире было.Все готовились к этому турниру.а не отдыхали в шоу и на морях,океанах.
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От приглашений тоже надо уметь отказываться, чтобы не было подобных выступлений и не подводить свою команду.
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+36
С Туктиком не понятно. Взяла паузу на этот сезон, чего лезть без подготовки в командные соревнования? Понятно, что команда проиграла в целом по другим причинам, но своим выступлением Туктик просто разочаровала всех. Так позориться не гоже.
+38
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+35
Я думал она хоть триксель к турниру подготовила. Зоя согласилась, только балласт для команды, хотя думаю многие в курсе о моем отношении к Лизе
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Ответ Капитан Немо
Её пригласили организаторы. Как и Диму Алиева.
Они ее пригласили , но свое состояние и готовность оценивать нужно адекватно ?
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+29
А ей вообще все равно , главное свою долю забрать , а будет там от 3 лямов или от 5 , императрица на пенсии не волнуется.
+31
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Неготовая Лиза, лицом посветила, бабла на халяву заработала, всем бы так
+28
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+24
Ответ Девочка с севера
Не ну а че, приехала, опозорилась, бабла отхватила🤷‍♀️
Совсем цвет лица испортила в ходе упорных тренировок ( а на турнире и вовсе лицо потеряла). Теперь загорать, на юг, на море.
+21
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+19
Ответ Алеся Ткаченко
Мда,что то расклеились приглашенные фигуристы.Алиев тоже ничего толком не прыгнул.Ну и ладно,не командный чемпионат Мира а всего лишь внутренние веселые старты,пережить можно.Ну ТАТ как асегда,доброта и адекватность)))
ТАТ что увидела, то и сказала. Не хочет она говорить, что всё хорошо, когда здесь не всё хорошо. Зачем же лицемерить? Ведь все всё видят.
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Кольцову и Костылеву реально жаль, ну а тут...
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Лиза не впечатлила. Выступила как свадебная генеральша)
+19
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+17
Лиза--как чёрная метка в команде! Ни одного командника, которые проводились у нас, с её участием не выиграно. И даже юниорский командник, в котором она поддерживала оранжевых, тоже был проигран... Надеюсь, что на следующий год её уже не допустят к командам. Пусть общей ведущей будет лучше.
Анна же наоборот--метка золотая!
+26
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+17
Ответ imaxim
Я думал она хоть триксель к турниру подготовила. Зоя согласилась, только балласт для команды, хотя думаю многие в курсе о моем отношении к Лизе
Так быстро после шоу восстановить форму - это невозможно.
Все понимали, но пошли на поводу непонятно кого.
+17
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+16
Косая и есть!
И точно ля-ля
Ушла и ушла. Даже если это не ее инициатива пойти, а федерации. Могла отказаться если не готова! Позорище!!!
+18
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+15
Ответ nadenki
Лизу взяли для привлечения зрителей, что ли...
ага без неё же никто смотреть бы не стал даже
+14
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+13
Ответ Юра Плисецкий
Чему удивляться? Не готова она к турниру от слова совсем. Зачем заявилась - вот это действительно вопрос? Здесь же нужно быть командным игроком.
За деньгами.
+17
-4
+13
Ответ тучка60
А что другого можно было ожидать от Лизы, если она и не соревновалась и путью не тренировалась в этом году. Просто нужно учесть, что это шоу, а для этого нужны громкие имена. Хотя вообще то это ЧР по прыжкам.
без неё то громких имён там конечно не было
+12
-1
+11
Ты обязаны была ОТКАЗАТЬСЯ -при отсутствии формы Лиза-вот здоровая и честная позиция.Очень стыдно......и больно за тебя, и всю некрасивость ситуацию вижу -так нельзя.
И с Мишины РАСПРОЩАЙСЯ,денег займи,отдай им все контрактные,начни что-то новое,без оных......Даже Плющенко Соню готовит с командой....
Да,разочарование года
+14
-3
+11
Ответ Ashly
Комментарий скрыт
Он честно отобрался в командник.И золото команде вообще не светило.А уж у тех,кто столько лет за это травил Коляду,ни стыда,ни совести нет.Я прекрасно помню неудачные выступления наших спортсменов в команде на Олимпиаде в других видах спорта.Но такой травли в их сторону никогда не было.Видимо болельщики этих видов спорта знают,что такое благородство и понимание.
+15
-5
+10
Ответ Ashly
И Миша бы пустил красивейшую бабку и шлепнулся, как на ОИ. Наглость некоторых любителей Колялы просто поражает. Обгадил команде главный старт в карьере и ничего, а других за какое-то несчастной шоу полоскают.
В том году,в отличие от Туктамышевой, Миша прекрасно выступил в прыжковом турнире.Не надо валить с больной головы на здоровую.Одно дело спортсмен готовился к соревнованиям и плохо выступил.И другое дело дурака провалял и за денежкой на халяву приехал.
+14
-4
+10
Ответ Капитан Немо
Комментарий скрыт
Главное в тусовочке поучаствовала и денежку получила,а остальное неважно для Туктамышевой.Триксель она не пыталась прыгать,да и на остальных прыжках не заморачивалась.Лучше бы Мише Коляде свое место уступила.Не зря Миша выложил в соцсети свои идеальные прыжки триксель и каскад квадтулуп с тройным тулупом.Но объективность и благородные поступки не для Туктамышевой.
+16
-7
+9
Ответ Дружба11
У Лиза -загубленная карьера с ее прыжковым талантом-кто бы меня не убеждал в обратном-Мишины постарались....... убрали Веретенникову (говорят и к бандитам прибегали,чтобы выжать ее от Лизы и из страны.....) с которой хоть хореография была и проги насыщенные элементами,вращения блестящие,убрал того-кто Лизу сделал, а потом НЕ ЗАНИМАЛСЯ,не умеет он девочек тренить -а побед которые были слишком мало для такого таланта как Лиза. И Этери говорила,что видит у Лизы -квад, и Дудаков с Лизой его бы добил-НО НЕ МИШИНЫ-у тех один свет в окне-семененко......Потеря времени бездарная.ушла бы к Тутберидзе-и квады были бы и другая карьера.... Приоритеты тоже не верны-раз полностью не закончила-не имеешь права так терять форму, не имеешь право подводить команду....Во Соня Мура-падает,но выходит за команду и отстреливает как по нотам-давно эту ее особенность знаю.... А Ты Лиза-не понятно по какой дорожке все идешь к сожалению....прими уже решение-либо возврат к топовым тренерам, либо досвидос и никаких халявных призов за счет команды. Сейчас -Глеб не любимый сын и его карьера если он не уйдет будет так же загублена....а потом Матвей....... Хотите роста бегите из этого штаба-пусть Мишины возятся и дальше с прынцем....
Глеба вижу в ТшТ!!!! Только туда
Глеб ну прочитай пжл
Беги пока не поздно
Там как раз собирается команда
Успей занять местечко и новую жизнь
Тем более ты не из Питера!!!! Ничего не держит
+11
-3
+8
У Лиза -загубленная карьера с ее прыжковым талантом-кто бы меня не убеждал в обратном-Мишины постарались....... убрали Веретенникову (говорят и к бандитам прибегали,чтобы выжать ее от Лизы и из страны.....) с которой хоть хореография была и проги насыщенные элементами,вращения блестящие,убрал того-кто Лизу сделал, а потом НЕ ЗАНИМАЛСЯ,не умеет он девочек тренить -а побед которые были слишком мало для такого таланта как Лиза.
И Этери говорила,что видит у Лизы -квад, и Дудаков с Лизой его бы добил-НО НЕ МИШИНЫ-у тех один свет в окне-семененко......Потеря времени бездарная.ушла бы к Тутберидзе-и квады были бы и другая карьера....
Приоритеты тоже не верны-раз полностью не закончила-не имеешь права так терять форму, не имеешь право подводить команду....Во Соня Мура-падает,но выходит за команду и отстреливает как по нотам-давно эту ее особенность знаю....
А Ты Лиза-не понятно по какой дорожке все идешь к сожалению....прими уже решение-либо возврат к топовым тренерам, либо досвидос и никаких халявных призов за счет команды.
Сейчас -Глеб не любимый сын и его карьера если он не уйдет будет так же загублена....а потом Матвей.......
Хотите роста бегите из этого штаба-пусть Мишины возятся и дальше с прынцем....
+14
-7
+7
Ответ Юра Плисецкий
Так быстро после шоу восстановить форму - это невозможно. Все понимали, но пошли на поводу непонятно кого.
Ей первый канал обещал много всего, она и повелась.
+9
-2
+7
Ответ Капитан Немо
Ну, скажем честно, она всё равно старалась.
Это "пять"...она старалась)))
+8
-2
+6
Мда,что то расклеились приглашенные фигуристы.Алиев тоже ничего толком не прыгнул.Ну и ладно,не командный чемпионат Мира а всего лишь внутренние веселые старты,пережить можно.Ну ТАТ как асегда,доброта и адекватность)))
+18
-12
+6
Ответ Ashly
Комментарий скрыт
в командном турнире Миша занял 2ое место в ПП, за это и получил серебро, так что не надо тут лапшу вешать
+9
-3
+6
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