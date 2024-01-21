Тарасова о Туктамышевой: «Давно не видела, чтобы она падала, да и флип – какая-то косая ляля получилась. Мне кажется, она сама в шоке»

Татьяна Тарасова сравнила прыжок Елизаветы Туктамышевой с «косой лялей».

Сегодня фигуристка упала с тройного лутца на чемпионате России по прыжкам и исполнила тройной флип.

«Давно не видела, чтобы она падала. Да и флип – какая-то косая ляля получилась. Мы любим ее, но что это такое? Руки и ноги в разные стороны. Мне кажется, она сама в шоке», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова в эфире Первого канала.