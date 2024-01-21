Тарасова о Туктамышевой: «Давно не видела, чтобы она падала, да и флип – какая-то косая ляля получилась. Мне кажется, она сама в шоке»
Татьяна Тарасова сравнила прыжок Елизаветы Туктамышевой с «косой лялей».
Сегодня фигуристка упала с тройного лутца на чемпионате России по прыжкам и исполнила тройной флип.
«Давно не видела, чтобы она падала. Да и флип – какая-то косая ляля получилась. Мы любим ее, но что это такое? Руки и ноги в разные стороны. Мне кажется, она сама в шоке», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова в эфире Первого канала.
Не готова она к турниру от слова совсем.
Зачем заявилась - вот это действительно вопрос?
Здесь же нужно быть командным игроком.
Анна же наоборот--метка золотая!
Все понимали, но пошли на поводу непонятно кого.
И точно ля-ля
Ушла и ушла. Даже если это не ее инициатива пойти, а федерации. Могла отказаться если не готова! Позорище!!!
И с Мишины РАСПРОЩАЙСЯ,денег займи,отдай им все контрактные,начни что-то новое,без оных......Даже Плющенко Соню готовит с командой....
Да,разочарование года
Глеб ну прочитай пжл
Беги пока не поздно
Там как раз собирается команда
Успей занять местечко и новую жизнь
Тем более ты не из Питера!!!! Ничего не держит
И Этери говорила,что видит у Лизы -квад, и Дудаков с Лизой его бы добил-НО НЕ МИШИНЫ-у тех один свет в окне-семененко......Потеря времени бездарная.ушла бы к Тутберидзе-и квады были бы и другая карьера....
Приоритеты тоже не верны-раз полностью не закончила-не имеешь права так терять форму, не имеешь право подводить команду....Во Соня Мура-падает,но выходит за команду и отстреливает как по нотам-давно эту ее особенность знаю....
А Ты Лиза-не понятно по какой дорожке все идешь к сожалению....прими уже решение-либо возврат к топовым тренерам, либо досвидос и никаких халявных призов за счет команды.
Сейчас -Глеб не любимый сын и его карьера если он не уйдет будет так же загублена....а потом Матвей.......
Хотите роста бегите из этого штаба-пусть Мишины возятся и дальше с прынцем....