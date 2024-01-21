Туктамышева о выступлении на чемпионате России по прыжкам: «Думаю, мое возвращение будет намного удачнее, чем эти попытки»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Елизавета Туктамышева оценила выступление на чемпионате России по прыжкам.

Туктамышева пропускает текущий сезон, но приняла участие в прыжковом турнире. Она упала с тройного лутца и исполнила тройной флип с ошибкой на приземлении. 

«На шоу лучше получалось. Действительно волнительно. Это не то, чтобы возвращение — думаю, мое возвращение будет намного удачнее, чем эти попытки.

Но все равно круто быть здесь, чувствовать соревновательный адреналин», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

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138 комментариев
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Разочаровала Лиза сегодня, слова о трикселе оказались просто словами, в итоге просто приехала неготовой за халявными призовыми. Даже как-то противненько от того, что ее вклад и вклад Аделии или Арсения будет оценен одинаково в денежном эквиваленте. К Алиеву все это тоже относится. В общем, зря устроили эту историю с приглашенными спортсменами, лучше бы всех по спортивному принципу отбирали.
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За халявным призом приехала, фу. Минус в карму.
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очередное мифическое возвращение, оттуда ещё никто не возвращался. Теперь и эта сказки рассказывает.
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Зато шанса не получили Принева - умопомрачительность шикарного квадлутца которой выделила Тарасова, а также Мильто, которая в личном сделала 2 квада, но не попала даже в полуфинал. Персональная боль сегодня - неучастие Глеба, который в плане техники у мужчин, ИМХО, лучший среди взрослых. Безобразный отбор
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Лизонька ну какое возвращение,о чем ты.Главное для тебя рейтинги набрать для своих шоу на 1 канале в качестве ведущей.Мы же не глухие и не слепые.
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Чуда не произошло.
Туктамышевой не следовало заявляться на прыжковый турнир.
Хотелось бы думать, что она сама это поняла.
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ТуктАмышева и Алиев - две ложки дёгтя в бочке меда турнира по прыжкам. Уму непостижимо зачем они были нужны? IMHO
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Ответ Капитан Немо
Комментарий скрыт
Здрассте. Вышла, исполнила прыжок на одно место, второй не особо так - и призовые в кармане. Тройных могла напрыгать и не отобравшаяся по квалификации девочка - но ей не дали шанса.
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Лиза, лучше не надо, не пугай всех своим возвращением...
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Что и следовало ожидать. На отдых в теплых странах заработала, точнее не заработала а просто халява на карточку капает.
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Лиза, осадок остался, вне зависимости ложечки найдутся или нет.
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И не стыдно, приехала за очередными карманными, чтобы на жопе проехать. А девчонкам заслуженным места нет... Позор💩
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Ответ Tanya Reed
Не вернется она. Наверное, по каким-то причинам спортсменам выгоднее числиться приостановившим, а не закончившим карьеру. Никто из приостановивших еще не вернулся.
Приостановившие дружно шатаются по разным шоу ,загребая такие деньги что на соревнованиях уже бы им не светили ...Туктамышева к ним примкнет ,,,что она не такая хитрая и бессовестная ?
+27
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+22
Эмммм
Лиза не готова ну совсем
Насколько же быстро теряется форма без соревнований
На сей раз не особо верю, что она вернется
+25
-4
+21
Ответ Ad notam
ТуктАмышева и Алиев - две ложки дёгтя в бочке меда турнира по прыжкам. Уму непостижимо зачем они были нужны? IMHO
Алиева срочно взяли, чтобы было два приглашённых спортсмена. Зачем было приглашать приостановившую - не понятно. Только если очень тренер захотел.
+26
-6
+20
приехала лицом посветить и денег призовых срубить нахаляву за счёт детей бившихся об четверные. Она не то что триксель - тройные сделать уже не в состоянии. Непонятно зачем её вообще туда пригласили. Лучше бы Фролову или Синицыну позвали вместо Туктамышевой - тройные они бы прыгнули явно получше.
+24
-4
+20
Одно дело когда есть аксели и могла их показать, но увы их нет. Некрасиво приходить за деньгами. Команду красных подвела. Это просто позор. Что сказать - "Императрица". Надеюсь, что Лиза передумает возвращаться в спорт. Разочарование глубокое. Ложка дегтя в бочке мёда. Одним, словом подпортила турнир. А могла другая спортсменка выйти, которая прошла квалификацию. Питерские, они такие, бессовестные и наглые. Нет слов.
+28
-8
+20
ё-моё! Ну какое возвращение? ))
+23
-3
+20
Не вернется она. Наверное, по каким-то причинам спортсменам выгоднее числиться приостановившим, а не закончившим карьеру. Никто из приостановивших еще не вернулся.
+19
-1
+18
Надеюсь, хватит совести отказаться от приза.
+22
-5
+17
Я вообще не понимаю, зачем её пригласили. Она ведь и в прошлом году подвела команду. Ничего не показала, только бабку на акселе и упаденные тулупы.
А в этом - тем более, пришла отвалялась, лицом посветила, интервью пораздавала, и не стыдно даже.
+24
-8
+16
Кто профессионально занимался спортом знают, проболеешь, неделю без тренировок - кажется фигня по времени, а уже форма уходит. Так и Лиза, ее не было не прям несколько сезонов, а речь уже идет не об акселе, а о чистом лутце.
+18
-2
+16
Так и нужно было возвращаться, когда готова.
А так, сидела, пока маленькая Костылева убивалась на нескольких раундах.

Молодец, нечего сказать.
Не командный игрок.
.
+20
-5
+15
ну какое возвращение, когда лутц и флип уже не получаются. Все-таки перерывы мало кому на пользу идут.
+17
-4
+13
Ответ Ashly
Комментарий скрыт
А что, они тоже без квалификации в команду попали?
+17
-5
+12
Ответ Блинчик
Команда, в которой была Туктамышева, опять проиграла.))
Больше ее ни одна команда не возьмет,очень плохая примета - императрица в команде.
+17
-5
+12
Ответ Ostinato
Ну вот из последних историй Степанова смогла аж после родов.
Степановой тройные прыгать не надо.
+13
-1
+12
Ну всё! Пиариться на 3А и 4Т теперь бесполезно, будут несколько лет педалировать тему невозможно долгой карьеры
+18
-7
+11
Ответ Ashly
Она и после проигрыша в личных так всегда себя ведёт, что за непонятные претензии.
В личных может делать, что хочет, а тут она заявилась в команду, зная, что слабое звено, это как такая подлянка.
+12
-3
+9
Хоть кто-нибудь из поклонников Лизы кроме меня-скажет ей по совести-что с ЭТИМ ШТАБОМ-ВСЕ, не будет нИКАКИХ прогресса,подвижек,движений, вымучили два сезона достойно -вот их максимум......
Жаль,пару лет назад и квад могли бы ей поставить должным образом, эффектную хорео,насыщенную прогу.
и ты Лиза все себя жалела,все в комфорте хотела,а так Лизик НЕ БЫВАЕТ, надо было уходить.....видела же насколько талантлив Миша-ну потрясающе-ну сгубили,не тренили как должно.Надо было понимать -появился семененко -светом в окне и ВСЕ уходить.....
+19
-10
+9
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