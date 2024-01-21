Туктамышева о выступлении на чемпионате России по прыжкам: «Думаю, мое возвращение будет намного удачнее, чем эти попытки»
Елизавета Туктамышева оценила выступление на чемпионате России по прыжкам.
Туктамышева пропускает текущий сезон, но приняла участие в прыжковом турнире. Она упала с тройного лутца и исполнила тройной флип с ошибкой на приземлении.
«На шоу лучше получалось. Действительно волнительно. Это не то, чтобы возвращение — думаю, мое возвращение будет намного удачнее, чем эти попытки.
Но все равно круто быть здесь, чувствовать соревновательный адреналин», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.
Туктамышевой не следовало заявляться на прыжковый турнир.
Хотелось бы думать, что она сама это поняла.
Лиза не готова ну совсем
Насколько же быстро теряется форма без соревнований
На сей раз не особо верю, что она вернется
А в этом - тем более, пришла отвалялась, лицом посветила, интервью пораздавала, и не стыдно даже.
А так, сидела, пока маленькая Костылева убивалась на нескольких раундах.
Молодец, нечего сказать.
Не командный игрок.
.
Жаль,пару лет назад и квад могли бы ей поставить должным образом, эффектную хорео,насыщенную прогу.
и ты Лиза все себя жалела,все в комфорте хотела,а так Лизик НЕ БЫВАЕТ, надо было уходить.....видела же насколько талантлив Миша-ну потрясающе-ну сгубили,не тренили как должно.Надо было понимать -появился семененко -светом в окне и ВСЕ уходить.....