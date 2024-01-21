Туктамышева о выступлении на чемпионате России по прыжкам: «Думаю, мое возвращение будет намного удачнее, чем эти попытки»

Елизавета Туктамышева оценила выступление на чемпионате России по прыжкам.

пропускает текущий сезон, но приняла участие в прыжковом турнире. Она упала с тройного лутца и исполнила тройной флип с ошибкой на приземлении.

«На шоу лучше получалось. Действительно волнительно. Это не то, чтобы возвращение — думаю, мое возвращение будет намного удачнее, чем эти попытки.

Но все равно круто быть здесь, чувствовать соревновательный адреналин», — сказала Туктамышева в эфире канала.