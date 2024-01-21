Бойкова – Козловскому после оценок Семененко в командном турнире: «Вопрос, а почему Петросян не поставили галку?»

Теги сборная России мужское катание женское катание Александра Бойкова Дмитрий Козловский Евгений Семененко Аделия Петросян Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Александра Бойкова не поняла, почему Петросян не поставили «галку» на прыжке.

В третьем раунде командного турнира на прыжковом чемпионате России фигуристы исполняли четверные прыжки.

Команду синих возглавляет Дмитрий Козловский, команду красных – Александр Галлямов.

Аделия Петросян, выступающая за команду красных, прыгнула четверной флип и четверной тулуп, на тулупе ей поставили недокрут в четверть (q). Она получила 22,85 балла. 

Евгений Семененко, представляющий команду синих, сделал четверной риттбергер и четверной сальхов. На сальхове ему отметили недокрут («галку»), в итоге он получил 20,63 балла. 

«Вопрос, а почему Аделии не поставили галку?» – сказала Бойкова Козловскому, что было слышно в эфире. 

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36 комментариев
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Это для срача выложили? :)
Ну и правильно она все сказала. Это что за слезы Семененко получил?
Самое интересное то, что хейтеры Женька скажут, что "у Мишина грибы"
+109
-19
+90
Короч мне нравится реакция, как Петросян обнимает и приветствует Базылюк. Базылюк победила, а Петросян рада победе младшей подружки по штабу. Добрая девочка. Таких бы побольше.
+71
-11
+60
Ответ Екатерина Ивановская
Это для срача выложили? :) Ну и правильно она все сказала. Это что за слезы Семененко получил? Самое интересное то, что хейтеры Женька скажут, что "у Мишина грибы"
Канеш для срача)) Но в этот раз не прокатит, БК теперь в правильном штабе.
Лучше бы накинули на оргов, почему уже второй турнир подряд не могут внятно сформулировать правила и донести их до судейского корпуса, участников, ведущих и болельщиков.
А то под конец турнира только разобрались, спасибо Ане Щербаковой.
+38
-5
+33
Правильно сказала. Судят,честно, как договаривались)))
+46
-16
+30
По той же причине почему БК в этот штаб и перешли)))
+48
-19
+29
Ответ King_bez_ice
Там еще Дима кричал в сторону красной команды :Домой Но нет, конечно Козловский исправился и теперь тоже Галлямов у нас плохой
А что в "Домой" оскорбительного? :)
Лично мне не понравилось, что Саша Галлямов дул щеки, когда красные проигрывали. Когда Кольцова завалила два прыжка, не подошел и не поддержал, хотя девочка плакала. От Федотова отвернулся.
Дима Козловский наоборот подходил всех обнимал, для каждого находил теплые слова. Посмотрите как отнесся к Маше Гордеевой.
Личная имха, но как капитан Дима однозначно уделал Сашу.
+32
-8
+24
1. Не знала, что это пойдет в микрофон
2. Она права, там потом ещё Петру простили
+35
-11
+24
Ответ pas33pas
А сама Бойкова, я подзабыл, у кого? Вроде тоже крутились рядом с Тутберидзе. была новость "Команда Тутберидзе показала кадры с Валиевой, Бойковой, Козловским и другими фигуристами"
Саша забыла, ради чего она ушла к Тутберидзе
+34
-11
+23
Ответ Larisa Ermolenko
Правильно сказала. Судят,честно, как договаривались)))
Да очевидно просто выравнивали баллы до последнего раунда, как могли - первому каналу надо, чтоб интрига держалась
+23
-2
+21
У Петросян почти все уси идут с недокрутами. Триксели всегда с недокрутами, квады почти всегда с недокрутами. Иногда не докручивает тройные.

Петросян никогда недокруты и ребра не ставят, пора к этому привыкнуть, что Петросян неприкасаемая. Все что не упадено у нее типа "чистое" и на максимальные гое идет.
+53
-34
+19
Ответ pas33pas
Короч мне нравится реакция, как Петросян обнимает и приветствует Базылюк. Базылюк победила, а Петросян рада победе младшей подружки по штабу. Добрая девочка. Таких бы побольше.
а Марго, когда синие вышли на награждение после красных, побежала за Адель и обняла ее))) Милота! приятно такое видеть
+22
-3
+19
Ответ Екатерина Ивановская
Это для срача выложили? :) Ну и правильно она все сказала. Это что за слезы Семененко получил? Самое интересное то, что хейтеры Женька скажут, что "у Мишина грибы"
Для срача точно. Если честно придраться можно ко многим. Поорут успокоятся
+22
-7
+15
Ответ King_bez_ice
Он Настю обнимал после проката А в кике она сама попросила ее не трогать Сегодня Саша сначала расстраивался А потом тоже поддерживал Но если бы Галлямов крикнул домой: вы бы уже с пенной доказывали как это ужасно
Козловский сказал "Домой" после выступления Лазарева :) И имело смысл не издевательства над маленькой девочкой, а похвалы маленькому мальчику.
Лично мне кажется, что капитан из Козловского вышел отличный. Когда объявили результаты, первым делом побежал к красным, всех поблагодарил, своих отметил (лично каждого). Саша Галлямов кроме "круто" и "красавчик" больше никаких слов не находил :)
+18
-4
+14
Потому что у нее был недокрут на кушку, которую ей отметили
+20
-6
+14
Ответ Блинчик
Какой глупый вопрос! Потому что Петросян экс-Великолепный тренируется у правильного тренера.
А сама Бойкова, я подзабыл, у кого? Вроде тоже крутились рядом с Тутберидзе.
была новость
"Команда Тутберидзе показала кадры с Валиевой, Бойковой, Козловским и другими фигуристами"
+17
-4
+13
Там еще Дима кричал в сторону красной команды :Домой
Но нет, конечно Козловский исправился и теперь тоже Галлямов у нас плохой
+23
-11
+12
А Бойкова будто не знает почему). Потому.
+22
-13
+9
Я ее понимаю: переживает за справедливые оценки
+16
-8
+8
Ответ Лариса Грачева
Они перешли по другой причине. У Дмитрия магистратура в Москве.
Он же уже завершил обучение в магистратуре в прошлом году.
+9
-1
+8
ТШТ тому причина. Сейчас ладно, но ей на соревнованиях почти никогда ошибки не отмечают.
+19
-12
+7
Ответ King_bez_ice
Конечно-конечно И в очередь и домой это все прекрасно А если Саша на минуту сделает что-то не по -вашему То Галлямов ужасный человек
Просто посмотрите на реакцию Димы, когда косячат Саша Бойкова, члены команды :) Он от них не отходит, как отец родной стоит и ищет нужные слова поддержки. И посмотрите на реакцию Саши Галлямова, когда они заняли второе место на ЧР в прошлом году из-за ошибки Насти и когда сегодня косячили члены его команды.
+12
-5
+7
Ответ Екатерина Ивановская
Просто посмотрите на реакцию Димы, когда косячат Саша Бойкова, члены команды :) Он от них не отходит, как отец родной стоит и ищет нужные слова поддержки. И посмотрите на реакцию Саши Галлямова, когда они заняли второе место на ЧР в прошлом году из-за ошибки Насти и когда сегодня косячили члены его команды.
Он Настю обнимал после проката
А в кике она сама попросила ее не трогать
Сегодня Саша сначала расстраивался
А потом тоже поддерживал
Но если бы Галлямов крикнул домой: вы бы уже с пенной доказывали как это ужасно
+13
-6
+7
Ответ Екатерина Ивановская
Когда ЧЯ не засчитали акселя, у меня челюсть упала на стол. Разъяснили бы для начала что да как.
Угу.
Такое ощущение, что специально регламент не афишируют, чтобы потом удобнее было результаты подгонять. Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали...
+6
0
+6
Ответ Екатерина Ивановская
А что в "Домой" оскорбительного? :) Лично мне не понравилось, что Саша Галлямов дул щеки, когда красные проигрывали. Когда Кольцова завалила два прыжка, не подошел и не поддержал, хотя девочка плакала. От Федотова отвернулся. Дима Козловский наоборот подходил всех обнимал, для каждого находил теплые слова. Посмотрите как отнесся к Маше Гордеевой. Личная имха, но как капитан Дима однозначно уделал Сашу.
Конечно-конечно
И в очередь и домой это все прекрасно
А если Саша на минуту сделает что-то не по -вашему
То Галлямов ужасный человек
+17
-11
+6
Ответ Екатерина Ивановская
А что в "Домой" оскорбительного? :) Лично мне не понравилось, что Саша Галлямов дул щеки, когда красные проигрывали. Когда Кольцова завалила два прыжка, не подошел и не поддержал, хотя девочка плакала. От Федотова отвернулся. Дима Козловский наоборот подходил всех обнимал, для каждого находил теплые слова. Посмотрите как отнесся к Маше Гордеевой. Личная имха, но как капитан Дима однозначно уделал Сашу.
они сказали домой после падения Лены. ну можно же промолчать, чтоб ребёнку не так обидно было. а Саша всех поддерживал и сразу к Лене побежал, когда она травмировалась.
+15
-10
+5
Какой глупый вопрос! Потому что Петросян экс-Великолепный тренируется у правильного тренера.
+27
-23
+4
Да это эмоции, все норм будет
+4
-1
+3
Правильный вопрос
+7
-4
+3
Ответ eva rysina
они сказали домой после падения Лены. ну можно же промолчать, чтоб ребёнку не так обидно было. а Саша всех поддерживал и сразу к Лене побежал, когда она травмировалась.
После Лазарева, нет разве?
+4
-1
+3
Ну, погнали…
+5
-2
+3
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