Александра Бойкова не поняла, почему Петросян не поставили «галку» на прыжке.

В третьем раунде командного турнира на прыжковом чемпионате России фигуристы исполняли четверные прыжки.

Команду синих возглавляет , команду красных – Александр Галлямов.

, выступающая за команду красных, прыгнула четверной флип и четверной тулуп, на тулупе ей поставили недокрут в четверть (q). Она получила 22,85 балла.

Евгений Семененко, представляющий команду синих, сделал четверной риттбергер и четверной сальхов. На сальхове ему отметили недокрут («галку»), в итоге он получил 20,63 балла.

«Вопрос, а почему Аделии не поставили галку?» – сказала Бойкова Козловскому, что было слышно в эфире.