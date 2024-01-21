Бойкова – Козловскому после оценок Семененко в командном турнире: «Вопрос, а почему Петросян не поставили галку?»
Александра Бойкова не поняла, почему Петросян не поставили «галку» на прыжке.
В третьем раунде командного турнира на прыжковом чемпионате России фигуристы исполняли четверные прыжки.
Команду синих возглавляет Дмитрий Козловский, команду красных – Александр Галлямов.
Аделия Петросян, выступающая за команду красных, прыгнула четверной флип и четверной тулуп, на тулупе ей поставили недокрут в четверть (q). Она получила 22,85 балла.
Евгений Семененко, представляющий команду синих, сделал четверной риттбергер и четверной сальхов. На сальхове ему отметили недокрут («галку»), в итоге он получил 20,63 балла.
«Вопрос, а почему Аделии не поставили галку?» – сказала Бойкова Козловскому, что было слышно в эфире.
Ну и правильно она все сказала. Это что за слезы Семененко получил?
Самое интересное то, что хейтеры Женька скажут, что "у Мишина грибы"
Лучше бы накинули на оргов, почему уже второй турнир подряд не могут внятно сформулировать правила и донести их до судейского корпуса, участников, ведущих и болельщиков.
А то под конец турнира только разобрались, спасибо Ане Щербаковой.
Лично мне не понравилось, что Саша Галлямов дул щеки, когда красные проигрывали. Когда Кольцова завалила два прыжка, не подошел и не поддержал, хотя девочка плакала. От Федотова отвернулся.
Дима Козловский наоборот подходил всех обнимал, для каждого находил теплые слова. Посмотрите как отнесся к Маше Гордеевой.
Личная имха, но как капитан Дима однозначно уделал Сашу.
2. Она права, там потом ещё Петру простили
Петросян никогда недокруты и ребра не ставят, пора к этому привыкнуть, что Петросян неприкасаемая. Все что не упадено у нее типа "чистое" и на максимальные гое идет.
Лично мне кажется, что капитан из Козловского вышел отличный. Когда объявили результаты, первым делом побежал к красным, всех поблагодарил, своих отметил (лично каждого). Саша Галлямов кроме "круто" и "красавчик" больше никаких слов не находил :)
была новость
"Команда Тутберидзе показала кадры с Валиевой, Бойковой, Козловским и другими фигуристами"
Но нет, конечно Козловский исправился и теперь тоже Галлямов у нас плохой
А в кике она сама попросила ее не трогать
Сегодня Саша сначала расстраивался
А потом тоже поддерживал
Но если бы Галлямов крикнул домой: вы бы уже с пенной доказывали как это ужасно
Такое ощущение, что специально регламент не афишируют, чтобы потом удобнее было результаты подгонять. Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали...
И в очередь и домой это все прекрасно
А если Саша на минуту сделает что-то не по -вашему
То Галлямов ужасный человек