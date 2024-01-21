Федотову не засчитали два прыжка, Лазарев и Попов сделали по четыре четверных, Гуменник – три на чемпионате России по прыжкам

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Петр Гуменник Евгений Семененко Владислав Дикиджи Арсений Федотов Иван Попов Лев Лазарев Фигурное катание

Фигуристы-одиночники исполнили четверные на чемпионате России по прыжкам.

Владислав Дикиджи: 3Lz, 3A – во втором раунде (18,07 балла); 4Lz, 4S – в третьем раунде (25,62).

Дмитрий Алиев: 2A (бабочка), 3Lz – во втором раунде (9,32).

Лев Лазарев: 4Lz, 4T – в третьем раунде (26,92); 4Lz-3T-2A-2A-3T и 4T-1Eu-3S-1Eu-3S – в пятом (50,18).

Иван Попов: 4S, 4T – в третьем раунде (24,65);  4S-3T, 4T-3T-2A-2A-2A – в пятом (34,89)

Евгений Семененко: 4Lo, 4S – в третьем раунде (20,63), 3А-2А-3А (недокрут), 4S (падение) – в четвертом (23,55).

Петр Гуменник: 4S, 4Lo – в третьем раунде (23,11); 4S-3T-3Lo-2Lo-3Lo, 3A-2A-2T-3Lo-2Lo (недокрут) – в пятом (43,79).

Арсений Федотов: 4Lz-3T-2A, 3A-3A*-3T* (сделал две секвенции вместо разрешенной одной) – в четвертом раунде (32,47); 3A-3A-2A-2A-2A и 4Lz (падение) – в пятом (33,78). 

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уровень высочайший! Смотрелось всӗ на одном дыхании. До пятого раунда дожили не все. Выжившие победили. Марго и Лев прямо как супергерои из фэнтези!
+24
-3
+21
Там похоже никто правил не понимал до самого конца. Турнир нуждается в доработке. В личке разделить взрослых от детей. Неплохо бы объяснить всем участникам правила заранее и убедиться, что они их поняли. Сыроват турнир.
+26
-8
+18
На мой взгляд, Иван Попов - открытие этого турнира, очень ярко выступил, это придаст ему уверенности и мотивации в дальнейшем
+15
0
+15
Арсений всё равно лучший!
+6
-1
+5
Не первый турнир и шоу, где участники испытывают проблемы с незнанием регламента соревнований. Какие проблемы для ФФКР всё заранее сделать и довести до тренеров и фигуристов, чтобы они не на ходу меняли прыжковый контент, а всё уже знали, готовились и прыгали.
+3
0
+3
Так сложно организаторам объяснить правила?
Удивительное раздолбайство.
+2
0
+2
Ответ Инна1945
Там похоже никто правил не понимал до самого конца. Турнир нуждается в доработке. В личке разделить взрослых от детей. Неплохо бы объяснить всем участникам правила заранее и убедиться, что они их поняли. Сыроват турнир.
Щербакова поняла и предупредила всех
+7
-5
+2
Да, за Попова особенно радостно - на флажке не отобрался даже на ЧР, но здесь доказал, что это была случайность.
+1
0
+1
А что удивительного в том, что и спортсмены и их тренеры так и не удосужились изучить правила, если даже на соревнованиях о правилах некоторые спортсмены и их тренеры узнавали в лучшем случае во время выставления оценок. Не очень с подсчётами у команд, причём у обеих, было.
0
0
0
Ответ dyglas
На мой взгляд, Иван Попов - открытие этого турнира, очень ярко выступил, это придаст ему уверенности и мотивации в дальнейшем
В конце тоже накосячил
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий