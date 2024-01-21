Федотову не засчитали два прыжка, Лазарев и Попов сделали по четыре четверных, Гуменник – три на чемпионате России по прыжкам

Фигуристы-одиночники исполнили четверные на чемпионате России по прыжкам.

Владислав Дикиджи: 3Lz, 3A – во втором раунде (18,07 балла); 4Lz, 4S – в третьем раунде (25,62).

Дмитрий Алиев: 2A (бабочка), 3Lz – во втором раунде (9,32).

Лев Лазарев: 4Lz, 4T – в третьем раунде (26,92); 4Lz-3T-2A-2A-3T и 4T-1Eu-3S-1Eu-3S – в пятом (50,18).

Иван Попов: 4S, 4T – в третьем раунде (24,65); 4S-3T, 4T-3T-2A-2A-2A – в пятом (34,89)

Евгений Семененко: 4Lo, 4S – в третьем раунде (20,63), 3А-2А-3А (недокрут), 4S (падение) – в четвертом (23,55).

Петр Гуменник: 4S, 4Lo – в третьем раунде (23,11); 4S-3T-3Lo-2Lo-3Lo, 3A-2A-2T-3Lo-2Lo (недокрут) – в пятом (43,79).

Арсений Федотов: 4Lz-3T-2A, 3A-3A*-3T* (сделал две секвенции вместо разрешенной одной) – в четвертом раунде (32,47); 3A-3A-2A-2A-2A и 4Lz (падение) – в пятом (33,78).