Базылюк, Муравьева, Лазарев, Алиев вошли в команду Козловского, Федотов, Петросян, Дикиджи и Туктамышева – в команду Галлямова

Теги Елизавета Туктамышева Дмитрий Алиев Петр Гуменник Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Евгений Семененко Владислав Дикиджи Софья Муравьева Елизавета Осокина Аделия Петросян Арсений Федотов Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Иван Попов Мария Гордеева Елена Костылева Лев Лазарев Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Екатерина Кольцова Маргарита Базылюк Фигурное катание

На командном турнире чемпионата России по прыжкам прошло распределение участников.

Чемпионат России по прыжкам

Командный турнир

Команда синих

Капитан – Дмитрий Козловский

Маргарита Базылюк

Софья Муравьева

Мария Гордеева

Лев Лазарев

Евгений Семененко

Иван Попов

Дмитрий Алиев

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Команда красных

Капитан – Александр Галлямов

Аделия Петросян

Елена Костылева

Екатерина Кольцова

Елизавета Туктамышева

Арсений Федотов

Владислав Дикиджи

Петр Гуменник

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

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23 комментария
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Вот напрягает вся эта тягомотина с приглашенными спортсменами.
+9
0
+9
С этими играми приглашенных гостей и интервью, явно перебор. Пауза явно затянулась и к данному соревнованию не имеет отношения.
+9
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+9
В общем, я за синих. Хотя Арсений и Аделия в красной, но не могу болеть за них из-за Галлямова. Козловский мне ближе.
+13
-6
+7
Ответ Мороженко
Козловский правильную стратегию выбрал, видно, что думал. Кстати, выбрать Соню, если у неё получатся триксели - правильная стратегия. И Лева и Ритой выбор - шик. Опять в одной команде.
А Осокину почему не взял? Вчера только с ней в финале был.
+5
0
+5
Вот зачем спортсменов пригласили, Вик молодец в своем виде спорта, но практически по-русски не говорит.
+5
-1
+4
И что за кринж в прямом эфире?
+6
-2
+4
Желаю всем показать свой максимум, а там - как получится. все молодцы!
+3
0
+3
Ответ Большое Путешествие Рузика
А Осокину почему не взял? Вчера только с ней в финале был.
Вот согласна ОГ стабильнее ЧЯ. Галямов сделал правильный выбор, хотя ему выбор и не оставили.
+3
0
+3
А я говорила, что надо Муравьеву брать, она отрыв в этом раунде сделает
+4
-1
+3
Ответ <vella>
только что подключилась, подскажите, пожалуйста, как формировались команды? тянули жребий? выбирали капитаны?
Капитаны
+2
0
+2
Желаю всем всего самого наилучшего, но буду болеть за красных.
+2
0
+2
Не понимаю, почему Козловский Осокину не выбрал:/
+2
0
+2
Козловский правильную стратегию выбрал, видно, что думал. Кстати, выбрать Соню, если у неё получатся триксели - правильная стратегия. И Лева и Ритой выбор - шик. Опять в одной команде.
+4
-3
+1
А разве надо два разных? Там написано два сольных, можно же два акселя
0
0
0
только что подключилась,
подскажите, пожалуйста, как формировались команды?
тянули жребий? выбирали капитаны?
+1
-1
0
Ответ Большое Путешествие Рузика
А Осокину почему не взял? Вчера только с ней в финале был.
Осокина в финале ошиблась на каскаде
0
0
0
Ответ Мороженко
Осокина в финале ошиблась на каскаде
Ошибаются все, но ЧЯ чаще ошибается на выбросах
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Ответ galik55
Ошибаются все, но ЧЯ чаще ошибается на выбросах
А им нужно было всего один выброс делать
0
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0
Ответ Мороженко
А им нужно было всего один выброс делать
Здесь да
0
0
0
Ответ Любитель_ФК
С этими играми приглашенных гостей и интервью, явно перебор. Пауза явно затянулась и к данному соревнованию не имеет отношения.
Никакого вообще.
0
0
0
Мальчики сильнее у красных
+2
-2
0
Ответ Elena Bogach
Капитаны
благодарю
0
0
0
Ответ <vella>
только что подключилась, подскажите, пожалуйста, как формировались команды? тянули жребий? выбирали капитаны?
Не вижу этого видео на 1 канале. Про выбор. Это было перед интервью Камиллы Валиевой?
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