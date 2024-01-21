Базылюк, Муравьева, Лазарев, Алиев вошли в команду Козловского, Федотов, Петросян, Дикиджи и Туктамышева – в команду Галлямова
На командном турнире чемпионата России по прыжкам прошло распределение участников.
Чемпионат России по прыжкам
Командный турнир
Команда синих
Капитан – Дмитрий Козловский
Лев Лазарев
Евгений Семененко
Иван Попов
Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Команда красных
Капитан – Александр Галлямов
Аделия Петросян
Елена Костылева
Екатерина Кольцова
Елизавета Туктамышева
Арсений Федотов
Владислав Дикиджи
Петр Гуменник
Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
подскажите, пожалуйста, как формировались команды?
тянули жребий? выбирали капитаны?