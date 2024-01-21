«Когда была молодая, я тоже делала тройной аксель». Валиева взяла интервью у Ласицкене, Нагорного и Уайлда

Теги сборная России фото женское катание Мария Ласицкене Вик Уайлд Никита Нагорный Камила Валиева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Камила Валиева взяла интервью у звезд других видов на ЧР по прыжкам.

Перед командным турниром фигуристов в студию Первого канала пришли олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и двукратный чемпион Сочи-2014 в сноуборде Вик Уайлд.

Валиева задавала вопросы о фигурном катании, прыжках и эмоциях спортсменов.

Сама Валиева снялась с турнира по состоянию здоровья.

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Печально, что вместо чемпионов по ФК пригласили 3 левых людей. Нагорный чесался, рекламировал своё шоу. Уайлд по-русски толком не говорит. Кринжатина в общем.
+22
-7
+15
Камила Валиева взяла интервью у звезд других видов на ЧР по прыжкам
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха...
+11
-3
+8
Ни к месту была эта анимация , конкурс-игра . Кто такое придумал. Можно бы было во время перерыва провести интервью с приглашёнными гостями и выгулять Ками . Ведь это теперь обязательно.
+11
-5
+6
Вот это милая старушенция😁😁
+8
-4
+4
Невозможно было слушать всех.
+5
-1
+4
Ответ AllaS
Ни к месту была эта анимация , конкурс-игра . Кто такое придумал. Можно бы было во время перерыва провести интервью с приглашёнными гостями и выгулять Ками . Ведь это теперь обязательно.
Это и был перерыв. Командам нужно было время на стратегию и прочее. Им дали его. Лучше же конечно это время чтоб ничего не было.
+5
-1
+4
Камила молодец. Но причём тут прыжковый турнир?
+9
-6
+3
У Ласицкене спортивная форма сейчас лучше, чем у величайшей.
+10
-7
+3
Шутканула
+7
-5
+2
А бабуля Луна Хендрикс в своём почтенном возрасте тройные лутц, флип, тулуп и сальхов прыгает.
+8
-6
+2
Ответ Оз
Печально, что вместо чемпионов по ФК пригласили 3 левых людей. Нагорный чесался, рекламировал своё шоу. Уайлд по-русски толком не говорит. Кринжатина в общем.
Ну чемпионка ФК тоже не говори т, но всегда приглашают
+5
-3
+2
Ответ Мороженко
Если вы про Валиеву и Загитову. То Загитова то реально выиграла ОИ и говорит она даже лучше на камеру, не думала, что когда-то так скажу)
я не особо слежу за фигуркой, чисто иногда по новостям на спортсе. но загитова весьма кринжовый персонаж. выглядит норм, но рот открывать это не её явно
+1
0
+1
Отличная идея. Камила молодец
0
0
0
Ответ Always_sam
а у нас в фигурке есть какой-то сэтап кроме "берём девочку (желательно из Татарстана), выигрываем ей олимпиаду, потом отправляем кататься по стране с детскими шоу в костюме снегурочки ради попила гос денег, а чтобы не скучала пусть параллельно что-то говорит в микрофон"?
Если вы про Валиеву и Загитову. То Загитова то реально выиграла ОИ и говорит она даже лучше на камеру, не думала, что когда-то так скажу)
+1
-1
0
Ответ Оз
Это Вы про Ками? Согласна. Она тоже лишняя здесь была. Постоянный ни к месту смех, сложности с формулировками и чтением по бумажке.
Вы прекрасно поняли про кого я. безызбежно поняли.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий