«Когда была молодая, я тоже делала тройной аксель». Валиева взяла интервью у Ласицкене, Нагорного и Уайлда

Камила Валиева взяла интервью у звезд других видов на ЧР по прыжкам.

Перед командным турниром фигуристов в студию Первого канала пришли олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и двукратный чемпион Сочи-2014 в сноуборде Вик Уайлд.

Валиева задавала вопросы о фигурном катании, прыжках и эмоциях спортсменов.

Сама Валиева снялась с турнира по состоянию здоровья.