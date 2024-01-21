«Когда была молодая, я тоже делала тройной аксель». Валиева взяла интервью у Ласицкене, Нагорного и Уайлда
Камила Валиева взяла интервью у звезд других видов на ЧР по прыжкам.
Перед командным турниром фигуристов в студию Первого канала пришли олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и двукратный чемпион Сочи-2014 в сноуборде Вик Уайлд.
Валиева задавала вопросы о фигурном катании, прыжках и эмоциях спортсменов.
Сама Валиева снялась с турнира по состоянию здоровья.
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха...