«Завтра чемпионат России по прыжкам, а я не могу решить, в какую команду хочу больше». Загитова показала фото с Галлямовым и Козловским

Алина Загитова высказалась о командах на чемпионате России по прыжкам.

19 января в Москве пройдет финал личных турниров среди женщин, мужчин и пар, а 21 января – командные соревнования. В качестве капитанов выбраны Александр Галлямов и Дмитрий Козловский.

«Завтра начинается чемпионат России по прыжкам, а я не могу решить, в какую команду я хочу больше 😂⛸️

А к кому пошли бы вы?🤔» – написала олимпийская чемпионка Загитова, опубликовав в телеграм-канале фото с Галлямовым и Козловским.

Готовы к прыжковому батлу в фигурке? Загитова снова с микрофоном, а победить с одним квадом не получится