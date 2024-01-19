«Завтра чемпионат России по прыжкам, а я не могу решить, в какую команду хочу больше». Загитова показала фото с Галлямовым и Козловским

Теги сборная России фото пары женское катание Александр Галлямов Алина Загитова Дмитрий Козловский Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Алина Загитова высказалась о командах на чемпионате России по прыжкам.

19 января в Москве пройдет финал личных турниров среди женщин, мужчин и пар, а 21 января – командные соревнования. В качестве капитанов выбраны Александр Галлямов и Дмитрий Козловский.

«Завтра начинается чемпионат России по прыжкам, а я не могу решить, в какую команду я хочу больше 😂⛸️

А к кому пошли бы вы?🤔» – написала олимпийская чемпионка Загитова, опубликовав в телеграм-канале фото с Галлямовым и Козловским.

Готовы к прыжковому батлу в фигурке? Загитова снова с микрофоном, а победить с одним квадом не получится

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58 комментариев
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Главное не давайте этой команде микрофон)
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Красивые фото. Мужественные парни и очаровательная девушка.
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Выглядят как успешная группа, только что выпустившая хитовый альбом.
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Ответ Даша Лавренова
Завтра только личка, так что можно до послезавтра подумать 😄 Но я все равно обычно не болею ни за одну из команд, в том числе на КПК. Я за зрелищную борьбу и справедливость) Пусть победят сильнейшие
Я каждый год на КПК стараюсь не болеть ни за кого и напоминаю себе что это просто шоу а потом не выдерживаю и начинаю яростно топить за одну из команд)
+29
-7
+22
Завтра только личка, так что можно до послезавтра подумать 😄 Но я все равно обычно не болею ни за одну из команд, в том числе на КПК. Я за зрелищную борьбу и справедливость) Пусть победят сильнейшие
+20
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+20
Ответ Большое Путешествие Рузика
А кто такой Алексей?
Ягудин, он будет работать в тандеме с Алиной
+28
-10
+18
Ответ Arzu0203
Шикарные фото! Алина👑👑👑🌟🌟🌟♥♥♥
Да фотки классные. Еще и в одежде контраст у парней кажется символичным. Белый или черный на чьей стороне ты?)))
+34
-18
+16
Нее, я даже думать не буду). Не смогла бы выбрать точно. Мне все нравятся и за всех буду болеть.
+24
-12
+12
Шикарные фото! Алина👑👑👑🌟🌟🌟♥♥♥
+37
-27
+10
Если хочешь победить, иди в команду Путина
+24
-15
+9
Ответ AllaS
Алексей, Алина, Александр ! Команда ТриАл!
А кто такой Алексей?
+13
-4
+9
Ответ AllaS
Вы так и не поняли , это же режиссер срежиссировал . Благов благодарил Алину после ЧР большим Постом: Алина на съемках всегда готова к любым ракурсам . А фото просто классное , красавица и два брутальных парня . В этой промо фотосессии все продумано . Команда Благого отлично работает.
Алла, во-первых, он не Благой, а Благов.
Благов благодарил... Это всё меняет, угу...
+10
-3
+7
Ответ Хорошее Настроение
Да как то не лезет она тут) Просто интерес подогревает к турниру, считай промо)) А вообще когда про липучку сказали сразу мелкую Женю вспомнила) Когда на их каток сразу после Сочи приехали снимать Липницкую как она репартера чуть скользить учит. Маленькая Женя невысокого роста казалась совсем дитем (хотя и Липницкая сама как подросток была) и лезла в кадр, неуместно именно липла к репортеру словно бы не понимая что на катке он там именно из за Юли а не реально учиться скользить пришел. Растерянная реакция самой Юли на то что тут крутиться почему то Женя. Разумеется ее не выгнали, потом и другие спортсменов из группы показали типа все там, и кадры были в сети но вот это чувство что она лезет, липнет но при этом совершенно этого не осознает долго ассоциировалось потом с самой Женей. Вы сейчас про липучку написали я снова вспомнила.
Была съёмка с катка, где девочки вчетвером учат репортера кататься на коньках. Вы про этот случай? И о каком репортёре вообще речь?
+16
-9
+7
Ответ Ритт
Какая же Загитова липучка. Ни одну бывшую спортсменку не представляю, чтоб так прилипала.
А как же ЕМ с Милохиным на ЛП?
+32
-25
+7
Вот, честно говоря, эти команды вообще не интересны. Интересны кокретные спортсмены.
+7
0
+7
Ответ Lapo Elkann
С ней может быть хотят, но смотреть никто не хочет.
Никто- полтора хей тера со спортса. Остальные прекрасно посмотрят.
+17
-10
+7
Завтра будет жарко.
+12
-6
+6
Ответ Ритт
Какая же Загитова липучка. Ни одну бывшую спортсменку не представляю, чтоб так прилипала.
Вы так и не поняли , это же режиссер срежиссировал .
Благов благодарил Алину после ЧР большим Постом: Алина на съемках всегда готова к любым ракурсам .
А фото просто классное , красавица и два брутальных парня . В этой промо фотосессии все продумано .
Команда Благого отлично работает.
+23
-17
+6
Ответ AllaS
Алексей, Алина, Александр ! Команда ТриАл!
как же хорошо было сегодня без них всех
+25
-20
+5
Ответ Александр Шульгин
После кринжа Тудберидзе с шоу на Пятнице, критиковать Загитову не хочется и не буду
Все познается в сравнении))
+12
-7
+5
Ответ Ритт
Какая же Загитова липучка. Ни одну бывшую спортсменку не представляю, чтоб так прилипала.
Да как то не лезет она тут) Просто интерес подогревает к турниру, считай промо))
А вообще когда про липучку сказали сразу мелкую Женю вспомнила) Когда на их каток сразу после Сочи приехали снимать Липницкую как она репартера чуть скользить учит. Маленькая Женя невысокого роста казалась совсем дитем (хотя и Липницкая сама как подросток была) и лезла в кадр, неуместно именно липла к репортеру словно бы не понимая что на катке он там именно из за Юли а не реально учиться скользить пришел. Растерянная реакция самой Юли на то что тут крутиться почему то Женя. Разумеется ее не выгнали, потом и другие спортсменов из группы показали типа все там, и кадры были в сети но вот это чувство что она лезет, липнет но при этом совершенно этого не осознает долго ассоциировалось потом с самой Женей. Вы сейчас про липучку написали я снова вспомнила.
+32
-27
+5
Ответ Olgacher
А как же ЕМ с Милохиным на ЛП?
Да не только с Милохиным, я вот отлично помню как Женя на того же Диму Козловского все время пыталась залезть))
+24
-19
+5
Буду поддерживать ту команду, какую выберет Алина
+6
-2
+4
Ответ Светлана М
А вы при этом рядом стояли, всё это наблюдали в Канаде. В таких подробностях расписываете, прям свечку держали.
И ксерокопия расписания тренировок в картонной папочке с завязками.
Среди других заслюнявленных "документов"😂
+4
0
+4
Ответ Хорошее Настроение
Я каждый год на КПК стараюсь не болеть ни за кого и напоминаю себе что это просто шоу а потом не выдерживаю и начинаю яростно топить за одну из команд)
Все равно же кто-то из любимчиков оказывается в одной команде, кто-то в другой) Хотя у меня и явных любимчиков нет, или наоборот можно сказать, что их очень много, за всех по чуть-чуть
+4
0
+4
Ответ Natalia Gladkia
А как обхаживала самого Ханью, из-за него и вояж то этот был устроен к Орсеру, но не срослось и даже пришлось их развести по времени, чтобы не пересекались, уж такая настойчивая была, там кстати и мама была крайне недовольна, так что липла всегда при любой возможности!
А вы при этом рядом стояли, всё это наблюдали в Канаде. В таких подробностях расписываете, прям свечку держали.
+10
-6
+4
Ответ Хорошее Настроение
Да как то не лезет она тут) Просто интерес подогревает к турниру, считай промо)) А вообще когда про липучку сказали сразу мелкую Женю вспомнила) Когда на их каток сразу после Сочи приехали снимать Липницкую как она репартера чуть скользить учит. Маленькая Женя невысокого роста казалась совсем дитем (хотя и Липницкая сама как подросток была) и лезла в кадр, неуместно именно липла к репортеру словно бы не понимая что на катке он там именно из за Юли а не реально учиться скользить пришел. Растерянная реакция самой Юли на то что тут крутиться почему то Женя. Разумеется ее не выгнали, потом и другие спортсменов из группы показали типа все там, и кадры были в сети но вот это чувство что она лезет, липнет но при этом совершенно этого не осознает долго ассоциировалось потом с самой Женей. Вы сейчас про липучку написали я снова вспомнила.
Почему вы, фанаты Алины, настолько странные?
Удивляетесь тому, что Алину критикуют за конкретные вещи, за неумение разговаривать, за неумение вести себя прилично в прямом эфире со спортсменами. Это вам кажется хейтом, а не критикой. Хотя всё очевидно.
А сами сейчас вспоминаете какую-то историю из детства Медведевой, где она с другими девочками учила кататься оператора. И при этом вам не нравилось, что Женя там то ли на первом плане была, то ли самая активная.
Я вообще не поняла, что вы хотели сказать.
Это вот не кринж писать такую простынь про такое?
Пы.Сы. Женя всегда была самая активная и самая уверенная в себе девочка. Заводила.
+10
-6
+4
Ответ Мэй Касахара
Главное не давайте этой команде микрофон)
Если бы главное для ведущей было не ошибаться, тогда бы ведущей стала нейро-сеть, она ведь идеальна!
+26
-23
+3
Ответ nikolett
Почему вы, фанаты Алины, настолько странные? Удивляетесь тому, что Алину критикуют за конкретные вещи, за неумение разговаривать, за неумение вести себя прилично в прямом эфире со спортсменами. Это вам кажется хейтом, а не критикой. Хотя всё очевидно. А сами сейчас вспоминаете какую-то историю из детства Медведевой, где она с другими девочками учила кататься оператора. И при этом вам не нравилось, что Женя там то ли на первом плане была, то ли самая активная. Я вообще не поняла, что вы хотели сказать. Это вот не кринж писать такую простынь про такое? Пы.Сы. Женя всегда была самая активная и самая уверенная в себе девочка. Заводила.
Что- то вы припозднились
+1
0
+1
Сапоги с убитого немецкого офицера
+15
-14
+1
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