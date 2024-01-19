«Завтра чемпионат России по прыжкам, а я не могу решить, в какую команду хочу больше». Загитова показала фото с Галлямовым и Козловским
Алина Загитова высказалась о командах на чемпионате России по прыжкам.
19 января в Москве пройдет финал личных турниров среди женщин, мужчин и пар, а 21 января – командные соревнования. В качестве капитанов выбраны Александр Галлямов и Дмитрий Козловский.
«Завтра начинается чемпионат России по прыжкам, а я не могу решить, в какую команду я хочу больше 😂⛸️
А к кому пошли бы вы?🤔» – написала олимпийская чемпионка Загитова, опубликовав в телеграм-канале фото с Галлямовым и Козловским.
Готовы к прыжковому батлу в фигурке? Загитова снова с микрофоном, а победить с одним квадом не получится
Благов благодарил... Это всё меняет, угу...
Благов благодарил Алину после ЧР большим Постом: Алина на съемках всегда готова к любым ракурсам .
А фото просто классное , красавица и два брутальных парня . В этой промо фотосессии все продумано .
Команда Благого отлично работает.
А вообще когда про липучку сказали сразу мелкую Женю вспомнила) Когда на их каток сразу после Сочи приехали снимать Липницкую как она репартера чуть скользить учит. Маленькая Женя невысокого роста казалась совсем дитем (хотя и Липницкая сама как подросток была) и лезла в кадр, неуместно именно липла к репортеру словно бы не понимая что на катке он там именно из за Юли а не реально учиться скользить пришел. Растерянная реакция самой Юли на то что тут крутиться почему то Женя. Разумеется ее не выгнали, потом и другие спортсменов из группы показали типа все там, и кадры были в сети но вот это чувство что она лезет, липнет но при этом совершенно этого не осознает долго ассоциировалось потом с самой Женей. Вы сейчас про липучку написали я снова вспомнила.
Среди других заслюнявленных "документов"😂
Удивляетесь тому, что Алину критикуют за конкретные вещи, за неумение разговаривать, за неумение вести себя прилично в прямом эфире со спортсменами. Это вам кажется хейтом, а не критикой. Хотя всё очевидно.
А сами сейчас вспоминаете какую-то историю из детства Медведевой, где она с другими девочками учила кататься оператора. И при этом вам не нравилось, что Женя там то ли на первом плане была, то ли самая активная.
Я вообще не поняла, что вы хотели сказать.
Это вот не кринж писать такую простынь про такое?
Пы.Сы. Женя всегда была самая активная и самая уверенная в себе девочка. Заводила.