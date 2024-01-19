Валиева возьмет интервью у Ласицкене, Нагорного и Уайлда на чемпионате России по прыжкам
Валиева возьмет интервью у Ласицкене, Нагорного и Уайлда на ЧР по прыжкам.
Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд посетят чемпионат России по прыжкам среди фигуристов.
Камила Валиева поговорит со звездными гостями.
Чемпионат России по прыжкам проходит с 19 по 21 января в Москве на «ЦСКА Арене».
Отборочный турнир прям какой то.
однако маркетологам Первого больше известно, "теряет или не теряет" турнир без её участия...
Понятно, что ищут ей применение , ведь скоро будет вынесено решение КАС , может понадобиться ее пристройство для ее блага и молчания .
Но так уж получилось, что ей некогда готовиться к соревнованиям .Триксель потерян два года назад, в этом году и квад- тулуп не удалось восстановить .Поэтому на этом турнире в качестве спортсменки и не ждали