Валиева возьмет интервью у Ласицкене, Нагорного и Уайлда на чемпионате России по прыжкам

Валиева возьмет интервью у Ласицкене, Нагорного и Уайлда на ЧР по прыжкам.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка в прыжках в высоту , олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и двукратный олимпийский чемпион по сноуборду посетят чемпионат России по прыжкам среди фигуристов.

поговорит со звездными гостями.

по прыжкам проходит с 19 по 21 января в Москве на «ЦСКА Арене».