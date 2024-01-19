Валиева возьмет интервью у Ласицкене, Нагорного и Уайлда на чемпионате России по прыжкам

Теги сборная России женское катание Мария Ласицкене Вик Уайлд Никита Нагорный Камила Валиева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Валиева возьмет интервью у Ласицкене, Нагорного и Уайлда на ЧР по прыжкам.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд посетят чемпионат России по прыжкам среди фигуристов.

Камила Валиева поговорит со звездными гостями.

Чемпионат России по прыжкам проходит с 19 по 21 января в Москве на «ЦСКА Арене».

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48 комментариев
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Ну хоть куда-то надо было же прилепить космический космос ))
+68
-16
+52
Что же их всех ,первый канал , в интервьюеры тащит то.
Отборочный турнир прям какой то.
+34
-6
+28
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Что бы дотянуть до Загитовой, для начала надо выиграть ЧР, ЧМ, ОИ, а потом и сравнить можно
+53
-30
+23
Предлагаю Первому проводить турнир ведущих и интервьюеров, раз уж они нацелены на создание нового вида шоу, обеспечивающее каждого бывшего спортсмена микрофоном и камерой. Сначала квалификация. Тому кто скажет "журебьёвка" - влепить дисквал. Потом жеребьёвкой разбивать по парам. Третий день - командный турнир, пусть интервьюируют друг друга по кругу.
+24
-2
+22
мда... видно долго думали - как Ками "привлечь"...
однако маркетологам Первого больше известно, "теряет или не теряет" турнир без её участия...
+26
-6
+20
Так вот для чего их позвали😀
+20
-3
+17
Так они ещё и у друг друга будут брать интервью. Специально формат создали когда Валиева испугалась соревноваться. Это конечно что то с чем-то
+29
-13
+16
Ответ Orange carrot
Так вот для чего их позвали😀
Для Валиевой позвали специально, вот это конечно уже совсем перебор
+24
-10
+14
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Загитовой не надо напрягаться, она выиграла всё золото мира, в юниорах и взрослых, в т.ч ОИ, и у неё контракт с Первым, это космос пусть напрягается
+29
-16
+13
Да штож такое Камила знает, что её везде пихают , дабы молчала? Снялась же с участия? но не, пропихнут по любому...
+16
-5
+11
Ощущение, что они там на ходу сочиняют.
+10
0
+10
Кто-то будет эти интервью смотреть ? )
+19
-12
+7
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
опорный прыжок?... не, не подходит?...
+9
-3
+6
Лисецкене должно быть думаю непонятно что у нее будет брать интервью спорсменка подозреваемая в употреблении допинга
+13
-7
+6
Ответ Zooey Glass
Ощущение, что они там на ходу сочиняют.
Так и есть сочиняют походу, куда нужно было ее пристроить
+8
-3
+5
Ответ tofsla
Да штож такое Камила знает, что её везде пихают , дабы молчала? Снялась же с участия? но не, пропихнут по любому...
Я вот тоже думаю, что наводит все это на мысли! Неужели настолько все так...
+6
-3
+3
Отлично. Первый за счет звезд пиарит юниоров
+4
-1
+3
Ответ Александр
Ками ещё 11 классов не закончила... юфгп и ючм у неё никто "отнять" 100% не сможет...
Никто и не отнимает. Только почему-то Трусову без титульной называют с двумя ючм и одним юфгп, а Валиева у нас космос и звезда непревзойденная
+6
-4
+2
Ответ Александр Шульгин
Так они ещё и у друг друга будут брать интервью. Специально формат создали когда Валиева испугалась соревноваться. Это конечно что то с чем-то
Щербакова уже третий год боится, и ничего, вы одобряете, что её везде пихают))
+5
-3
+2
Новый фаворит у Первого канала?
+6
-4
+2
Ответ Руслан Карелов
Расскажет о вреде стаканов с триметазидиновыми коктейлями. И о том как из-за страха быть опозоренной слилась с турнира, а теперь болтает с гостями.
Не, это она у них будет спрашивать как им удалось побеждать на международных соревнованиях и Олимпийских играх без коктейля из триметазидина, карнитина и гипоксена.
+15
-13
+2
Ответ Ольга Долгова
Не, это она у них будет спрашивать как им удалось побеждать на международных соревнованиях и Олимпийских играх без коктейля из триметазидина, карнитина и гипоксена.
Карнитин и Гипоксен не списочные препараты, кстати.
+4
-2
+2
Ответ Bulkina
Предлагаю Первому проводить турнир ведущих и интервьюеров, раз уж они нацелены на создание нового вида шоу, обеспечивающее каждого бывшего спортсмена микрофоном и камерой. Сначала квалификация. Тому кто скажет "журебьёвка" - влепить дисквал. Потом жеребьёвкой разбивать по парам. Третий день - командный турнир, пусть интервьюируют друг друга по кругу.
Шикарная идея. Мне кажется, Первому каналу точно понравится
+1
0
+1
Чего только в лыжный раздел не подкидывают: то шахматы, то фк.)
+3
-2
+1
Ответ Bulkina
Предлагаю Первому проводить турнир ведущих и интервьюеров, раз уж они нацелены на создание нового вида шоу, обеспечивающее каждого бывшего спортсмена микрофоном и камерой. Сначала квалификация. Тому кто скажет "журебьёвка" - влепить дисквал. Потом жеребьёвкой разбивать по парам. Третий день - командный турнир, пусть интервьюируют друг друга по кругу.
апахаха, это супер
+3
-2
+1
Действующей фигуристке, члену сборной в этом сезоне не до соревнований . Она постоянно занята в шоу, в медиасреде .
Понятно, что ищут ей применение , ведь скоро будет вынесено решение КАС , может понадобиться ее пристройство для ее блага и молчания .
Но так уж получилось, что ей некогда готовиться к соревнованиям .Триксель потерян два года назад, в этом году и квад- тулуп не удалось восстановить .Поэтому на этом турнире в качестве спортсменки и не ждали
+22
-21
+1
Ответ Александр
опорный прыжок?... не, не подходит?...
Почему только опорный? В вольных упражнениях сколько всевозможных прыжков. Есть даже отдельная дисциплина - прыжковая акробатика на дорожке.
+1
0
+1
Таки все понятно с самой талантливой и неудачливой фигуристкой всех времен .....подбодрить и поднять нулевых адептов " кто если не он ".....жаль но у нас нет никого кто бы не подсел на бюджетное финансирование и околобюджетный распил и не потерял свое "я " ....
+9
-9
0
Расскажет о вреде стаканов с триметазидиновыми коктейлями. И о том как из-за страха быть опозоренной слилась с турнира, а теперь болтает с гостями.
+17
-17
0
Ответ Олег Григорьев
Почему только опорный? В вольных упражнениях сколько всевозможных прыжков. Есть даже отдельная дисциплина - прыжковая акробатика на дорожке.
да там много чего есть схожего, особенно если "коньки", условно, к "снаряду" приравнять (если не зацикливаться только на прыжках)...
+1
-1
0
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