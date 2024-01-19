Гербольдт о снятии Валиевой с чемпионата России по прыжкам: «Возможно, она не совсем готова или хочет передохнуть, взять паузу»

Теги Катарина Гербольдт сборная России женское катание Камила Валиева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Катарина Гербольдт высказалась о снятии Валиевой с чемпионата России по прыжкам.

Ранее стало известно, что Камила Валиева не выступит на чемпионате России по прыжкам в связи с состоянием здоровья.

«Я думаю, что фанаты, как и многие другие люди, ждут выхода Камилы на чемпионате. Возможно, на сегодняшний день она не совсем готова или хочет передохнуть, взять для себя какую-то паузу.

Конечно, когда спортсмены такого уровня пропускают чемпионаты, обидно, что ты их не увидишь. Для любого спортсмена высокого уровня неудачные сезоны – это достаточно болезненно», – сказала Гербольдт.

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23 комментария
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Ответ Железная Леди
тут кто-то напоминал, что Плющенко за такой отказ не выступать на соревнованиях, а выступать в шоу. был наказан МОК. тоже жаловался на здоровье.
это смотря в каком шоу... Ками с показалкой на "битве школ" выступает - турнир при участие федры организуемый, и шоу памяти Блокадному Ленинграду, которое тоже не без участия федры или "вышестоящих" структур организуется...
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Друзья, а кто-то следит за высказываниями этой Катарины? Насколько помню, она всё время чушь несёт какую-то. Фангруппа Камилы разместила в инстаграме пост, что Камила по состоянию здоровья не выступит на турнире. Камила сделала репост этого в сториз. Наверное, можно считать, что официальная причина снятия - по состоянию здоровья. Эта же Гербольд на всю страну гадает про передохнуть/отдохнуть, "наверное".
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похоже герболдт приплачивает за звонки...)
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спасибо, кэп...
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А что ей там показывать?Она не смогла восстановить ни один четверной.Деньги ей и так заплатят.
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не совсем готова или совсем не готова
+10
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+3
Ответ victoire
не совсем готова или совсем не готова
интересно откуда инфа
+3
0
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По моему Камила совсем не готова )))
+9
-7
+2
Спросите у Камилы напрямую
+2
-1
+1
Нам пудрили мозг, что Валиева заболела. И доверчивые фанатики прям обжелались ей здоровья.
+3
-2
+1
Ответ Маргарита В Сафронова
У Камилы перестраивается организм, и не хочется нарабатывать турнирные ошибки. Ей нужно стабилизировать прыжки, на это уйдӗт время.
ей в форму надо вернуться... а соревноваться в не форме - ещё то "удовольствие"...
+4
-3
+1
Ответ Фатима Кочкарова
Она не худая и не толстая. Не тонкая
Будем надеяться,что получится сбросить вес и восстановить хотя бы 4й тулуп.
Она очень талантливая девочка,не хочется ,чтобы закопалась в шоу только
+2
-1
+1
Ответ Железная Леди
ледовые шоу Авербуха . договорился Сихарулидзе. понятно
я не нашёл это шоу в афишах... в интервью тасс, Авер говорит, что его шоу впервые в рамках выставки "Россия" проходят в Москве... относится ли это конкретно к этому шоу (Блокаде Ленинграда) или нет - не совсем понятно, т.к. там всё в кучу в одном абзаце и шоу на выставке, и 2 шоу приуроченных Блокаде... но в рамках "дней памяти", это далеко не первое его шоу... он их ежегодно проводит, т.е. ещё до появления Сихарулидзе в руководстве федры...
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Ответ Irina037
А кто-нибудь вживую видел мать Камилы,есть там шанс генетически быть худенькой? Если да,то со временем приведет себя в норму
Она не худая и не толстая. Не тонкая
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