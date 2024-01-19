Гербольдт о снятии Валиевой с чемпионата России по прыжкам: «Возможно, она не совсем готова или хочет передохнуть, взять паузу»
Катарина Гербольдт высказалась о снятии Валиевой с чемпионата России по прыжкам.
Ранее стало известно, что Камила Валиева не выступит на чемпионате России по прыжкам в связи с состоянием здоровья.
«Я думаю, что фанаты, как и многие другие люди, ждут выхода Камилы на чемпионате. Возможно, на сегодняшний день она не совсем готова или хочет передохнуть, взять для себя какую-то паузу.
Конечно, когда спортсмены такого уровня пропускают чемпионаты, обидно, что ты их не увидишь. Для любого спортсмена высокого уровня неудачные сезоны – это достаточно болезненно», – сказала Гербольдт.
Она очень талантливая девочка,не хочется ,чтобы закопалась в шоу только