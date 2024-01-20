Анна Погорилая станет мамой во второй раз

Анна Погорилая сообщила, что ждет второго ребенка.

У фигуристки и ее мужа Андрея Невского уже есть дочь, которая родилась в декабре 2020 года.

«Смысла это скрывать я больше не вижу... Я беременна! И мы снова станем родителями.

Уже как 5 месяцев, и я думаю многие начали догадываться или хотя бы подозревать что-то. В этом году я всем отказывала в шоу и очень рада, ведь представить никто не мог, что будут такие морозы.

В прошлую беременность был ковид и было много страхов и переживаний, поэтому в эту беременность я наслаждаюсь по полной. И даже продолжаю работать и тренировать в обычном режиме.

Я каждый день в эйфории от ожидания нового чуда, не хочется торопиться, но уже очень хочется узнать, какой же там человечек нас ждет», – написала призер чемпионата мира-2016.