Анна Погорилая станет мамой во второй раз

Теги сборная России Андрей Невский Анна Погорилая Фигурное катание

Анна Погорилая сообщила, что ждет второго ребенка.

У фигуристки и ее мужа Андрея Невского уже есть дочь, которая родилась в декабре 2020 года. 

«Смысла это скрывать я больше не вижу... Я беременна! И мы снова станем родителями.

Уже как 5 месяцев, и я думаю многие начали догадываться или хотя бы подозревать что-то. В этом году я всем отказывала в шоу и очень рада, ведь представить никто не мог, что будут такие морозы.

В прошлую беременность был ковид и было много страхов и переживаний, поэтому в эту беременность я наслаждаюсь по полной. И даже продолжаю работать и тренировать в обычном режиме.

Я каждый день в эйфории от ожидания нового чуда, не хочется торопиться, но уже очень хочется узнать, какой же там человечек нас ждет», – написала призер чемпионата мира-2016.

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18 комментариев
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Поздравляю Аннушку с грядущим пополнением в ее счастливом семействе !
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Здоровья, счастья Анне и её семье)
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Очень рада за Аню! Дети, это прекрасно!
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🙏🙏🙏 И не важно, какие титулы у неё есть и каких нет.
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Поздравляю! Лёгких родов!
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В раннем завершении карьеры есть и плюсы
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Прекрасная новость. Очень за Аню рада, желаю ей и всей её семье здоровья.
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Анна за вторым пошла первой из фигуристок, выступавших после начала эпохи расцвета.
Поздравления
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Поздравляю Анну!
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Анюте и всей ее семье здоровья и счастья!
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Очень рада за Анну и её супруга! Лёгкой беременности маме и богатырского здоровья и ей, и её деткам!
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Молодец
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Очень рада за Аню
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Поздравляю Анну! Здоровья ей и будущему малышу!
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Анну Поздравляю с такой большой радостью. Легкой беременности , крепчайшего здоровья.
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И Екатерина Боброва тоже, всем здоровья и счастья!
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Поздравления красавице Анне и всего наилучшего. В том сезоне видел несколько шоу с ее участием - шикарная форма
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