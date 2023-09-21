«Падать на роликах оказалось больнее, чем на коньках». Погорилая о травме во время катания
Фигуристка Анна Погорилая рассказала о травме после катания на роликовых коньках.
«До выступления в шоу (Татьяны Навки «Руслан и Людмила» – Sports.ru) я каталась на роликах только в детстве. Привыкать было достаточно непросто, так как ощущения разные и равновесие держать на роликах непривычно.
После долго катания на роликах надо было снова привыкать к конькам. Первое время, когда выходишь на лед, возникает ощущение, что до этого никогда не катался.
Я пробовала прыгать и вращаться, но на роликах все иначе. Конечно, на них сложнее, чем на коньках. Некоторые элементы повторить на роликах не получается. Например, элемент «выпад», так как в нем задняя нога должна лежать на ботинке и скользить по льду. Но в основном все элементы из фигурного катания просто подстраивают под выполнение на роликах.
Падать гораздо страшнее, так как трение больше на паркете. Катаясь на роликах, я повредила подбородок, и нужно было его зашивать, и один раз раскрутился стопор, и я пролетела через него. Это было достаточно жестко. Падать на роликах для меня оказалось больнее, чем на коньках. Не хотелось бы повторения», – рассказала бронзовый призер ЧМ-2016 по фигурному катанию Анна Погорилая.
Что касается падений, тут соглашусь, даже с защитой в роликах нет-нет да и прилетают какие-то ссадины, гематомы. За все время катания на коньках у меня были максимум легкие ушибы, хотя падал часто. Но Погорилая у нас всегда славилась какими-то страшными падениями на льду. Если у нее были такие же на роликах, я ей не завидую.