«Падать на роликах оказалось больнее, чем на коньках». Погорилая о травме во время катания

Теги сборная России женское катание Анна Погорилая ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Анна Погорилая рассказала о травме после катания на роликовых коньках.

«До выступления в шоу (Татьяны Навки «Руслан и Людмила» – Sports.ru) я каталась на роликах только в детстве. Привыкать было достаточно непросто, так как ощущения разные и равновесие держать на роликах непривычно.

После долго катания на роликах надо было снова привыкать к конькам. Первое время, когда выходишь на лед, возникает ощущение, что до этого никогда не катался.

Я пробовала прыгать и вращаться, но на роликах все иначе. Конечно, на них сложнее, чем на коньках. Некоторые элементы повторить на роликах не получается. Например, элемент «выпад», так как в нем задняя нога должна лежать на ботинке и скользить по льду. Но в основном все элементы из фигурного катания просто подстраивают под выполнение на роликах.

Падать гораздо страшнее, так как трение больше на паркете. Катаясь на роликах, я повредила подбородок, и нужно было его зашивать, и один раз раскрутился стопор, и я пролетела через него. Это было достаточно жестко. Падать на роликах для меня оказалось больнее, чем на коньках. Не хотелось бы повторения», – рассказала бронзовый призер ЧМ-2016 по фигурному катанию Анна Погорилая.

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7 комментариев

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Лиана
Более неудачных падений как у погорилой я не видела и по много раз за программу
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ретроградный меркурий
Можно сделать выпад и на роликах, для этого нужно сильнее перенести вес на опорную ногу, а нога сзади касается асфальта, но веса на ней нет. Гораздо сложнее делать шаги - крюки-выкрюки, даже простые тройки. Только моухок на роликах можно сделать почти не напрягаясь, а вот возможно ли в принципе сделать, например, чоктау или твиззл?
Что касается падений, тут соглашусь, даже с защитой в роликах нет-нет да и прилетают какие-то ссадины, гематомы. За все время катания на коньках у меня были максимум легкие ушибы, хотя падал часто. Но Погорилая у нас всегда славилась какими-то страшными падениями на льду. Если у нее были такие же на роликах, я ей не завидую.
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Kareglazaya
Вспомнились прокаты Погорилой, когда она падала по несколько раз подряд и чуть ли ни лицом об лёд... Не знаю, какие травмы она при этом получала, но выглядело очень страшно...
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Богданова Юлия
Аня запомнилась как яркими выступлениями, так и жуткими падениями, по-моему никто так не убивался об лёд
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Кокич
Погорилая падала страшно.
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ИннаВБ
Ответ Olga.t
"ЗАДНЯЯ нога должна лежать на ботинке... " Шта, чья задняя нога должна лежать???
Это такой сленг фигурный видимо, и Алина и Аня, Алёна, ещё кто то так говорили
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