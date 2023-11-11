Погорилая о деле Валиевой: «Скорее всего, там будут добиваться апелляции и делать все, чтобы доказать, что мы виноваты»

Анна Погорилая высказалась о слушаниях по делу Камилы Валиевой в CAS.

Слушания в Спортивном арбитражном суде прошли 9-10 ноября. Вердикт будет вынесен в январе 2024 года.

– Решение будет озвучено только в январе. Не слишком ли затягивают?

– Все это далеко не быстрый процесс. Все формальности немало времени занимают. Суды порой могут затянуться и на много лет.

– Есть ли надежда на то, что ситуация решится в пользу Валиевой?

– Было бы неплохо, если бы все разрешилось благополучно. Но, скорее всего, там все равно будут добиваться апелляции и делать все, чтобы доказать, что мы виноваты и так далее, – сказала призер чемпионата мира-2016.

Такое ощущение, что Тутберидзе спасает себя перед вердиктом по делу Валиевой