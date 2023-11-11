Погорилая о деле Валиевой: «Скорее всего, там будут добиваться апелляции и делать все, чтобы доказать, что мы виноваты»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Анна Погорилая Камила Валиева Фигурное катание

Анна Погорилая высказалась о слушаниях по делу Камилы Валиевой в CAS.

Слушания в Спортивном арбитражном суде прошли 9-10 ноября. Вердикт будет вынесен в январе 2024 года. 

– Решение будет озвучено только в январе. Не слишком ли затягивают?

– Все это далеко не быстрый процесс. Все формальности немало времени занимают. Суды порой могут затянуться и на много лет.

– Есть ли надежда на то, что ситуация решится в пользу Валиевой?

– Было бы неплохо, если бы все разрешилось благополучно. Но, скорее всего, там все равно будут добиваться апелляции и делать все, чтобы доказать, что мы виноваты и так далее, – сказала призер чемпионата мира-2016.

Такое ощущение, что Тутберидзе спасает себя перед вердиктом по делу Валиевой

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8 комментариев

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Лакс
ну какая еще апелляция. Нашли "эксперта", который не в теме.
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aleshon
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CAS - суд высшей инстанции. Решение суда окончательное и не подлежит обжалованию. Результаты может быть пересмотрены, только в случае нарушения процедур проведения заседания. Жалобу можно подать в течение 30 дней с дня оглашения решения в федеральный суд Цюриха.
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arisstopane
хотелось бы послушать начальника транспортного цеха!(с)
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Viks
Какая апелляция, что ты мелешь? - Апелляция в швейцарском суде возможна только по процедуре суда: именно поэтому КАС предоставил 40 дней российской стороне, чтобы она не смогла потом апеллировать по процедуре.
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Дружба11
Ответ aleshon
CAS - суд высшей инстанции. Решение суда окончательное и не подлежит обжалованию. Результаты может быть пересмотрены, только в случае нарушения процедур проведения заседания. Жалобу можно подать в течение 30 дней с дня оглашения решения в федеральный суд Цюриха.
То есть обжалование в любом случае возможно, а были ли процедурные решения это уже будет рассматривать апелляция.Таким образом эпопея не закончится концом января.
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Viks
доказать, что мы виноваты» --- При чём тут вы???
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Viks
Ответ aleshon
Если решение будет в пользу Камилы, то американцы будут требовать международный олимпийский комитет исключить из программы олимпийских игр 2034 года фигурное катание. В 2030 году исключить фигурное катание нельзя. Если Камилу забанят, то мы будем требовать исключение из программы олимпийских игр 2038 года фигурное катание, даже если нас слушать никто не будет. В одном случае фигурное катание окончательно превратиться в сурогат, особенно когда Сакамото и Хендрикс завершат карьеру, и потом врагам запада, "вражеские" виды спорта не место в программе олимпийских игр, и американцы исключат ФК, чтобы нейтральщики не побеждали. А мы будем требовать исключения из программы олимпийских игр фигурного катания, чтобы наш спорт не превратился в сурогат, и чтобы, те, кто предан нашему спорту, побеждали на играх БРИКС, играх Дружбы, играх стран СНГ. И чемпионат содружества будет в 100 раз лучше, чем безликий чемпионат мира. Где будут постоянно унижать, занижать, оценки, судить по указке Баха, где чемпион заранее известен.
Чушь.
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