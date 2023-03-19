Нугуманова о турнире шоу-программ: «Исчезновение из списков Погорилой без комментариев возмущает. Все должно быть корректно, а получилось как всегда»
Елизавета Нугуманова возмутилась заменой Анны Погорилой на турнире по шоу-программам.
Погорилая была в первоначальном списке участников, но из-за несоответствия номера заявке ее заменили на Дмитрия Алиева.
«Исчезновение из списков Анны Погорилой без комментариев, это возмущает, ведь она готовилась к турниру, она должна была выступать, все должно быть корректно, а получилось как всегда», – сказала фигуристка.
Нугуманова будет теперь скандалить по любому поводу?