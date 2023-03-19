Нугуманова о турнире шоу-программ: «Исчезновение из списков Погорилой без комментариев возмущает. Все должно быть корректно, а получилось как всегда»

возмутилась заменой на турнире по шоу-программам.

Погорилая была в первоначальном списке участников, но из-за несоответствия номера заявке ее заменили на Дмитрия Алиева.

«Исчезновение из списков Анны Погорилой без комментариев, это возмущает, ведь она готовилась к турниру, она должна была выступать, все должно быть корректно, а получилось как всегда», – сказала фигуристка.