Нугуманова о турнире шоу-программ: «Исчезновение из списков Погорилой без комментариев возмущает. Все должно быть корректно, а получилось как всегда»

Теги сборная России женское катание Анна Погорилая Елизавета Нугуманова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Елизавета Нугуманова возмутилась заменой Анны Погорилой на турнире по шоу-программам.

Погорилая была в первоначальном списке участников, но из-за несоответствия номера заявке ее заменили на Дмитрия Алиева.

«Исчезновение из списков Анны Погорилой без комментариев, это возмущает, ведь она готовилась к турниру, она должна была выступать, все должно быть корректно, а получилось как всегда», – сказала фигуристка.

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14 комментариев

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svetlic
Ну блин! У человека нет идеи, нет программы. О чем речь вообще? Если человеку проект интересен, то сразу начинают мысли крутиться, идеи перебираться, музыка слушаться с утра до вечера. Я считаю, правильно сделали что сняли.
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Molly
Ответ Gel Na
Нечего было обсуждать, Аня публично объявила - нет программы, нет идеи
И что? У нас 37 год, что и сказать ничего нельзя, сразу репрессии наступают. Может она просто таким образом отмахнулась от журналистов или держала интригу по поводу своей программы.
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Vatokatya
В полку для обзвона прибыло )) Очередной эксперт
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Залина Малина
Да кто тебя спрашивает? Ты кто?
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Katerina Sunny
В том- то и дело, что сначала поговорила, а потом начала готовиться. Да и с Алиевым непонятно, который уже имел на руках приглашение.
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Алексей Токарев
Алиев который был вместо Погорилой, выступил хорошо, хоть и был недооценён судьями.
+13
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Лариса Шевкун
Жаль, что Аню сняли. На шоу, посвящённому снятию блокады Ленинграда она показала прекрасную форму: хорошие прыжки, замечательные вращения, скоростное катание. Думаю. что и здесь было бы не хуже.
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Gel Na
Ответ Molly
С Аней поступили очень некрасиво. Как минимум должны были с ней связаться и обсудить "вопрос несоответствия заявленной программы" с ней лично.
Нечего было обсуждать, Аня публично объявила - нет программы, нет идеи
+11
-3
+8
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Alina Kernes
Девчонки, вас обеих мне не хватало на этом т.н. турнире. Уж вы бы отожгли не хуже Радионовой.
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Девушка Безимени
лиза-болтушка
+3
-2
+1
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Molly
С Аней поступили очень некрасиво. Как минимум должны были с ней связаться и обсудить "вопрос несоответствия заявленной программы" с ней лично.
+7
-6
+1
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Светлана Менова
Как это без комментариев? Было сообщение на сайте ФФККР, Погорилая была заменена "в связи с несоответствием планируемого номера участника номеру заявленному ранее".

Нугуманова будет теперь скандалить по любому поводу?
+20
-3
+17
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Додик Аксель
Аня поделилась публично своей "подготовкой", что и стало причиной снятия её с шоу-программы.
+20
-1
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Кваксель
Лиза решила похайпить, ее тема
+17
-3
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