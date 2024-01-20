Петросян о прыжковом чемпионате: «Потеряли много сил, но получили много позитивных эмоций. За последний этап устала больше, чем за произвольную программу»
Аделия Петросян рассказала, что сильно устала на последнем этапе прыжкового ЧР.
Фигуристка заняла на турнире второе место.
«Я рада, что закончился личный турнир, мы много потеряли сил, но и много позитивных эмоций получили. За последний этап, где мы по пять каскадов делали, я устала больше, чем за произвольную программу – бегала из одного конца в другой, пытаясь добавить элементы.
Мне интересно было участвовать в этих соревнованиях. В том году меня на нем не было, к сожалению, и это новое для меня мероприятие.
Благодарю публику, мою маму и тренеров, которые нас поддерживали и подгоняли, чтобы мы успели сделать все элементы. А также Федерацию фигурного катания России, которая создает турниры, на которых мы можем показывать, что у нас спортсмены лучшие в мире.
Надеюсь, получим завтра еще больше эмоций, думаю, будет интересно и громко. У нас два очень веселых, позитивных и поддерживающих капитана.
Неважно, в какую команду попаду, буду делать свой максимум. Все мои предыдущие команды были «красные». Может, традиция продолжится, может, нет», – сказала Петросян.