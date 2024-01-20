Петросян о прыжковом чемпионате: «Потеряли много сил, но получили много позитивных эмоций. За последний этап устала больше, чем за произвольную программу»

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Аделия Петросян рассказала, что сильно устала на последнем этапе прыжкового ЧР.

Фигуристка заняла на турнире второе место.

«Я рада, что закончился личный турнир, мы много потеряли сил, но и много позитивных эмоций получили. За последний этап, где мы по пять каскадов делали, я устала больше, чем за произвольную программу – бегала из одного конца в другой, пытаясь добавить элементы.

Мне интересно было участвовать в этих соревнованиях. В том году меня на нем не было, к сожалению, и это новое для меня мероприятие.

Благодарю публику, мою маму и тренеров, которые нас поддерживали и подгоняли, чтобы мы успели сделать все элементы. А также Федерацию фигурного катания России, которая создает турниры, на которых мы можем показывать, что у нас спортсмены лучшие в мире.

Надеюсь, получим завтра еще больше эмоций, думаю, будет интересно и громко. У нас два очень веселых, позитивных и поддерживающих капитана.

Неважно, в какую команду попаду, буду делать свой максимум. Все мои предыдущие команды были «красные». Может, традиция продолжится, может, нет», – сказала Петросян. 

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14 комментариев
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Аделия достойно сделала Прыжковый.
+16
-2
+14
Абсолютно. не горделивая девочка. И большая молодец. Низачто не подумала бы раньше, что Аделия будет прыгать квады
+18
-5
+13
несмотря на усталость, думать и просчитывать последующие шаги Аделия умеет в любом состоянии, и это очень ценно для спортсмена
+15
-3
+12
видела Аделию на арене на КП в сентябре и вот сейчас - офигеть как она выросла!)
+14
-2
+12
Аделия была великолепна! Очень достойное выступление нашей ЧР. Спасибо за большое количество красиво исполненных сложнейших прыжков. Удачи завтра
+9
-2
+7
Ответ Сырок с кокосом
несмотря на усталость, думать и просчитывать последующие шаги Аделия умеет в любом состоянии, и это очень ценно для спортсмена
Почти максимум сделала, сольный тулуп вышел с недокрутом на небольшой минус, но... исполни она его хоть на +5, все равно проиграла бы сегодня.
+9
-2
+7
Аделия -лапушка. Пусть завтра все получится
+6
-1
+5
Так держать, Аделия! Характер, стойкость, талант - все при ней. И в нужных руках находится.
+7
-4
+3
Аделия просто огонь. Единственная, кто квадфлип прыгал. Но ощущение, что у нее пубер начался.
+5
-2
+3
Ответ olvl
Аделия молодец в любом случае. Но финал, возможно, надо как-то полегче сделать - очень сложно было, все устали сильно.
Молодец.
+3
0
+3
Аделия молодец в любом случае. Но финал, возможно, надо как-то полегче сделать - очень сложно было, все устали сильно.
+4
-2
+2
Аделия, кажется, переживает период полового созревания, но прыжки улучшаются. Это хороший знак
+1
0
+1
Аделия постепенно превращается в девушку и очень приятную и обаятельную. Ребенок, эта кроха остается в прошлом, главное теперь не растерять, а хотя бы сохранить все добытое таким тяжелым и зачастую нудным трудом. Аделия никогда не была лидером среди фигуристок, но теперь становится ей и это довольно редкий случай, когда казалось и не очень талантливая девочка в новисах и юниорах, выросла в явного лидера мирового уровня.
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Ответ lepestok
Аделия просто огонь. Единственная, кто квадфлип прыгал. Но ощущение, что у нее пубер начался.
Пора уже. Думаю, за лето очень изменится.
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