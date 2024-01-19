Энберт о том, сможет ли Валиева кататься долго: «Все качества у Камилы для этого есть. Вопрос только в мотивации и внутренней силе»

Теги сборная России Александр Энберт женское катание Камила Валиева Аделия Петросян Фигурное катание

Александр Энберт ответил на вопрос, сможет ли Камила Валиева кататься долго.

– На прошедшем чемпионате России Камила Валиева стала третьей. На ваш взгляд, в чем причина того, что Камила уступила статус лидера женской сборной России Аделии Петросян?

– Камила по-прежнему прекрасно катается и невероятно выглядит на льду. Ей поставили интересные программы. Но на чемпионате России ей не удался четверной тулуп. Думаю, что мы еще увидим от нее четверные в прекрасном исполнении, но на данный момент она получила заслуженную бронзовую медаль. Для меня это было ожидаемо. Я в любом случае рад, что Камила продолжает радовать нас своими выступлениями.

Аделия на данный момент лучше оснащена технически, у нее и контент сложнее, и каскады с тройными сложнее, есть два четверных тулупа в произвольной программе. Я думаю, что мы могли бы еще увидеть тройной аксель в короткой программе, но Аделия говорила, что потеряла этот прыжок перед чемпионатом России.

Есть и четверной флип, который Аделия делает. Как бы фигурное катание ни было близко к искусству, оно остается спортом, и сложность контента сейчас играет более важную роль, чем связки между прыжками. Хотя надо сказать, что у Аделии и программы очень интересные.

Понятно, что владение коньком и умения Камилы в плане скольжения, наверное, пока сложно кому-то превзойти. Однако Аделия благодаря своему прыжковому катанию очень уверенно обгоняет соперниц по технической оценке и завоевывает лидерские позиции. Это неудивительно. Все есть в протоколах, все отражено в баллах: сколько и за какой элемент спортсменка получает. Когда смотришь протоколы, все становится понятно.

– После соревнований Камила сказала, что теперь ее кумир – Елизавета Туктамышева. Как вы думаете, есть ли у Камилы качества для того, чтобы кататься так же долго, как Туктамышева?

– Я думаю, что все качества у Камилы для этого есть. Здесь вопрос только в мотивации и какой-то внутренней силе, потому что выдержать такое количество сезонов в профессиональном спорте – это правда очень сложно. Но если у тебя есть желание, то, ради чего ты это делаешь, то, наверное, это возможно. И Лиза Туктамышева показывает, что это реально, – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.

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10 комментариев
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Энберт - мистер очевидность, уже заранее знаешь, что он ответит.
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Ответ Viks
Хватит уже лепить. Через 2 - 3 недели КАС объявит Валиевой бан. И останутся только шоу.
А вы что правила не знаете ? Если признают виновной то шоу не сможешь выступать, так как многие шоу финансируются из бюджета . Останется роль ведущей тогда уж .
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Ответ Viks
Хватит уже лепить. Через 2 - 3 недели КАС объявит Валиевой бан. И останутся только шоу.
Вам-то в первую очередь хочется бана, но надеюсь, что не дождетесь!
+2
0
+2
Ответ Viks
Хватит уже лепить. Через 2 - 3 недели КАС объявит Валиевой бан. И останутся только шоу.
И чё? У нас вся страна в бане. Эта причина остановки карьеры не принимается.
+2
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+1
Нашли специалиста! Что может знать парник о женском ФК? Не намного больше, чем "диванные эксперты".
Как будто дело только в мотивации.
Вон Медведева уж до чего упрямая и мотивированная была, а ничего не смогла поделать со своей травмированной спиной.
Уж лучше бы спросили спортивного врача, долго ли колени Камилы смогут выдержать ее вес и элементы ультра-си, без которых сейчас, увы, никак.
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Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
А вы что правила не знаете ? Если признают виновной то шоу не сможешь выступать, так как многие шоу финансируются из бюджета . Останется роль ведущей тогда уж .
Не лепи. Шоу не спорт и к ИСУ никакого отношения не имеет. Будет выступать в шоу и провозглашать себя там олимпийской чемпионкой.
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Ответ Инна1945
И чё? У нас вся страна в бане. Эта причина остановки карьеры не принимается.
Через плечо. Надо чуть-чуть знать, прежде чем кнопки нажимать. Спортивная карьера на период бана останавливается.
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Ответ Viks
Не лепи. Шоу не спорт и к ИСУ никакого отношения не имеет. Будет выступать в шоу и провозглашать себя там олимпийской чемпионкой.
Имеет почитаете кодекс сначала :)
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