Энберт о том, сможет ли Валиева кататься долго: «Все качества у Камилы для этого есть. Вопрос только в мотивации и внутренней силе»

Александр Энберт ответил на вопрос, сможет ли Камила Валиева кататься долго.

– На прошедшем чемпионате России Камила Валиева стала третьей. На ваш взгляд, в чем причина того, что Камила уступила статус лидера женской сборной России Аделии Петросян?

– Камила по-прежнему прекрасно катается и невероятно выглядит на льду. Ей поставили интересные программы. Но на чемпионате России ей не удался четверной тулуп. Думаю, что мы еще увидим от нее четверные в прекрасном исполнении, но на данный момент она получила заслуженную бронзовую медаль. Для меня это было ожидаемо. Я в любом случае рад, что Камила продолжает радовать нас своими выступлениями.

Аделия на данный момент лучше оснащена технически, у нее и контент сложнее, и каскады с тройными сложнее, есть два четверных тулупа в произвольной программе. Я думаю, что мы могли бы еще увидеть тройной аксель в короткой программе, но Аделия говорила, что потеряла этот прыжок перед чемпионатом России.

Есть и четверной флип, который Аделия делает. Как бы фигурное катание ни было близко к искусству, оно остается спортом, и сложность контента сейчас играет более важную роль, чем связки между прыжками. Хотя надо сказать, что у Аделии и программы очень интересные.

Понятно, что владение коньком и умения Камилы в плане скольжения, наверное, пока сложно кому-то превзойти. Однако Аделия благодаря своему прыжковому катанию очень уверенно обгоняет соперниц по технической оценке и завоевывает лидерские позиции. Это неудивительно. Все есть в протоколах, все отражено в баллах: сколько и за какой элемент спортсменка получает. Когда смотришь протоколы, все становится понятно.

– После соревнований Камила сказала, что теперь ее кумир – Елизавета Туктамышева. Как вы думаете, есть ли у Камилы качества для того, чтобы кататься так же долго, как Туктамышева?

– Я думаю, что все качества у Камилы для этого есть. Здесь вопрос только в мотивации и какой-то внутренней силе, потому что выдержать такое количество сезонов в профессиональном спорте – это правда очень сложно. Но если у тебя есть желание, то, ради чего ты это делаешь, то, наверное, это возможно. И Лиза Туктамышева показывает, что это реально, – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.