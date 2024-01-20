Журналист Жуков о выступлении Федотова: «Арсений прыгнул оба каскада с четверным лутцем и сольный лутц. И как быть с правилами?»

Теги мужское катание Арсений Федотов Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Журналист Жуков поставил вопрос, соответствует ли выступление Федотова правилам.

Фигурист Арсений Федотов сегодня одержал победу на чемпионате России по прыжкам.

«Интересная ситуация с Арсением Федотовым. Нет, Арсений, конечно, пушка, но вот выдержка из правил финала:

Два сольных прыжка

• Один каскад или одна комбинация из не более двух прыжков (ойлер = прыжок)

• Один каскад или одна комбинация из не более пяти прыжков (ойлер = прыжок)

Сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов или комбинации должны быть различными прыжками.

При этом Арсений прыгнул оба каскада с четверным лутцем и сольный лутц. И еще четверной флип. И как быть с правилами? Или все норм – просто регламент не очень понятно написан?

UPD. Говорят, в федерации существует какой-то «другой регламент» финала. Дескать то, что опубликовано – это «не то», поэтому в случае с Арсением все было правильно. Ну, что ж, окей», – написал Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».

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85 комментариев
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Читать надо правила. "Сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов или комбинации должны быть различными прыжками". Сольный прыжок, а не сольные прыжки. Т.е. один сольный прыжок должен быть другим, нежели первый прыжок в одном из каскадов или комбинации. У Федотова одним из сольных прыжков был 4Ф.
Правила не нарушены.
+78
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+71
Даже по такому регламенту, который мы видим, Арсений ничего не нарушил. Надо было писать «каждый сольный прыжок» или «сольные прыжки» во множественном числе, если хотели запретить повтор более двух раз. И Лене Костылевой тоже засчитали 3 четверных сальхова в финале, значит, все правильно.
+65
-2
+63
Ответ Лина Чуркина
Даже по такому регламенту, который мы видим, Арсений ничего не нарушил. Надо было писать «каждый сольный прыжок» или «сольные прыжки» во множественном числе, если хотели запретить повтор более двух раз. И Лене Костылевой тоже засчитали 3 четверных сальхова в финале, значит, все правильно.
Тут человек просто Придраться хочет, лишний раз накинув на ТШТ
+66
-5
+61
просто журналист Жуков поддерживал другого мальчика, вот и всё
+56
-8
+48
Никак не быть. В правилах не написано, что ОБА сольных прыжка должны отличаться от прыжка в каскаде, равно как и не написано, что первые прыжки в каскадах должны быть различны. У Арсения был сольный флип, так что требование он выполнил.
+42
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+40
Один сольный флип то отличается и не написано формально что оба сольных должны отличаться.
+43
-4
+39
Подскажите, Лапидарность опять пукнул в лужу, пытаясь накинуть?
+40
-5
+35
А он кто, специалист нарисовался. Набросов и выдумок чемпион.
+34
-3
+31
Не существует журналиста Жукова, есть хайпожор Жуков.
+34
-4
+30
Если человек не обладает мало-мальским интеллектом и не способен понять правила и регламент турнира, считаю он не может называться журналистом. Ладно наши местные пользователи-недотёпы - хейтеры ТШТ, которым можно кинуть любую кость и они даже не будут вникать, что да как, но у этих писак должно же быть какое-то самоуважение?
+32
-8
+24
"Сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов или комбинации должны быть различными прыжками."-первый сольный был флип, в каскаде лутц-что не так?
+22
-2
+20
У Лены Костылевой такая же ситуация два каскада с 4С, 4С сольно (упала) и 3 Лутц
+21
-1
+20
Все там норм по правилам, хватит хайповать и натравливать свою свору на пацана
+23
-4
+19
Ответ flyhigh
Тут человек просто Придраться хочет, лишний раз накинув на ТШТ
у него сегодня определённо плохой день)
+21
-3
+18
Ответ flyhigh
Тут человек просто Придраться хочет, лишний раз накинув на ТШТ
Да это вообще очень токсичный человек, который вечно пытается спровоцировать хейт в сторону топовых фигуристов. В прошлый раз тоже написал, что ТШТ собираются оспаривать баллы Камилы, а когда ничего подобного не случилось, заявил, что они «передумали»🤡
+20
-3
+17
Ответ несахар
Комментарий скрыт
Ключевые слова в вашем комментарии " для меня".
+21
-5
+16
Ответ Лакс
Один сольный флип то отличается и не написано формально что оба сольных должны отличаться.
Вот да, я тоже к этому склоняюсь, что ничего не было написано про второй прыжок
+16
0
+16
Ответ Дружба11
Комментарий скрыт
А что не так? Один сольный прыжок это флип. В каскаде был лутц. И ещё один сольный лутц. Всё правильно. Тогда надо было писать, что оба сольных прыжка должны отличаться от первого в каскаде. А Костылева как прыгала с тремя квадсальховыми?
+15
-1
+14
лаПидарность снова хотел набросить, но матчасть не выучил
+17
-4
+13
Ответ Jul__ver
У Лены Костылевой такая же ситуация два каскада с 4С, 4С сольно (упала) и 3 Лутц
Лена же антагонист ТШТ, ее никто не критикует😂
+13
-1
+12
ну так один сольный и отличается. в чем проблема-то?
+13
-2
+11
Ответ Лина Чуркина
Да это вообще очень токсичный человек, который вечно пытается спровоцировать хейт в сторону топовых фигуристов. В прошлый раз тоже написал, что ТШТ собираются оспаривать баллы Камилы, а когда ничего подобного не случилось, заявил, что они «передумали»🤡
Знаю я этого жука, тот ещё хайпожор, ни одна его информация инсайдерская о ТШТ ещё не подтвердилась
+12
-2
+10
Ответ Рябиновые бусы
"Сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов или комбинации должны быть различными прыжками."-первый сольный был флип, в каскаде лутц-что не так?
они неделю разгоняли волну "Мозалев, куда ты перешел, Тутберидзе не умеет тренировать парней" и тут опять кувалдой по голове от ТШТ
+13
-3
+10
Ответ Сырок с кокосом
просто журналист Жуков поддерживал другого мальчика, вот и всё
Однозначно
+10
-1
+9
Лучше бы порадовался за ребят и поздравил с победой, так нет надо обязательно найти крамолу и это еще Вайцеховская не подключилась, та еще что-нибудь найдет, какую-нибудь трещину в хрустальной стене.
+10
-2
+8
Похоже, Жуков "принял эстафету" у Кузнецова!
То Дима ходил с секундомером, то сейчас Влад с Правилами, которые даже не удосужился внимательно прочитать!
+12
-5
+7
Ответ Elena Bogach
Если нормально, то объясните, пожалуйста . Даже гришин с Тарасовой сказали, что не по правилам, но замяли.
Перечитайте ещё раз правило и проанализируйте
+8
-1
+7
Ответ Соль.
эта нога, у кого надо нога
Ну так и у Костылевой такая же нога получается 🤷‍♀️
+6
0
+6
Ответ Наталья Бовина
ну так один сольный и отличается. в чем проблема-то?
Проблема в людях, в их образовании
+9
-4
+5
Ответ Дружба11
Комментарий скрыт
Костылева тоже сделала 3 сальхова, в чем проблема?
Лазарев сделал 5 тройных тулупов.
значит в финале можно.
+6
-1
+5
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