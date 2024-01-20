Журналист Жуков о выступлении Федотова: «Арсений прыгнул оба каскада с четверным лутцем и сольный лутц. И как быть с правилами?»

Журналист Жуков поставил вопрос, соответствует ли выступление Федотова правилам.

Фигурист Арсений Федотов сегодня одержал победу на чемпионате России по прыжкам.

«Интересная ситуация с Арсением Федотовым. Нет, Арсений, конечно, пушка, но вот выдержка из правил финала:

Два сольных прыжка

• Один каскад или одна комбинация из не более двух прыжков (ойлер = прыжок)

• Один каскад или одна комбинация из не более пяти прыжков (ойлер = прыжок)



Сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов или комбинации должны быть различными прыжками.

При этом Арсений прыгнул оба каскада с четверным лутцем и сольный лутц. И еще четверной флип. И как быть с правилами? Или все норм – просто регламент не очень понятно написан?

UPD. Говорят, в федерации существует какой-то «другой регламент» финала. Дескать то, что опубликовано – это «не то», поэтому в случае с Арсением все было правильно. Ну, что ж, окей», – написал Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».