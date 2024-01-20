Арсений Федотов: «Насколько важен чемпионат России по прыжкам? На миллион рублей»

Арсений Федотов высказался о победе на чемпионате России по прыжкам.

«Для меня было главное сделать свое, и у меня все получилось. Насколько важен этот чемпионат? На миллион рублей.

Вообще я не рассчитывал, что пройду так далеко. Мотивируют ли призовые? Само собой, но сам я их не трачу.

Когда я узнал, что в финале, в голове придумал, что я буду прыгать и согласовал это с тренерами», – сказал .

«Как принималось решение, какие прыжки буду делать в финале? Когда закончился полуфинал и я узнал, что я в финале, я сразу же в голове придумал, что буду прыгать.

Что сказали старшие ребята? Просто поздравили, пожали руку», – цитирует Федотова «Чемпионат.com».