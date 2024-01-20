Арсений Федотов: «Насколько важен чемпионат России по прыжкам? На миллион рублей»

Теги сборная России ТАСС Арсений Федотов Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Арсений Федотов высказался о победе на чемпионате России по прыжкам.

«Для меня было главное сделать свое, и у меня все получилось. Насколько важен этот чемпионат? На миллион рублей.

Вообще я не рассчитывал, что пройду так далеко. Мотивируют ли призовые? Само собой, но сам я их не трачу.

Когда я узнал, что в финале, в голове придумал, что я буду прыгать и согласовал это с тренерами», – сказал Федотов

«Как принималось решение, какие прыжки буду делать в финале? Когда закончился полуфинал и я узнал, что я в финале, я сразу же в голове придумал, что буду прыгать.

Что сказали старшие ребята? Просто поздравили, пожали руку», – цитирует Федотова «Чемпионат.com».

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56 комментариев
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Ответ asusp527
Комментарий скрыт
понятия не имею у кого какие цели, но не вижу ничего плохого, когда в 14 лет парень своим трудом зарабатывает 1 млн. руб.!
+42
0
+42
Аха-ха) Мужской прагматичный ответ)
+41
-2
+39
Хороший ответ на довольно дурацкий вопрос.
+30
0
+30
Молодец! Не только спортсмен отличный, но и чувство юмора на уровне.
+27
0
+27
Ответ Alex Taurus
Комментарий скрыт
ну да, а другие за просто так прыгали) да кто бы отказался один миллион за день заработать?)
+25
0
+25
Молодец Арсений, всё в дом. В семейном бюджете миллион лишним не будет !
+22
0
+22
Молодец Арсений! Удачи в дальнейшем!
+22
-1
+21
Гениально🤣
+20
0
+20
Парень за словом в карман не лезет.. 😂
+20
0
+20
Голова тоже хороша у парня. )
+17
0
+17
после поражения на юниорском К1К Арсений здесь был хорошо заряжен. Завтра если так выложится, то внесет весомый вклад в команду.
+15
0
+15
Ответ Alex Taurus
Комментарий скрыт
Корыстные счастье измеряют квартирами на Патриках. А тут отличный ответ на глупый вопрос. Маленький, а уже лучше Галлямова шутит
+15
-1
+14
Ответ Девушка Безимени
странно, что за это платят такие деньги но ведь норот так любит шоу он же без них жить не может
да ладно! странно что наши футболисты миллионы получают... вот где странно... а здесь таланты на вес золота, лучшие не только в стране, но и в мире... Арсений бы точно на международных стартах по юниором корзинку с медалями привез... А про Маргариту и говорить нечего 4+4 впервые в мире сделала
+15
-2
+13
Ответ Александр Скворцов
С учётом того, что среднестатистический российский гражданин зарабатывает миллион руб. в поте лица в течении почти двухлетней работы, а не за один день как этот 14-ти летний паренёк, то оплата труда этого паренька больше похожа на издевательство над среднестатистическим гражданином.
Чтобы получить миллион рублей за один день (за два, учитывая квалы), этот паренёк вкалывает на льду ежедневно с 3-4 лет. Такое себе сравнение, если честно
+13
-3
+10
Ответ Александр Скворцов
С учётом того, что среднестатистический российский гражданин зарабатывает миллион руб. в поте лица в течении почти двухлетней работы, а не за один день как этот 14-ти летний паренёк, то оплата труда этого паренька больше похожа на издевательство над среднестатистическим гражданином.
ну кто на что учился... я бы своего ребенка не отдала в фигурное катание... НО это не мешает мне восхищаться такими униками как Арсений и Маргарита... издевательство когда бездари миллионы получают! а такие таланты и трудяги должны поощряться... тем более такие деньги не каждый день разыгрываются
+11
-1
+10
А классно ответил Арсений.
+8
0
+8
Молодец! И прыгает на заглядение, и за словом в карман не лезет!
+6
0
+6
Ответ Александр Скворцов
Если честно, то паренька кормят с детских лет из налогов, собираемых со среднестатических российских граждан. И ещё неизвестно откуда платят гонорары и призы. У нас до сих пор проф. спорт живёт в основном за счёт бюджета.
Чтобы паренька кормили за счёт бюджета, он вкалывал минимум 5 лет, а его родители вложили много-много личных денег. Вы хоть поинтересуйтесь, что нужно юному спортсмену для того, чтобы его стали финансировать из бюджета. До определённого момента всё за свой счёт, включая инвентарь, лёд и подкатки
+6
-1
+5
Ответ Просто любительфк
Этот паренёк трудился каждый день, чтобы сегодня заработать миллион. А ещё среднестатистический гражданин приходит к среднестатистическому работодателю, который обеспечивает гражданина необходимым для работы "инвентарем". Я думаю, что семья этого паренька потратила на реализацию таланта своего ребёнка гораздо больше, чем сегодняшний приз.
И что такой ярый противник профессионального спорта делает на сайте, где обсуждается ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ спорт?
+5
0
+5
Ответ Reggi
Это именно на шоу у Плющенко и было) там Евгений с Марком заключил пари, что если Марк сделает 10 трикселей подряд, ЕВ ему заплатит 10к долларов. Марк сделал, а местные бессеребрянники его продажным и беспринципным негодяем заклеймили)
ну и молодец Марк)!
+4
-1
+3
Ответ Александр Скворцов
С учётом того, что среднестатистический российский гражданин зарабатывает миллион руб. в поте лица в течении почти двухлетней работы, а не за один день как этот 14-ти летний паренёк, то оплата труда этого паренька больше похожа на издевательство над среднестатистическим гражданином.
Этот паренёк трудился каждый день, чтобы сегодня заработать миллион. А ещё среднестатистический гражданин приходит к среднестатистическому работодателю, который обеспечивает гражданина необходимым для работы "инвентарем". Я думаю, что семья этого паренька потратила на реализацию таланта своего ребёнка гораздо больше, чем сегодняшний приз.
+4
-1
+3
Ответ Наталья Карлова
ну да, а другие за просто так прыгали) да кто бы отказался один миллион за день заработать?)
Согласна, но что-то вспомнилось, как Кондратюка тут полоскали за то, что он на шоу за тот же миллион рублей прыгнул сколько-то там тройных акселей подряд))) как его тогда только ни называли - и обезьянкой цирковой, и дрессированной собачкой, и продажной редиской.
А по факту, почему бы и нет?
Арсению и его семье деньги не лишние, а красивая спортивная борьба только повышает значимость этого приза
+6
-3
+3
Ответ Reggi
Согласна, но что-то вспомнилось, как Кондратюка тут полоскали за то, что он на шоу за тот же миллион рублей прыгнул сколько-то там тройных акселей подряд))) как его тогда только ни называли - и обезьянкой цирковой, и дрессированной собачкой, и продажной редиской. А по факту, почему бы и нет? Арсению и его семье деньги не лишние, а красивая спортивная борьба только повышает значимость этого приза
не помню такого... я вообще за шоу, потому как оч мало шансов у спортсменов заработать вне соревнований... считаю что любое шоу - это благо! Мне Плющенко, например, как тренер не нравиться, но то что он многим работу дает - это прям здорово! Вообще неприлично в чужой карман заглядывать)
+4
-1
+3
Ответ Блинчик
Из этого миллиона половину заберёт ушедшая в телевизор тренерша, 30% заберёт ФФККР, а остальное родителям Федотова, но ещё надо будет не забыть заплатить налоги.
Если спортсмен может сам довести себя до высших достижений, зачем вообще тогда работать с тренерами?
+4
-2
+2
Ответ Александр Скворцов
Занятие проф. спортом это его личное дело и дело его родителей. Какой профит от проф. спорта, оплачиваемого из бюджета? Какая от него польза обществу? Бюджет должен идти на ЗОЖ и любительский спорт. Особенно сейчас, когда проф. спорт не имеет политического значения на международной арене. Ну а граждане России разве не вкалывают, а пенсионеры и инвалиды не должны иметь достойную поддержку?
Я недавно слушал интервью Цискаридзе. Вот он там говорил, что когда получил травму задумался о том, какая у него бессмысленная профессия, не производит ничего, кроме воздуха, а хирург, который его лечил, спасает людям жизни. На что этот хирург ему ответил, что он каждый день делает несколько одинаковых операций, а для того, чтобы вылечить свою душу, он идет в театр, на балет. Вы тоже зачем-то сюда пришли, хотя Вам не приносит удовольствие этот вид спорта, зачем Вы здесь? :)
+3
-1
+2
Резвый, шустрый мальчишка 👍⛸️
+2
0
+2
Ответ Reggi
Чтобы получить миллион рублей за один день (за два, учитывая квалы), этот паренёк вкалывает на льду ежедневно с 3-4 лет. Такое себе сравнение, если честно
Вот именно. И вложили в него кучу денег.
+3
-1
+2
Ответ Наталья Карлова
не помню такого... я вообще за шоу, потому как оч мало шансов у спортсменов заработать вне соревнований... считаю что любое шоу - это благо! Мне Плющенко, например, как тренер не нравиться, но то что он многим работу дает - это прям здорово! Вообще неприлично в чужой карман заглядывать)
Это именно на шоу у Плющенко и было) там Евгений с Марком заключил пари, что если Марк сделает 10 трикселей подряд, ЕВ ему заплатит 10к долларов. Марк сделал, а местные бессеребрянники его продажным и беспринципным негодяем заклеймили)
+3
-2
+1
Ответ Оксана Иванова
Если спортсмен может сам довести себя до высших достижений, зачем вообще тогда работать с тренерами?
Вы не в курсе, но вообще-то тренеры, работающие в государственной спортивной школе (да и в любой спорт.школе, даже в "Академии Плющенко"), получают зарплату.
+2
-1
+1
Ответ Александр Скворцов
Не стоит его и его родителей жалеть. Они должны были знать на что идут. Могут выиграть а могут и проиграть. Такова спортивная и не только спортивная жизнь.
А кто тут его жалеет? По мне так некоторые завидуют.
+2
-1
+1
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