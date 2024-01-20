Лев Лазарев: «Рад, что дошел до финала. Хотел сделать каскад с двойным акселем, хорошо сделал, а затем зачем-то упал»

Теги сборная России мужское катание ТАСС Лев Лазарев Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Лев Лазарев рассказал, что ему понравилось участвовать в прыжковом чемпионате.

Лазарев дошел до финала, где занял третье место. Победил Арсений Федотов.

«Мне понравился турнир, у меня никогда не было соревнований, где несколько этапов в один день, это здорово и волнительно.

В прошлом году не получилось отборочный этап пройти, я очень рад, что в этот раз дошел до финала. Я не думал о результатах, я думал о том, что я буду прыгать и как.

Не заметил трудностей со временем, перед квалификацией думал, что не успею прыгнуть четыре прыжка, но мне не пришлось их делать. Мне было трудно перед финалом, так как разминка была две минуты.

Я сделал первый каскад, хотел сделать каскад с дупелем, хорошо сделал, а затем зачем-то упал.

Меня звуки в квалификации никак не задели, это было после последнего прыжка, это был флип, он не очень стабильный.

Я не знал, что завтра попаду в командный турнир до этой секунды, у меня нет предпочтений, как пойдет, я в принципе рад, что отобрался», – сказал фигурист.

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6 комментариев
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Лева молодец! Турнир тяжелый! И ты отлично справился!
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-1
+15
ТШД молодцы , Лева здорово. Девочки хорошие у Давыдова. Всем удачи
+9
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+9
Настоящий спортсмен, не растерялся, был уверенный в себе. Удачи тебе, Лева🙏
+7
0
+7
Лев, вы великолепны. Удачи и сил в командном турнире!
+3
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+2
Левушка, ты большой, большой молодец! Сил тебе и огромной удачи завтра! Болеем за тебя!
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+2
Лев старался, но опыта не хватает пока, молодец👍
+2
0
+2
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