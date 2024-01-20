Лев Лазарев: «Рад, что дошел до финала. Хотел сделать каскад с двойным акселем, хорошо сделал, а затем зачем-то упал»

Лев Лазарев рассказал, что ему понравилось участвовать в прыжковом чемпионате.

Лазарев дошел до финала, где занял третье место. Победил Арсений Федотов.

«Мне понравился турнир, у меня никогда не было соревнований, где несколько этапов в один день, это здорово и волнительно.

В прошлом году не получилось отборочный этап пройти, я очень рад, что в этот раз дошел до финала. Я не думал о результатах, я думал о том, что я буду прыгать и как.

Не заметил трудностей со временем, перед квалификацией думал, что не успею прыгнуть четыре прыжка, но мне не пришлось их делать. Мне было трудно перед финалом, так как разминка была две минуты.

Я сделал первый каскад, хотел сделать каскад с дупелем, хорошо сделал, а затем зачем-то упал.

Меня звуки в квалификации никак не задели, это было после последнего прыжка, это был флип, он не очень стабильный.

Я не знал, что завтра попаду в командный турнир до этой секунды, у меня нет предпочтений, как пойдет, я в принципе рад, что отобрался», – сказал фигурист.