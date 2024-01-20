Козловский о противостоянии с Галлямовым на прыжковом ЧР: «Завтра будет драка, ха-ха. Но надеюсь, что до нее не дойдет»

Козловский высказался о противостоянии с Галлямовым в роли капитанов команд.

и , выступающие в парном катании – капитаны на чемпионате России по прыжкам. Командный турнир пройдет 21 января.

Козловский: Что будет завтра? Драка, ха-ха. Но надеюсь, что до драки не дойдет. У нас такого в планах нет.

Галлямов: Чтобы не держали нас семеро.

Козловский: Мы с Сашей это обсуждали – мне кажется, что у нас интересное соперничество. Мы оба сильные спортсмены, нам помогают потрясающие партнерши.

Мы уже взрослые, с определенными регалиями, принципиальные соперники. Мне кажутся, вокруг таких фигур и должно строиться противостояние каких-то команд, если мы уже доходим до выбора капитанов.