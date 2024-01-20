Матвей Янченков: «Было приятно выступать на прыжковом чемпионате. Но не получилось показать себя в полной мере, были небольшие ошибки»
Пара Чикмарева – Янченков поделилась впечатлениями от участия в прыжковом ЧР.
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков завоевали бронзовую награду.
«Очень необычные эмоции, то ли соревнования, то ли шоу, непонятно», – сказала Чикмарева.
«Прекрасная организация и турнир, было приятно тут выступать. Все нравится, но не получилось показать себя в полной мере, были небольшие ошибки, они здесь много стоят», – добавил Янченков.