Матвей Янченков: «Было приятно выступать на прыжковом чемпионате. Но не получилось показать себя в полной мере, были небольшие ошибки»

Пара Чикмарева – Янченков поделилась впечатлениями от участия в прыжковом ЧР.

и завоевали бронзовую награду.

«Очень необычные эмоции, то ли соревнования, то ли шоу, непонятно», – сказала Чикмарева.

«Прекрасная организация и турнир, было приятно тут выступать. Все нравится, но не получилось показать себя в полной мере, были небольшие ошибки, они здесь много стоят», – добавил Янченков.