Матвей Янченков: «Было приятно выступать на прыжковом чемпионате. Но не получилось показать себя в полной мере, были небольшие ошибки»

Теги сборная России пары Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Пара Чикмарева – Янченков поделилась впечатлениями от участия в прыжковом ЧР.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков завоевали бронзовую награду.

«Очень необычные эмоции, то ли соревнования, то ли шоу, непонятно», – сказала Чикмарева.

«Прекрасная организация и турнир, было приятно тут выступать. Все нравится, но не получилось показать себя в полной мере, были небольшие ошибки, они здесь много стоят», – добавил Янченков.

1 комментарий
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Матвей, ошибки были и не не большие.
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