Мишина о чемпионате России по прыжкам: «Для меня ощущения соревнований не было – очень похоже на тренировочный процесс»

Теги пары Анастасия Мишина Александр Галлямов ТАСС Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Анастасия Мишина оценила выступление на чемпионате России по прыжкам.

«Правила турнира отличаются от обычных соревнований, каждая ошибка дорого стоит. Туры не суммируются, исправить ситуацию уже не получается. Ошибки вылезают сразу, их сразу видно по баллам. Поэтому и происходят вылеты.

Для меня ощущения соревнований не было – очень похоже на тренировочный процесс – мы постоянно тренируем связки, для нас это не было необычным.

Проиграли с небольшим отрывом, стали третьими, ничего страшного», – сказала Мишина. 

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве на «ЦСКА-Арене». 

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8 комментариев
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Как проиграли -- так сразу "тренировочный процесс" :).
+41
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Настя, ты самая лучшая парница в мире!
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Да, похоже на тренировку.
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От души хочу поздравить Лизу с Артёмом, но Настя с Сашей тоже прекрасны!!! Они всё равно остаются первой парой нашей страны!!!!!!
+14
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+7
Это не тренировочный процесс был, а мастер-класс. И только настоящие мастера фигурного катания исполняют безукоризненно свои прыжки независимо от того, где они катаются, и в какое время😇
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Тут бы марку держать и поздравить.
Не ожидал такого
+3
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Надо признавать, что конкуренты тоже тренируются и становятся победителями.
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