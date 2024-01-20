Мишина о чемпионате России по прыжкам: «Для меня ощущения соревнований не было – очень похоже на тренировочный процесс»

Анастасия Мишина оценила выступление на чемпионате России по прыжкам.

«Правила турнира отличаются от обычных соревнований, каждая ошибка дорого стоит. Туры не суммируются, исправить ситуацию уже не получается. Ошибки вылезают сразу, их сразу видно по баллам. Поэтому и происходят вылеты.

Для меня ощущения соревнований не было – очень похоже на тренировочный процесс – мы постоянно тренируем связки, для нас это не было необычным.

Проиграли с небольшим отрывом, стали третьими, ничего страшного», – сказала Мишина.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве на «ЦСКА-Арене».