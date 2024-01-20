Наталья Бестемьянова: «Верим, что к следующим Играм допустят наших спортсменов. В таком случае Степанова и Букин смогут побороться с Пападакис и Сизероном»

Теги сборная России танцы на льду сборная Франции сборная США сборная Италии Эван Бейтс Наталья Бестемьянова Александра Степанова Иван Букин Мэдисон Чок Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Олимпиада-2026 Марко Фаббри Шарлен Гиньяр Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о возможном возвращении Пападакис и Сизерона.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы в танцах на льду из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обсуждают возобновление карьеры.

«Слышала, что они об этом размышляют. Все будет зависеть от того, как они будут тренироваться. Если всерьез нацелены вернуться, то, наверное, ответственно подойдут к подготовке и приложат максимум усилий.

Безусловно, у них есть все шансы взять еще одно олимпийское золото. Что касается конкурентов, то все мы верим, что к следующим Играм все же допустят наших спортсменов. В таком случае Александра Степанова и Иван Букин смогут побороться с французами.

Отметила бы еще Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, а также действующих чемпионов Европы из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Больше особо выделить некого», – сказала Бестемьянова.

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25 комментариев
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Побороться с Пападакис/Сизероном даже пара из Гибралтала может, а вот серьезно конкурировать ...
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Они уже на ОИ-2022 смогли побороться с Пападакис/Сизероном и оглушительно проиграли пропасть.
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Можно подумать что СБ больше не с кем бороться, кроме ПС. Все остальные им не конкуренты! Других конкурентов нет!
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Ахахахааааа
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0
+13
На чем основана эта вера у Бестемьяновой ?
+11
0
+11
Кроме ПС там с десяток пар наберётся, чтобы убедиться где мы и где они в танцах сейчас.
+12
-1
+11
У Бести как обычно своя реальность
+11
-1
+10
Ответ Vasily Ivanov
На чем основана эта вера у Бестемьяновой ?
источник фантазия) остановка бред)
+8
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+7
ты, главное, верь
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0
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Божечки, что она несет?
+8
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Побороться смогут, а выиграть - нет.
+7
-2
+5
Даже не смешно.Такое впечатление,что Бестемьянова поменялась мозгами с ТАТ.Сплошной бред несёт.
+7
-3
+4
что она употребляет?....
+5
-2
+3
Верная поклонница Степановой Букина.
+2
0
+2
Обе пары, ПС и СБ, потяжелели. Однако ПС отлично едут, при желании наберут форму, у них первоклассные постановки и авторитет (титулы), а СБ не едут, с постановками есть проблемы и никакого авторитета (титулов). Все призёры последнего ЧЕ смотрятся лучше, чем СБ на последнем ЧР, хотя никому из них не поставили 130 баллов за произвольную программу.
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Ну если Кацалапики не смогли обойти Пападакисов, то Букиным вообще не с ними соперничать придётся. За бронзу бы хоть побороться с итальянцами.
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У ТАТ только сильная любовь к внучкам выше всего на свете,а так она за таланты в фигурном катании, обычно подмечает по делу
+2
0
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Ага,а как же.При возвращении на мировую арену Степанова с Букиным встанут в хвост длинной очереди на чемпионство.
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Даже Жулин (не люблю его) на ЧЕ несколько молодых пар отметил, а у этой все - смотреть не на кого.
+2
-1
+1
К каким играм? 2034? Сколько Букину будет? Прям мир розовых пони - допустят к следующим играм.
+3
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И что указывает на то что допустят, какие признаки, сигналы? Или абы что сказать? А на счёт выделить некого - пусть посмотрит вторую французскую пару. Особенно после Девис- Смолкина, которые выступали перед ними.
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"Следующие" зимние ОИ, на которых будет реальный российский флаг, состоятся в 2046 году. Летние, впрочем, в 2044.
+3
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Ответ lepestok
напомню всем скептикам, что в юниорский период Степанова и Букин спокойно обыгрывали Пападакисов))
Это когда было то? Тесса со Скоттом совсем юными Завозину проигрывали. А где теперь Завозин, а где - ВМ.
+2
-2
0
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