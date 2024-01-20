Наталья Бестемьянова: «Верим, что к следующим Играм допустят наших спортсменов. В таком случае Степанова и Букин смогут побороться с Пападакис и Сизероном»

Наталья Бестемьянова высказалась о возможном возвращении Пападакис и Сизерона.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы в танцах на льду из Франции Габриэла Пападакис и обсуждают возобновление карьеры.

«Слышала, что они об этом размышляют. Все будет зависеть от того, как они будут тренироваться. Если всерьез нацелены вернуться, то, наверное, ответственно подойдут к подготовке и приложат максимум усилий.

Безусловно, у них есть все шансы взять еще одно олимпийское золото. Что касается конкурентов, то все мы верим, что к следующим Играм все же допустят наших спортсменов. В таком случае и смогут побороться с французами.

Отметила бы еще и , а также действующих чемпионов Европы из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Больше особо выделить некого», – сказала Бестемьянова.