Гиньяр и Фаббри возглавляют мировой рейтинг ISU, Чок и Бейтс – 2-е, Синицина и Кацалапов – 12-е, Степанова и Букин – 20-е
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри лидируют среди танцевальных дуэтов.
Лучшие из россиян Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 12-е. Сборная России на данный момент отстранена от международных стартов.
Рейтинг ISU
Танцы на льду
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 4623
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 4282
3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 4157
4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 4019
5. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 3664
6. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 3410
7. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 3063
8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 2850
9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 2848
10. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 2834
11. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 2772
12. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 2720
13. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 2653
14. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – 2452
15. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 2300...
20. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 1955...
35. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 1233...
72. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол (Россия) – 475...
79. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Россия) – 434
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