Гиньяр и Фаббри возглавляют мировой рейтинг ISU, Чок и Бейтс – 2-е, Синицина и Кацалапов – 12-е, Степанова и Букин – 20-е

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри лидируют среди танцевальных дуэтов.

Лучшие из россиян Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 12-е. Сборная России на данный момент отстранена от международных стартов.

Рейтинг ISU

Танцы на льду

1. Шарлен ГиньярМарко Фаббри (Италия) – 4623

2. Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США) – 4282

3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 4157

4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 4019

5. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 3664

6. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 3410

7. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 3063

8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 2850

9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 2848

10. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 2834

11. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 2772

12. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 2720

13. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 2653

14. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) – 2452

15. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 2300...

20. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 1955...

35. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 1233...

72. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол (Россия) – 475...

79. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Россия) – 434

1 комментарий

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