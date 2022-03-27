Чок и Бейтс возглавляют мировой рейтинг ISU, Синицина и Кацалапов – 3-и, Пападакис и Сизерон – 6-е, Степанова и Букин – 9-е

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Трехкратные призеры чемпионатов мира Мэдисон Чок и Эван Бейтс лидируют среди танцевальных дуэтов.
Танцы на льду
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 4013
2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 3904
3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 3900
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 3778
5. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 3677
6. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 3669
7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 3150
8. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канала) – 3132
9. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 2851
10. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 2784...
20. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 1779...
26. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 1268...
30. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 1178...
32. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный (Россия) – 1120...
39. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 840...
45. Софья Тютюнина – Александр Шустицкий (Россия) – 753...
59. Ирина Хавронина – Дарио Чиризано (Россия) – 500...
62. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол (Россия) – 475...
66. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Россия) – 434...
79-80. Ольга Мамченкова – Марк Волков (Россия) – 346
79-80. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов (Россия) – 346
81. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 324...
92. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 256