Чок и Бейтс возглавляют мировой рейтинг ISU, Синицина и Кацалапов – 3-и, Пападакис и Сизерон – 6-е, Степанова и Букин – 9-е

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Трехкратные призеры чемпионатов мира Мэдисон Чок и Эван Бейтс лидируют среди танцевальных дуэтов.

Танцы на льду

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 4013

2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 3904

3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 3900

4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 3778

5. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 3677

6. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 3669

7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 3150

8. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канала) – 3132

9. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 2851

10. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 2784...

20. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 1779...

26. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 1268...

30. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 1178...

32. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный (Россия) – 1120...

39. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 840...

45. Софья Тютюнина – Александр Шустицкий (Россия) – 753...

59. Ирина Хавронина – Дарио Чиризано (Россия) – 500...

62. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол (Россия) – 475...

66. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин (Россия) – 434...

79-80. Ольга Мамченкова – Марк Волков (Россия) – 346

79-80. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов (Россия) – 346

81. Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия) – 324...

92. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 256

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