Пападакис и Сизерон обсуждают возобновление карьеры («Р-Спорт»)

Олимпийские чемпионы в танцах на льду из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обсуждают возвращение к соревнованиям.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что фигуристы еще не приняли окончательного решения, но идея возвращения в спорт кажется им интересной. В случае возвращения они могли бы попытаться войти уже в следующий сезон.

Пападакис и Сизерон объявили о паузе в карьере в июне 2022 года.