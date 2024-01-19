Пападакис и Сизерон обсуждают возобновление карьеры («Р-Спорт»)
Олимпийские чемпионы в танцах на льду из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обсуждают возвращение к соревнованиям.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что фигуристы еще не приняли окончательного решения, но идея возвращения в спорт кажется им интересной. В случае возвращения они могли бы попытаться войти уже в следующий сезон.
Пападакис и Сизерон объявили о паузе в карьере в июне 2022 года.
А если серьезно, пересматривала тут прокаты с ОИ. И вот насколько мне не нравилась программа у Кацов, до сих пор даже до их уровня никто по катанию не доехал. Имхо, конечно. А Сизероны так просто в отдельной лиге были.
Нет я в целом на 100% за, без них танцы не танцы, просто эм..... когда успели то?
(я про 2026), но кто знает что будет с 2022