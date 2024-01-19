Пападакис и Сизерон обсуждают возобновление карьеры («Р-Спорт»)

Теги танцы на льду сборная Франции Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Р-Спорт Фигурное катание

Олимпийские чемпионы в танцах на льду из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обсуждают возвращение к соревнованиям.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что фигуристы еще не приняли окончательного решения, но идея возвращения в спорт кажется им интересной. В случае возвращения они могли бы попытаться войти уже в следующий сезон.

Пападакис и Сизерон объявили о паузе в карьере в июне 2022 года.

58 комментариев
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конечно, соперников им и нет...
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Было бы здорово, очень жду их возращения, ну не тянут дуэты топа на звание ОИ-чемпионов
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Где-то заплакала одна Медисон Чок)) и решила завершить карьеру))

А если серьезно, пересматривала тут прокаты с ОИ. И вот насколько мне не нравилась программа у Кацов, до сих пор даже до их уровня никто по катанию не доехал. Имхо, конечно. А Сизероны так просто в отдельной лиге были.
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Ответ Маргарита В Сафронова
Комментарий скрыт
Ну да, Степанова и Букин сейчас бы вышли и порвали их, конечно
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Почему бы и нет? Возраст по танцевальным меркам позволяет еще лет 5 спокойно кататься. Скатанность, технический арсенал впечатляющие. Осталось только сделать хорошие постановки, и новые танцевальные идеи им найти.
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Ответ Маргарита В Сафронова
Комментарий скрыт
Россияне не стали бы для них препятствием на пути к золоту. Если эта пара восстановит форму, то наши пары им не конкуренты. Другой вопрос - смогут ли они восстановиться.
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Было бы очень здорово, их и правда не хватает.
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Мне казалось, что спортсмены уже полностью проявили себя, показали свой стиль. Самые удачные программы, имхо, были у них на первой олимпиаде, особенно произвольный танец. Думается, Гийому это может быть физически тяжело. Но... кто знает.
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Даже немного жаль тех, чья очередь на медали уже подошла.
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Хотя бы вернулись,пока нет им смены
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Пападакис же плакалась в интервью, что ее абьюзили в фигурном катании, заставили аборт делать, и вообще вид спорта ужасный. С чего вдруг решила вернуться в абьюзивную среду?
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В очередь!😁
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а сами ПС знают что они с кем то обсуждают возвращение? Откуда информация то?
Нет я в целом на 100% за, без них танцы не танцы, просто эм..... когда успели то?
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Ответ Юркин Клоп
Пропустить два сезона, а потом на два вернуться перед ОИ такой паре- это так, читерство конечно, хоть и круто. Вообще после истории с абортом был уверен, что Пападакис ударится в семью после олимпийского золота
Тесса и Скот точно также 2 сезона пропустили и на 2 вернулись
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Ответ Mion
Где-то заплакала одна Медисон Чок)) и решила завершить карьеру)) А если серьезно, пересматривала тут прокаты с ОИ. И вот насколько мне не нравилась программа у Кацов, до сих пор даже до их уровня никто по катанию не доехал. Имхо, конечно. А Сизероны так просто в отдельной лиге были.
Может получат золото в команде Чок-Бейтс, хотя бы так))
(я про 2026), но кто знает что будет с 2022
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Ответ Мороженко
Может получат золото в команде Чок-Бейтс, хотя бы так)) (я про 2026), но кто знает что будет с 2022
Да, про командник забыла)
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Ответ NTLY
Даже немного жаль тех, чья очередь на медали уже подошла.
В этой очереди нет выдающихся,мне не жалко,я хочу радоваться ПС
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Спасибо. Наконец-то мы снова увидим катание реально талантливых и в чем-то даже уникальных танцоров. А то черных ворон и прочих древесин уже скоро в "открытия века" будут записывать за неимением классных фигуритов.
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Если есть, что досказать, новое восприятие себя и физическая готовность это передать новыми для себя элементами, то, конечно, надо вернуться, а если это от того, что непонятно, чем заниматься дальше, кроме шоу, то к чему? Ну да это мысли только на основе новостей от ОБС.
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Хорошо бы вернулись! Очень их не хватает...
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Было бы здорово. Торвилл-Дин вообще через 10 лет на олимпиаду вернулись.
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Ответ Princess23
наверное с того что вы пишете фигню
Она действительно так говорила
+5
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По мне , не надо возвращаться, мотивации не много. Всё выиграно, ушли чемпионами. Они волшебны, пусть и останутся такими, а не будут стареть на льду
+4
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+3
Ответ Александр Шульгин
Пападакис совсем не в форме ей очень сложно будет в нее прийти если сможет то будет большая молодец. Пока что точно нет
Вряд ли они вернутся в этом сезоне, а до нового еще достаточно времени.
+2
0
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Ответ БезызбежноНаКрасный
дык, "успеть всё выиграть, пока россияне не вернулись" © :)))
а то им россияне как то мешали? Вы баллы на ОИ видели?
+2
0
+2
Ответ Маргарита В Сафронова
Комментарий скрыт
А при чем здесь россияне
+2
0
+2
Пападакис совсем не в форме ей очень сложно будет в нее прийти если сможет то будет большая молодец. Пока что точно нет
+3
-2
+1
Желаю им второго золота ОИ, вот только без очередных соплей про нерожденных детей.
+8
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Ответ Мороженко
Комментарий удален пользователем
Ну и нормально,пока звёзд других нет
+1
0
+1
Ответ ReneHoseman
По мне , не надо возвращаться, мотивации не много. Всё выиграно, ушли чемпионами. Они волшебны, пусть и останутся такими, а не будут стареть на льду
У кого мотивации не много? У российских зрителей?
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