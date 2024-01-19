Ласицкене, Нагорный и Вик Уайлд будут гостями на чемпионате России по прыжкам

Теги сборная России Мария Ласицкене Вик Уайлд Никита Нагорный Спорт-Экспресс Камила Валиева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Мария Ласицкене станет «звездной гостьей» прыжкового чемпионата фигуристов.

Помимо олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту, на турнир приглашены олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд

Чемпионат России по прыжкам в фигурном катании пройдет с 19 по 21 января в Москве. 

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84 комментария
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Какой бред...🙈
Это невозможно уже. Еще немного и фигурное катание окончательно уйдёт из спорта и вольется в стройные ряды шоу-бизнеса.
Или уже?
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+43
Чем эти наставники из других видов спорта могут наставить фигуристов? Смех и дурдом!
+27
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+24
Ну что за цирк с конями? Если уж делать шоу, то и добавить разные прыжки: сальто, с горизонтальной осью, лягушечкой, летучей рыбой, я не знаю. Смысл притворяться, что это серьёзный турнир?
+21
-3
+18
Если эти наставляют фигуристов, а Тутберидзе наставляет толстушек, то кого будут наставлять диетологи? 🤔
+18
-2
+16
Чегось?
Это шутка что ли? Нафига?
+16
-2
+14
Надеюсь, что это последний турнир по прыжкам. Более нелепого мероприятия в ФК нет.
+22
-8
+14
🤣🤣🤣🤣
"Мы сделаем достойную альтернативу международным стартам" - говорили они, превращая, некогда любимый спорт в абсолютное посмешище😆
+17
-4
+13
Причем тут Ласицкене, Нагорный и Вайлд понять вообще не возможно
+17
-6
+11
Чего?Господи,остановите уже этот балаган🤦Стыдно за нашу федерацию.Такое впечатление,что продюсер всего этого,опять Авер.
+13
-2
+11
Олимп. Чемпионы - честь им и хвала . Но причем здесь фигурное катание ?
Хорошо отношусь к Камиле , но в данному случае считаю ее присутствие у бортика лишним .
В целом , спорта все меньше , а шоу больше .
+11
-1
+10
уффф какой кринж... А Валиеву каким боком в наставники? Человек с допинг историей а ее везде пихают..
+13
-4
+9
Осталось только ещё Киркорова позвать !
+10
-1
+9
Это что за кринжатина??? Мда уж. Цирк какой-то. Какие-то левые люди вообще. Зачем этот треш устроили из спортивного соревнования???
+10
-2
+8
Так Камила Валиева болеет или нет? Она у бортика будет спортсменов заражать?
+11
-4
+7
То что 4 ведущих это оказалось цветочками, ягодки подъехали
+10
-3
+7
Цирк с конями. Наставники, которые ничего не смыслят в том, на что настраивают. Да и зачем здесь в принципе какой-то настрой, это не Олимпиада, у всех участников за плечами опыт выступлений в куда более значимых соревнованиях.
+9
-2
+7
Всё больше и больше ведущих/приглашенных/наставников вне мира ФК. Кто там ещё в загашнике остался? Называли бы тогда уж не чемпионат России по прыжкам, а шоу "звезды на фоне прыгающих фигуристов"
+8
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балаган какой-то устроили. хотя, в принципе, и так понятно, что это не соревнование, а так, хрень какая-то
+8
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+7
Ощущение, что вместо ЧР по прыжкам Первый приготовил новый крещенский рецепт сборной солянки)
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+6
Маразм все больше. Чувствую уволят с 1 канала тех кто за все это отвечал за перерасход средств
+8
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Ответ Yan D
Ласицкене будет учить как быть доверенным лицом кандидата в президенты В.В.Путина на выборах.
Так они все 3 доверенные лица. Устроили из спортивного соревнования политическое шоу. Мракобесие какое-то
+5
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4 ведущих, 2 комментатора и интервьюер для Первого показалось слишком мало, решили ещё и 4 наставников добавить) Просто какой-то адский распил и кормушка для приближённых звездунов все проекты канала. Самим прыгунам похоже процентов 30 эфирного времени оставят, про призовые и говорить не приходится.
+11
-6
+5
даже смотреть не буду, интереса никакого. просто какая-то самодеятельность и дурдом.
+8
-3
+5
Ответ Алё? Алёна
Чем эти наставники из других видов спорта могут наставить фигуристов? Смех и дурдом!
Ласицкене будет учить как быть доверенным лицом кандидата в президенты В.В.Путина на выборах.
+8
-3
+5
Господи, кто же это придумал-то? Ну я поняла бы, если на турнир пригласили в наставники Нейтана Чена, Юдзуру Ханью, Шому Уно, а те, что приглашены, хоть и олимпийские чемпионы, но невероятно далеки от фигурного катания, зачем они там!
+8
-3
+5
Куда только не пихают Валиеву? чем делиться? даже страшно назвать.
+11
-6
+5
Валиева наставница? Чего? А эти товарищи для чего,к ФК никакого отношения не имеют. Надеюсь этот нелепый турнир в следующем сезоне не будет.
+5
0
+5
Ответ Александр Шульгин
Его можно было провести хорошо но 1 канал все испортил
еще ничего не видели, но уже ничего не нравится))))
+7
-3
+4
Ответ Алё? Алёна
Чем эти наставники из других видов спорта могут наставить фигуристов? Смех и дурдом!
они все умеют прыгать))))
+4
0
+4
Что за идиотское фрик-шоу? При всем уважении к Нагорному и Ласицкене, что они в принципе могут подсказать по прыжкам фигуристам? "Прыгай выше, лети дальше, падай на мягкое"?
И зачем в эту группу ничего не смыслящих в фигурном катании "наставников" влезла Валиева? Хочет пополнить строй фриков?
Если бы хотели сделать наставников, то надо было приглашать реально соображающих в прыжках тренеров - Тутберидзе, Мишина, Давыдова, да того же Плющенко или Тарасову. От них толку было бы в разы больше
+8
-4
+4
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