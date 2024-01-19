Ласицкене, Нагорный и Вик Уайлд будут гостями на чемпионате России по прыжкам
Мария Ласицкене станет «звездной гостьей» прыжкового чемпионата фигуристов.
Помимо олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту, на турнир приглашены олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд.
Чемпионат России по прыжкам в фигурном катании пройдет с 19 по 21 января в Москве.
Это невозможно уже. Еще немного и фигурное катание окончательно уйдёт из спорта и вольется в стройные ряды шоу-бизнеса.
Или уже?
Это шутка что ли? Нафига?
"Мы сделаем достойную альтернативу международным стартам" - говорили они, превращая, некогда любимый спорт в абсолютное посмешище😆
Хорошо отношусь к Камиле , но в данному случае считаю ее присутствие у бортика лишним .
В целом , спорта все меньше , а шоу больше .
И зачем в эту группу ничего не смыслящих в фигурном катании "наставников" влезла Валиева? Хочет пополнить строй фриков?
Если бы хотели сделать наставников, то надо было приглашать реально соображающих в прыжках тренеров - Тутберидзе, Мишина, Давыдова, да того же Плющенко или Тарасову. От них толку было бы в разы больше