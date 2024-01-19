Ласицкене, Нагорный и Вик Уайлд будут гостями на чемпионате России по прыжкам

Мария Ласицкене станет «звездной гостьей» прыжкового чемпионата фигуристов.

Помимо олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту, на турнир приглашены олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и двукратный олимпийский чемпион по сноуборду .

по прыжкам в фигурном катании пройдет с 19 по 21 января в Москве.