Инна Гончаренко: «Обидно, что Валиевой не будет на чемпионате по прыжкам. Я ждала ее коронный тулуп»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Камила Валиева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Инна Гончаренко высказалась о снятии Валиевой с чемпионата России по прыжкам.

«Конечно, обидно, что Камилы не будет на чемпионате. Я думаю, что большое количество зрителей ждало именно ее. Я сама ждала ее коронный тулуп, потому что на последних стартах он ей не удавался. Думала, что она там сможет, скажем так, реабилитироваться в глазах болельщиков.

Не знаю, конечно, что у нее случилось. Очень грустно, но все мы живые люди, поэтому пожелаем ей здоровья.

Будут еще другие старты, где мы сможем ее увидеть. Да, жалко, но у нас много еще хороших интересных спортсменов и участников. Будем оптимистами. Поэтому еще раз — Камиле здоровья, и будем ждать соревнований», — сказала Гончаренко

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве. 

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7 комментариев
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Тулуп это самый дорогой и самый сложный прыжок ))) Как же мы будем без него...
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Тонкий троллинг от Гончаренко :))) Это видимо тот самый коронный тулуп, который был "близок к тому, чтобы получиться".
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Без тулупа валиевой остались зрители

Хорошо, что шубу Тарасовой и пальто Тутберидзе всё же увидят
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Не понимаю, зачем говорить про "реабилитироваться в чьих-то глазах" и прочее, будто Камила в чём-то виновата или может повлиять на ситуацию. Нет у неё сейчас стабильного квад-тулупа, значит. Как будет - она обязательно покажет, в том числе на второсортных турнирах типа этого.
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Ждали Тулуп Камилы только её болельщики, она рисковала вообще не пройти квалификацию.
А остальные ждут Костылеву, Базылюк, Петросян, Приневу
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Как же некоторые любят постебаться...ну нет у человека, прежде всего, физической формы...природу не обманешь, это ж всем понятно. Отсюда и не квада...чем она виновата, что смеяться? Лизу вспомните, какая пышка была и сколько лет ничего не могла прыгать...даст бог и Валиевой повезет с формой
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