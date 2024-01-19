Инна Гончаренко: «Обидно, что Валиевой не будет на чемпионате по прыжкам. Я ждала ее коронный тулуп»

Инна Гончаренко высказалась о снятии Валиевой с чемпионата России по прыжкам.

«Конечно, обидно, что Камилы не будет на чемпионате. Я думаю, что большое количество зрителей ждало именно ее. Я сама ждала ее коронный тулуп, потому что на последних стартах он ей не удавался. Думала, что она там сможет, скажем так, реабилитироваться в глазах болельщиков.

Не знаю, конечно, что у нее случилось. Очень грустно, но все мы живые люди, поэтому пожелаем ей здоровья.

Будут еще другие старты, где мы сможем ее увидеть. Да, жалко, но у нас много еще хороших интересных спортсменов и участников. Будем оптимистами. Поэтому еще раз — здоровья, и будем ждать соревнований», — сказала .

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве.