Наталья Бестемьянова: «Обидно, что Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам. Тяжелый сезон сказался на ее эмоциональном состоянии»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о снятии Валиевой с чемпионата России по прыжкам.

«Очень обидно, что Камила пропустит чемпионат России по прыжкам. Несомненно, тяжелый сезон сказался как на ее физическом, так и на эмоциональном состоянии.

Была информация, что Камила пропустит чемпионат по состоянию здоровья. Пожелаем ей здоровья и скорее справиться со всеми неясностями в ее судьбе» — сказала Бестемьянова.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве. 

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33 комментария
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Тяжела стала. С таким весом прыгать квады не получается.
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Квад-тулуп не получается. А без него не хочется позориться. Вот и придумали "болезнь". Думаю, что и без Валиевой турнир будет интересным.
+33
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Добрая какая Наталья Филимоновна. А, главное, как всегда в курсе.
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Ответ N-fox
Добрая какая Наталья Филимоновна. А, главное, как всегда в курсе.
интересно откуда инфа?)))о состояний Валиевой
+9
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+8
при всей моей любви к Камиле, а я ее считаю самой гармоничной и талантливой фигуристкой в истории России из тех, кто катался и уже закончил,
сейчас Камиле нечего предложить в прыжковом турнире, тройными никого не удивишь, а ультра-си пока под большим вопросом. так что правильно, что снялась, по какой причине - неважно.
+12
-5
+7
Ответ tim55555
Тяжела стала. С таким весом прыгать квады не получается.
Прыгать получается, выезжать не получается.
+15
-9
+6
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий удален модератором
Позор-это то , что вы пишете под каждым постом!!!
+10
-5
+5
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Какой Китай с не закрытым допинговым делом
+7
-3
+4
А что в нем было такого тяжелого? Она выступила на 3 стартах.
+13
-10
+3
На пьедестале в сезоне была, значит, не такой уж и тяжёлый.
Прыжков нет, вот и не участвует.
+7
-4
+3
Ну откровенно говоря в прошлом году на нее на этом турнире было скучно смотреть. Пятнадцать раз прыгнуть квадтулуп это конечно хорошо, но однообразно. Надо правила конкретные для каждого тура
+7
-4
+3
Ответ наталья Головченко
А на Муравьеву не скучно, с одним 3 акселем. Спешу Вас заверить, что в этом году ничего другого она прыгать не будет!
Что ещё расскажете про Соню?!Вы же писали, что она нравится Вам. Что ещё знаете?
+4
-2
+2
ТатьянТольна же сказала, что турнир ничего не потеряет от отсутствия Валиевой 🤷‍♀️
А вот отсутствие Двоеглазовой конкуренцию снизит.
+12
-10
+2
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Так её уже второй раз не берут. Звоночек однако...
+15
-13
+2
Ответ Зиля Бадриева
Можно сколько угодно гадать, почему Ками снялась. Но явно из за серьёзных причин. У нее бойцовский характер, прошлый сезон начала с травмы, восстановила квад и стала чемпионкой. В этом сезоне выступила после операции, и если надо было бы, Ками не снялась бы. Проигрывать она не боится, квад был на разминке. Тройные прыгает легко, что показывает даже на шоу. Так что придётся обойтись без нее.
Проигрывать она привыкла...))
+8
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+1
Ответ alexnew
А что в нем было такого тяжелого? Она выступила на 3 стартах.
Психологически,неужели не понятно.
+7
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Ответ Нурсултан Хамзаев
интересно откуда инфа?)))о состояний Валиевой
Вот-вот)
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Ответ Shveddka
Ну откровенно говоря в прошлом году на нее на этом турнире было скучно смотреть. Пятнадцать раз прыгнуть квадтулуп это конечно хорошо, но однообразно. Надо правила конкретные для каждого тура
А кто прыгал что-то другое?🤡 какой то тупейший наброс ни за что.
У девушек чаще всего 1-2 ультра-си, которые они могут стабильно прыгать
Посмотрим в этот раз на Петросян, у которой «разные уси» , но на чр она прыгала тулупы и в этот раз то же самое будет
+5
-4
+1
Ответ Shveddka
Ну откровенно говоря в прошлом году на нее на этом турнире было скучно смотреть. Пятнадцать раз прыгнуть квадтулуп это конечно хорошо, но однообразно. Надо правила конкретные для каждого тура
А на Муравьеву не скучно, с одним 3 акселем. Спешу Вас заверить, что в этом году ничего другого она прыгать не будет!
+6
-6
0
А в чем обида заключается? Валиеву безусловно есть за что похвалить: за то, что борется, продолжает кататься, даже собирает программы более-менее стабильно при своей нынешней форме. Но прыжки точно не самая сильная ее сторона в этом сезоне.
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Опять здоровье...

Да что ты будешь делать
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Комментарий удален модератором
Прямо кушать не может Бестия -так абыдно !
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