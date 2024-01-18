Наталья Бестемьянова: «Обидно, что Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам. Тяжелый сезон сказался на ее эмоциональном состоянии»

Наталья Бестемьянова высказалась о снятии Валиевой с чемпионата России по прыжкам.

«Очень обидно, что пропустит чемпионат России по прыжкам. Несомненно, тяжелый сезон сказался как на ее физическом, так и на эмоциональном состоянии.

Была информация, что Камила пропустит чемпионат по состоянию здоровья. Пожелаем ей здоровья и скорее справиться со всеми неясностями в ее судьбе» — сказала .

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве.