Наталья Бестемьянова: «Обидно, что Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам. Тяжелый сезон сказался на ее эмоциональном состоянии»
Наталья Бестемьянова высказалась о снятии Валиевой с чемпионата России по прыжкам.
«Очень обидно, что Камила пропустит чемпионат России по прыжкам. Несомненно, тяжелый сезон сказался как на ее физическом, так и на эмоциональном состоянии.
Была информация, что Камила пропустит чемпионат по состоянию здоровья. Пожелаем ей здоровья и скорее справиться со всеми неясностями в ее судьбе» — сказала Бестемьянова.
Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве.
сейчас Камиле нечего предложить в прыжковом турнире, тройными никого не удивишь, а ультра-си пока под большим вопросом. так что правильно, что снялась, по какой причине - неважно.
Прыжков нет, вот и не участвует.
А вот отсутствие Двоеглазовой конкуренцию снизит.
У девушек чаще всего 1-2 ультра-си, которые они могут стабильно прыгать
Посмотрим в этот раз на Петросян, у которой «разные уси» , но на чр она прыгала тулупы и в этот раз то же самое будет
Да что ты будешь делать