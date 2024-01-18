«Турнир ничего не потеряет». Тарасова о снятии Валиевой с чемпионата России по прыжкам
Татьяна Тарасова не считает потерей отсутствие Камилы Валиевой на прыжковом ЧР.
Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве. Фигуристка Валиева снялась с него по состоянию здоровья.
«Ничего не потеряет турнир, там много заявленных фигуристов. Турнир должен быть совершенно изумительный. От одного человека зависело когда-нибудь что-то? Никогда.
Будет ли интересно наблюдать за турниром? Конечно. Там участвуют другие наши выдающиеся фигуристы», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Кто-то пропускает турнир - турнир ничего не потеряет
Кто-то меняет спортивное гражданство - страна ничего не потеряет
У ТАТ на все один ответ
всем здравомыслящим фанатам было ясно давно, что Ками, скорее всего, не будет на прыжковом турнире.... вот только федра до последнего момента "тянула" и не объявляла об этом... совсем ничего не теряет... угу....
Скорее всего, отсутствие Валиевой было запланировано.