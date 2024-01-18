«Турнир ничего не потеряет». Тарасова о снятии Валиевой с чемпионата России по прыжкам

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Татьяна Тарасова не считает потерей отсутствие Камилы Валиевой на прыжковом ЧР.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве. Фигуристка Валиева снялась с него по состоянию здоровья.

«Ничего не потеряет турнир, там много заявленных фигуристов. Турнир должен быть совершенно изумительный. От одного человека зависело когда-нибудь что-то? Никогда.

Будет ли интересно наблюдать за турниром? Конечно. Там участвуют другие наши выдающиеся фигуристы», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

101 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто-то заканчивает карьеру - фигурка ничего не потеряет
Кто-то пропускает турнир - турнир ничего не потеряет
Кто-то меняет спортивное гражданство - страна ничего не потеряет

У ТАТ на все один ответ
+52
-2
+50
как-то недоброжелательно
+24
-3
+21
Ну какая из Камилы сейчас пригунья?ТАТ объективна.
+28
-9
+19
ТАТ уже настолько не оригинальная в. своих ответах, что заранее знаешь, что она скажет.
+14
0
+14
Турнир потерял прошлогоднюю чемпионку.
+16
-4
+12
Она думает от отсутствия взрослых фигуристок со спортивными историями, и с большими фан-базами турнир ничего не теряет? Спорное утверждение мягко говоря, а кто не согласен "джунгли зовут"...
+18
-7
+11
Эта формулировка всегда у ТАТ наготове)))
+12
-3
+9
У этой все как всегда. Зачем вы ей звоните не понятно.
+11
-2
+9
Ну как ничего? Валиева - гвоздь программы любого мероприятия
+24
-15
+9
Валиевой нет, Акатьевой тоже нет... На кого там смотреть?!
+10
-2
+8
Турнир очень динамичный. Валиева скорей всего поняла, что не выиграет индивидуальный турнир, да и команду может подвести. Но сниматься надо раньше, а не за день, чтобы другая фигуристка мокла нормально подготовиться.
+17
-9
+8
Вот пользователи и спортс точно ничего не потеряли, если бы не было обзвона по любому поводу и без такового. Любители фигурного катания хорошо знают уровень того или иного фигуристка и сам способны оценить теряют ли соревнования в их отсутствие или нет.
+8
0
+8
Ответ Anna Morgan
Логично было бы Трусову позвать. Это и имя и касса. Тем паче, что она на 4lz вполне успешно заходит
У Трусовой те же проблемы - лишний вес, ушли прыжки.
+13
-6
+7
Ответ floret
Заведомо понятно было. Там два разных квада в этом году требуется, у Камилы один тулуп.
А разве у Туктамышевой имеются в наличии два различных ультра-си ,так же ,как и Муры?
+7
0
+7
Ответ Oleandra
Сихарулидзе пусть прыгает.. Плющенко.. бедуинские..
Они давно стали одиночницами? Я пропустила этот момент их биографии, очевидно.
+8
-1
+7
Логично было бы Трусову позвать. Это и имя и касса. Тем паче, что она на 4lz вполне успешно заходит
+14
-8
+6
Ответ Док Аксель
Вот пользователи и спортс точно ничего не потеряли, если бы не было обзвона по любому поводу и без такового. Любители фигурного катания хорошо знают уровень того или иного фигуристка и сам способны оценить теряют ли соревнования в их отсутствие или нет.
Умеет "утешить" Татьяна Анатольевна любителей фигурного катания , а также болельщиков, купивших билеты на турнир, чтобы увидеть вживую Камилу.
+7
-1
+6
Ответ Anna Morgan
Логично было бы Трусову позвать. Это и имя и касса. Тем паче, что она на 4lz вполне успешно заходит
Саша в Дубае отдыхает)) Сдался ей этот турнир))
+8
-2
+6
Конечно там же есть Нелюбова, Мохова, И кто то там ещё.
+6
0
+6
Ответ Max Madov
Валиевой нет, Акатьевой тоже нет... На кого там смотреть?!
на молодые дарования смотрите, благо там целая россыпь талантов, включая мультиквадисток.
+7
-1
+6
Ответ valentbondarenko.valentina
Да вы правы. Камила в данный момент находится не в лучшей своей форме, ей трудно сейчас соревноваться с молодыми. Безусловно имя имеет вес, но это спорт.
ну если произвольную не катать - отдельно-то она вполне могла бы прыгнуть
+6
0
+6
если ничего не теряет, то почему, как обычно, о снятии Ками в "последний день" объявляете????
всем здравомыслящим фанатам было ясно давно, что Ками, скорее всего, не будет на прыжковом турнире.... вот только федра до последнего момента "тянула" и не объявляла об этом... совсем ничего не теряет... угу....
+10
-5
+5
Ответ Андрей Лоел
Ну какая из Камилы сейчас пригунья?ТАТ объективна.
Да вы правы. Камила в данный момент находится не в лучшей своей форме, ей трудно сейчас соревноваться с молодыми. Безусловно имя имеет вес, но это спорт.
+6
-1
+5
Заведомо понятно было. Там два разных квада в этом году требуется, у Камилы один тулуп.
+6
-1
+5
Ответ Darya-yeNoor
Турнир очень динамичный. Валиева скорей всего поняла, что не выиграет индивидуальный турнир, да и команду может подвести. Но сниматься надо раньше, а не за день, чтобы другая фигуристка мокла нормально подготовиться.
думаете она сама решала, когда о снятии объявить, а не федерация и первый, чтобы народа больше на турнир "затащить"?...
+6
-1
+5
:)))) А ведь трудно поспорить!
+6
-2
+4
Ответ Wini Chemin
как-то недоброжелательно
она про всеъ так говорить ) помниться и про Трусову так писала))
+5
-1
+4
Мастерство обрезания фразы для заголовка, что в корне меняется смысл высказывания, достойно очередных аплодисментов.
+4
0
+4
Ответ Sat397
Она думает от отсутствия взрослых фигуристок со спортивными историями, и с большими фан-базами турнир ничего не теряет? Спорное утверждение мягко говоря, а кто не согласен "джунгли зовут"...
По такому принципу давайте Иру Слуцкую позовём тогда, там и фан-база, и история такая, какой ни у одной из наших девочек нет.
+7
-4
+3
Квпл не восстановлен. А когда? Шоу же у Навки были.
Скорее всего, отсутствие Валиевой было запланировано.
+5
-2
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий