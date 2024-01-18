Валиева выступит на четвертом этапе «Битвы школ» в Москве

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Кубок Московского спорта Фигурное катание

Камила Валиева выступит на четвертом этапе «Битвы школ» в Москве.

Этап Кубка Московского спорта пройдет 27 января в «Центре фигурного катания Этери Тутберидзе».

«Когда я выступала на «Битве Школ» в прошлом году, больше всего меня поразила реакция юных спортсменов. Было видно, насколько им важно своими глазами увидеть то, чего они могут достичь, на примере выступлений опытных фигуристов.

Поэтому я ни секунды не сомневалась, когда меня позвали принять участие снова. Я хочу пожелать всем участникам удачи – надеюсь, они получат удовольствие от своих прокатов, а «Битва Школ» станет прекрасным плацдармом для их дальнейшего развития», – рассказала Валиева.

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24 комментария
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Ответ Александр
упс... так эт... а где именно Ками 27 будет?... теоретически, конечно, можно состыковать... но, однако...
Везде, где не надо прыгать!
+29
-12
+17
Авербух знает?
"Могу сказать, что 27 января Камила выступит в нашем шоу в Санкт-Петербурге, посвященном прорыву блокады Ленинграда. Она остается в строю», – рассказал Авербух.
+19
-3
+16
"Вашу маму там и здесь показывают")))

Так где 27 января будет Камила - на шоу Авербуха в Питере, или в на битве школ в Москве?
Или вообще будет дома на диване болеть?))
+17
-4
+13
Ответ alexnew
Валиевой нет в списке участников квалификации на прыжковом турнире. То есть её не будет в прыжковом турнире? Квадов как не было, так и не появилось? В ее возрасте Щербакова олимпиаду выиграла с 2 квадами, а потом кубок 1 канала и прыжковый турнир.
Да достал уже всех со своей Щербаковой!
+25
-12
+13
упс... так эт... а где именно Ками 27 будет?... теоретически, конечно, можно состыковать... но, однако...
+9
0
+9
Ответ vm68
Да достал уже всех со своей Щербаковой!
Подозрительные и сомнительные победы ...
+15
-10
+5
Выздоровела? 😉
+6
-1
+5
Выступит как ведущая??
+5
-1
+4
Ответ alexnew
Валиевой нет в списке участников квалификации на прыжковом турнире. То есть её не будет в прыжковом турнире? Квадов как не было, так и не появилось? В ее возрасте Щербакова олимпиаду выиграла с 2 квадами, а потом кубок 1 канала и прыжковый турнир.
Чья б корова мычала
Зато щербакова после Олимпиады свалила, чтобы никто не видел, что она не тройные прыгать не может, не вращаться, что она с успехом каждый раз показывает на шоу
+13
-9
+4
Ответ kristyfklvr
Чья б корова мычала Зато щербакова после Олимпиады свалила, чтобы никто не видел, что она не тройные прыгать не может, не вращаться, что она с успехом каждый раз показывает на шоу
Думаю Валиева в возрасте Щербаковой, даже по льду ходить разучится!
+9
-6
+3
Ответ aleshon
Программы будут облегченными. Имхо.
Просто эти 2 мероприятия в разных городах получается :Москва и Питер.
+2
0
+2
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Этой школы на этом этапе не будет
+4
-2
+2
Хоть Центр ЭГТ увидим.
+4
-2
+2
Ответ Ольга Ив
Авербух знает? "Могу сказать, что 27 января Камила выступит в нашем шоу в Санкт-Петербурге, посвященном прорыву блокады Ленинграда. Она остается в строю», – рассказал Авербух.
Наш пострел везде успел!
+9
-8
+1
Ответ Ольга Ив
Авербух знает? "Могу сказать, что 27 января Камила выступит в нашем шоу в Санкт-Петербурге, посвященном прорыву блокады Ленинграда. Она остается в строю», – рассказал Авербух.
Программы будут облегченными. Имхо.
0
0
0
Вот как поправилась одновременно везде будет выступать
+7
-7
0
Будем надеяться войдёт в призовую тройку!
+4
-4
0
Сын Плющенко победил. Ждем Валиеву.
+6
-6
0
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