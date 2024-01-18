Камила Валиева выступит на четвертом этапе «Битвы школ» в Москве.

Этап Кубка Московского спорта пройдет 27 января в «Центре фигурного катания Этери Тутберидзе».

«Когда я выступала на «Битве Школ» в прошлом году, больше всего меня поразила реакция юных спортсменов. Было видно, насколько им важно своими глазами увидеть то, чего они могут достичь, на примере выступлений опытных фигуристов.

Поэтому я ни секунды не сомневалась, когда меня позвали принять участие снова. Я хочу пожелать всем участникам удачи – надеюсь, они получат удовольствие от своих прокатов, а «Битва Школ» станет прекрасным плацдармом для их дальнейшего развития», – рассказала .