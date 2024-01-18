Валиева выступит на четвертом этапе «Битвы школ» в Москве
Камила Валиева выступит на четвертом этапе «Битвы школ» в Москве.
Этап Кубка Московского спорта пройдет 27 января в «Центре фигурного катания Этери Тутберидзе».
«Когда я выступала на «Битве Школ» в прошлом году, больше всего меня поразила реакция юных спортсменов. Было видно, насколько им важно своими глазами увидеть то, чего они могут достичь, на примере выступлений опытных фигуристов.
Поэтому я ни секунды не сомневалась, когда меня позвали принять участие снова. Я хочу пожелать всем участникам удачи – надеюсь, они получат удовольствие от своих прокатов, а «Битва Школ» станет прекрасным плацдармом для их дальнейшего развития», – рассказала Валиева.
"Могу сказать, что 27 января Камила выступит в нашем шоу в Санкт-Петербурге, посвященном прорыву блокады Ленинграда. Она остается в строю», – рассказал Авербух.
Так где 27 января будет Камила - на шоу Авербуха в Питере, или в на битве школ в Москве?
Или вообще будет дома на диване болеть?))
Зато щербакова после Олимпиады свалила, чтобы никто не видел, что она не тройные прыгать не может, не вращаться, что она с успехом каждый раз показывает на шоу