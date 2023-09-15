Энберт о распадах танцевальных дуэтов: «Мотивация некоторых мне непонятна совершенно. Все хаотично происходило, как будто бы распад ради распада»

Александр Энберт назвал хаотичным распад дуэтов в танцах на льду.

– Если в парном катании у нас все более-менее спокойно, то танцы на льду сильно штормит. Как вы думаете, почему парному катанию удается сохранять стабильность, а танцы рассыпаются?

– Сложный вопрос, честно говоря. Я тоже иногда с недоумением наблюдаю за происходящим в танцах на льду. Причем исторически сложилось так, что танцы на льду – более консервативный вид спорта в плане сохранения пары. Те же Боброва – Соловьев, Степанова – Букин вместе катались с детства.

Не знаю, почему все так произошло за один сезон. Возможно, потому что случился массовый уход топ-пар, и у молодых пар появилось ощущение, что каждая из них может занять их место. Вместо планомерной работы, которая могла бы привести их к топ-местам, многие из них решили найти партнера получше. Не знаю, насколько это правильная стратегия.

Обычно в таких ситуациях все продолжают кататься со своими партнерами и стараются занять позицию повыше за счет скатанности, за счет системной работы. Но у нас получилось так, что Синицина – Кацалапов приостановили карьеру, Загорски – Гурейро завершили, Дэвис – Смолкин уехали. Возможно, такое резкое изменение ситуации в сборной стало причиной таких экстренных перестановок.

Ну а так, распады некоторых пар мне непонятны, непонятны перспективы каждого из партнеров. Если кто-то распадался с перспективой стать лучше, сильнее и выше, то у некоторых все хаотично происходило, как будто бы распад ради распада, а не распад ради движения вперед.

Честно, в танцах на льду мотивация действий некоторых дуэтов мне непонятна совершенно, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.

От наших танцев на льду не осталось даже руин. Почему все бегут друг от друга?

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