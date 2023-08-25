«Дэвис и Смолкин по делу поехали на Олимпиаду – 100%, это не обсуждается. Они были для меня самыми конкретными». Морошкин о ЧР-2022

Хореограф Морошкин считает, что Дэвис и Смолкин заслуженно поехали на Олимпиаду.

На Играх-2022 в Пекине россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли 14-е место в танцах на льду. С 2023 года они выступают за сборную Грузии.

– Если говорить про твой вид, танцы, то они проседают. Потому что непонятны?

– Ну, для меня они понятны. Для ценителей красивой картинки танцы на льду всегда будут отрадой для глаз, что ли. Катание в близких позициях, невероятная хореография, сумасшедшая скорость, интересные поддержки – вот в чем красота танцев на льду. Возможно, нет такого вау-эффекта, как в одиночном или в парном катании, ведь нет прыжков и нет серьезных рисков.

– Дэвис и Смолкин – это вау-эффект?

– Конечно. Благодаря Игорю Шпильбанду. Прекрасно составленные программы, высокого уровня элементы, все четко и музыкально.

– То есть блата не было?

– Смотрел воочию тот предолимпийский чемпионат России в Санкт-Петербурге (где Дэвис и Смолкин стали вторыми – Sports.ru). Если не брать во внимание лидеров, то были еще три прекрасные пары. Мне очень понравились [Аннабель] Морозов – [Андрей] Багин, я всегда остаюсь в восторге от работы Николая Морозова. Две их программы были очень стильными.

[Елизавета] Худайбердиева – [Егор] Базин – великолепная произвольная программа с точки зрения идеи и музыкального сопровождения.

Дэвис – Смолкин были для меня самыми конкретными. Очень чистое исполнение всех элементов, которые были очень музыкальны. Четкое и понятное взаимодействие между партнером и партнершей. Все пары Игоря Шпильбанда выделялись тем, что партнеры ведут партнершу в танце. И Глеб Смолкин очень в этом хорош.

– И они по делу поехали на Олимпиаду?

– Да. На 100%, это не обсуждается.

– Сложно спорить о танцах с танцором, но приведу популярный аргумент – мол, Глеб ее постоянно «возил».

– Партнер в танцах всегда сильнее. Давайте скажем, что это тренерский талант Шпильбанда – выделять партнеров. В танцах на льду сильный партнер – сильная пара. Никита Кацалапов, Скотт Моир, Чарли Уайт, и еще много таких примеров, – сказал хореограф Николай Морошкин.

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