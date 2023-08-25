«Дэвис и Смолкин по делу поехали на Олимпиаду – 100%, это не обсуждается. Они были для меня самыми конкретными». Морошкин о ЧР-2022
Хореограф Морошкин считает, что Дэвис и Смолкин заслуженно поехали на Олимпиаду.
На Играх-2022 в Пекине россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли 14-е место в танцах на льду. С 2023 года они выступают за сборную Грузии.
– Если говорить про твой вид, танцы, то они проседают. Потому что непонятны?
– Ну, для меня они понятны. Для ценителей красивой картинки танцы на льду всегда будут отрадой для глаз, что ли. Катание в близких позициях, невероятная хореография, сумасшедшая скорость, интересные поддержки – вот в чем красота танцев на льду. Возможно, нет такого вау-эффекта, как в одиночном или в парном катании, ведь нет прыжков и нет серьезных рисков.
– Дэвис и Смолкин – это вау-эффект?
– Конечно. Благодаря Игорю Шпильбанду. Прекрасно составленные программы, высокого уровня элементы, все четко и музыкально.
– То есть блата не было?
– Смотрел воочию тот предолимпийский чемпионат России в Санкт-Петербурге (где Дэвис и Смолкин стали вторыми – Sports.ru). Если не брать во внимание лидеров, то были еще три прекрасные пары. Мне очень понравились [Аннабель] Морозов – [Андрей] Багин, я всегда остаюсь в восторге от работы Николая Морозова. Две их программы были очень стильными.
[Елизавета] Худайбердиева – [Егор] Базин – великолепная произвольная программа с точки зрения идеи и музыкального сопровождения.
Дэвис – Смолкин были для меня самыми конкретными. Очень чистое исполнение всех элементов, которые были очень музыкальны. Четкое и понятное взаимодействие между партнером и партнершей. Все пары Игоря Шпильбанда выделялись тем, что партнеры ведут партнершу в танце. И Глеб Смолкин очень в этом хорош.
– И они по делу поехали на Олимпиаду?
– Да. На 100%, это не обсуждается.
– Сложно спорить о танцах с танцором, но приведу популярный аргумент – мол, Глеб ее постоянно «возил».
– Партнер в танцах всегда сильнее. Давайте скажем, что это тренерский талант Шпильбанда – выделять партнеров. В танцах на льду сильный партнер – сильная пара. Никита Кацалапов, Скотт Моир, Чарли Уайт, и еще много таких примеров, – сказал хореограф Николай Морошкин.
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да чего стесняться — безызбежными!
поехали, потому что тутбердзе кумовство устроила?
"— Если говорить об оценках на том чемпионате — есть же ощущение, что часто ставят за рейтинг. Мне кажется, этим фигурное катание лишается интриги. «Факел» может обыграть «Зенит» в футболе, Яметова Валиеву — никогда.
— Шанс выиграть есть всегда, похожие случаи происходили. Те, кто видел катание Валиевой вживую, могут согласиться с тем, что ее и правда нереально сложно обыграть. Скорее всего, Камила самая сильная фигуристка в истории. «Зениту» же тоже очень сложно будет обыграть «Манчестер Сити». Разве что у «Сити» удалят восемь футболистов и останутся только Де Брейне, Холланн и вратарь.
— Трагично, что при этом Камила может так и не выиграть Олимпиаду.
— Может. Она может выиграть первую же Олимпиаду, на которую допустят российских спортсменов."
Банальный, пошлый Мулен Руж это очень конкретно, да😬