Гербольдт о Мозалеве: «Как спортсменка, которая переходила от тренера к тренеру, отвечу, что проблема вообще не в тренере. Причину нужно искать в себе»

Катарина Гербольдт высказалась о переходе Андрея Мозалева к Этери Тутберидзе.

Ранее фигурист тренировался под руководством .

«Для меня это очень неожиданно, потому что с предыдущим тренером у прекрасно все получалось. Думаю, проблема была не в тренере. Надо было просто немного глубже копать и искать причину в себе, почему ты не можешь делать на соревнованиях то, что делаешь на тренировках. Спортсмен должен искать причину в себе, а не в окружающих.

Будем смотреть, к чему приведет работа с Тутберидзе. Она прекрасно тренирует девочек. Лучшие девочки катаются в ее группе. Как катаются мальчики, посмотрим.

Как спортсменка, которая переходила от тренера к тренеру, отвечу, что проблема вообще не в тренере. Причину нужно искать в себе. Да, после смены тренера первое время есть эмоциональный подъем. Где-то кажется, что стало лучше. Но если ты не решишь проблему в себе, то проблема никуда не уйдет от смены тренера. Не надо бежать от проблемы, а надо ее решать», – сказала .

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером