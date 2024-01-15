Гербольдт о Мозалеве: «Как спортсменка, которая переходила от тренера к тренеру, отвечу, что проблема вообще не в тренере. Причину нужно искать в себе»

Теги Катарина Гербольдт сборная России мужское катание Этери Тутберидзе переходы Андрей Мозалев Кирилл Давыденко Фигурное катание

Катарина Гербольдт высказалась о переходе Андрея Мозалева к Этери Тутберидзе.

Ранее фигурист тренировался под руководством Кирилла Давыденко.

«Для меня это очень неожиданно, потому что с предыдущим тренером у Мозалева прекрасно все получалось. Думаю, проблема была не в тренере. Надо было просто немного глубже копать и искать причину в себе, почему ты не можешь делать на соревнованиях то, что делаешь на тренировках. Спортсмен должен искать причину в себе, а не в окружающих.

Будем смотреть, к чему приведет работа с Тутберидзе. Она прекрасно тренирует девочек. Лучшие девочки катаются в ее группе. Как катаются мальчики, посмотрим.

Как спортсменка, которая переходила от тренера к тренеру, отвечу, что проблема вообще не в тренере. Причину нужно искать в себе. Да, после смены тренера первое время есть эмоциональный подъем. Где-то кажется, что стало лучше. Но если ты не решишь проблему в себе, то проблема никуда не уйдет от смены тренера. Не надо бежать от проблемы, а надо ее решать», – сказала Гербольдт.

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером

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3 комментария
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Прекрасно помню как Гербольдт опозорилась на ЧМ, откатав так, что не попала в произвольную. И после этого никаких выдающихся результатов не добилась ни в одиночном, ни в парном катании. Так что спрашивала с себя мало видимо
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Как говорится, поживём- увидим. Всегда кажется, что причина в чём угодно, только не в себе, но Андрей, действительно, второй сезон без прогресса, хотя программы красивые и катит он здорово, харизматичный, прекрасно чувствует музыку, понимает ,что катает, смотреть всегда интересно и очень волнительно. Хочется пожелать ему поверить в себя и свои силы, и получить ожидаемый результат от перехода.
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+5
Фигаро тут, Фигаро там, а теперь эксперт мадам...
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