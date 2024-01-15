Александр Жулин: «Не исключено, что Мозалев может сменить гражданство после перехода к Тутберидзе»
Александр Жулин не исключил, что Андрей Мозалев может сменить гражданство.
Сегодня стало известно о переходе фигуриста к тренеру Этери Тутберидзе от Кирилла Давыденко.
«У Мозалева был хороший тандем с Кириллом Давыденко, они долго работали, но Этери Тутберидзе – это большой специалист.
Сложно сказать, почему Андрей ушел от Давыденко. Все спортсмены хотят улучшаться и развиваться. Возможно, стороны были чем-то недовольны или отношения не складывались.
Не исключено, что Мозалев может сменить гражданство после перехода к Тутберидзе», – сказал Жулин.
Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером
Да и амбиций у него много, в нашей сборной их тяжело реализовать при такой конкуренции. Ему бы что-нибудь поспокойнее
А если это правда.
Было уже " Дэвис и Смолкин наши ребятки", а в итоге на днях с грузинским флагом катали. Ну-ну...
Думаю, что Мозалёв перешёл не для этого.