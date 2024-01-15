Александр Жулин: «Не исключено, что Мозалев может сменить гражданство после перехода к Тутберидзе»

Александр Жулин не исключил, что Андрей Мозалев может сменить гражданство.

Сегодня стало известно о переходе фигуриста к тренеру от .

«У Мозалева был хороший тандем с Кириллом Давыденко, они долго работали, но Этери Тутберидзе – это большой специалист.

Сложно сказать, почему ушел от Давыденко. Все спортсмены хотят улучшаться и развиваться. Возможно, стороны были чем-то недовольны или отношения не складывались.

Не исключено, что Мозалев может сменить гражданство после перехода к Тутберидзе», – сказал .

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером