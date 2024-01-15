Александр Жулин: «Не исключено, что Мозалев может сменить гражданство после перехода к Тутберидзе»

Теги сборная России Александр Жулин мужское катание Этери Тутберидзе переходы Андрей Мозалев Кирилл Давыденко Фигурное катание

Александр Жулин не исключил, что Андрей Мозалев может сменить гражданство.

Сегодня стало известно о переходе фигуриста к тренеру Этери Тутберидзе от Кирилла Давыденко.

«У Мозалева был хороший тандем с Кириллом Давыденко, они долго работали, но Этери Тутберидзе – это большой специалист.

Сложно сказать, почему Андрей ушел от Давыденко. Все спортсмены хотят улучшаться и развиваться. Возможно, стороны были чем-то недовольны или отношения не складывались.

Не исключено, что Мозалев может сменить гражданство после перехода к Тутберидзе», – сказал Жулин.

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером

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40 комментариев
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ага. уж если фантазировать то надо идти дальше: "не исключено что Мозалев сменит пол после перехода к Тутберидзе")))
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Очередной эксперт по теории вероятности. Скоро появится версия: "Не исключено, что Тутберидзе может сменить гражданство после перехода Мозалёва")
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С такими друзьями и врагов не надо (ТШТ о Жулине)
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Жулин, хватит брать трубку. Ну хотя бы до того как протрезвеешь🙏🙏🙏
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Будет забавно, если это окажется правдой, особенно если это будет грузинская сборная...
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Станет Мозалидзе.😁
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Жулин что-то знает
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Ответ Инна1945
Комментарий скрыт
Инна, скажите, пожалуйста, 1945 - это год Вашего рождения?
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Ответ Viks
А он кому-то нужен?
Кому-то, наверное.
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учитывая позицию Жулина в федре... и "отношения" с тшт... возможно это не предположения, а уже инсайд о конкретных действиях...
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Кто Мозалева покупает? Называем вещи своими именами.
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То есть Тутберидзе продвигает процесс перехода наших спортсменов в другие Федерации. Интересно.
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Я не удивлюсь, если Мозалев сменит гражданство. В сборную он не отобрался все равно.
Да и амбиций у него много, в нашей сборной их тяжело реализовать при такой конкуренции. Ему бы что-нибудь поспокойнее
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На грузинское) , будет усыновлен
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Ответ Anneta28
Станет Мозалидзе.😁
Не исключено, что возьмет фамилию Тутберидзе 😁
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Ой как кинулись здесь на защиту!))
А если это правда.
Было уже " Дэвис и Смолкин наши ребятки", а в итоге на днях с грузинским флагом катали. Ну-ну...
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А может и пол сменит, но это не точно.
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с чего бы вдруг, интересно?
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Ответ Иван из Парижу
ага. уж если фантазировать то надо идти дальше: "не исключено что Мозалев сменит пол после перехода к Тутберидзе")))
Мне сейчас мысль такая пришла- Мозалев очень бы ко двору был в команде Грузии, он им нужен в команду на Олимпиаде, он на две три головы выше Эгадзе, на мой взгляд, а в других видах у них ситуация по лучше намного … это мое мнение если что ….
+6
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Для смены страны, надо год провести без участия в местных соревнованиях, как это сделали ДС.
Думаю, что Мозалёв перешёл не для этого.
+5
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+3
Ответ dr.peter21
Инна, скажите, пожалуйста, 1945 - это год Вашего рождения?
Нет, это год рождения внучки
+7
-4
+3
Ответ Инна Хасиева
Мне сейчас мысль такая пришла- Мозалев очень бы ко двору был в команде Грузии, он им нужен в команду на Олимпиаде, он на две три головы выше Эгадзе, на мой взгляд, а в других видах у них ситуация по лучше намного … это мое мнение если что ….
Он участник ЧР, на Спартакиаду собирается. Чтобы в Грузию перейти, нужен зеленый свет от Федерации. Он не Диана, ему так просто никто ничего не даст, тем более он участник ОИ. А отсиживать карантин, не думаю, что Мозалев на это решится.
+4
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+3
В "лучших комментариях" посмеиваются, но напомню, что тут после сезона 21-22 целый год упорно отрицали, что Диша и Дэвис перейдут под другой флаг, а слухи о переходе называли придумками хейтеров
+5
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+2
Ответ Наталья Трофимова
Он участник ЧР, на Спартакиаду собирается. Чтобы в Грузию перейти, нужен зеленый свет от Федерации. Он не Диана, ему так просто никто ничего не даст, тем более он участник ОИ. А отсиживать карантин, не думаю, что Мозалев на это решится.
Я думаю, что Мозалеву, действительно не позволят перейти в др. сборную. Сихарулидзе высказался уже об этом
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ОМГ. Жулин в лужу булькнул, а *известно кто" уже сделали далекоидущие выводы🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Не удивлюсь, если скоро будут говорить об этом как об общеизвестном факте🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Будет ли пост от Тутберидзе: "Откуда информация?"
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Ответ Ирина Иванова
Очередной эксперт по теории вероятности. Скоро появится версия: "Не исключено, что Тутберидзе может сменить гражданство после перехода Мозалёва")
У неё уже есть не одно гражданство.
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"Этери большой специалист", п поэтому и подбирает чужих топовых.
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Ответ Инна1945
Комментарий скрыт
Проходили уже «Дианке - командную медаль» . Выступили, никакой медали просто так не получили. Так что смените пластинку
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Что они там курят?)
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