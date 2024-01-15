Мозалев о переходе к Тутберидзе: «Уже провел первую тренировку. В ближайшее окно для переходов оформим трансфер и будем выступать за Москву»
Фигурист Андрей Мозалев сообщил, что приступил к тренировкам в группе Тутберидзе.
«Уже провел первую тренировку. В ближайшее окно для переходов оформим трансфер и будем выступать за Москву», – сказал Мозалев.
Ранее фигурист тренировался под руководством Кирилла Давыденко в Санкт-Петербурге.
Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером
Давыденко поздравления с расставанием и спасибо за прекрасную работу.
у парня проблемы