Мозалев о переходе к Тутберидзе: «Уже провел первую тренировку. В ближайшее окно для переходов оформим трансфер и будем выступать за Москву»

Фигурист Андрей Мозалев сообщил, что приступил к тренировкам в группе Тутберидзе.

«Уже провел первую тренировку. В ближайшее окно для переходов оформим трансфер и будем выступать за Москву», – сказал .

Ранее фигурист тренировался под руководством в Санкт-Петербурге.

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером