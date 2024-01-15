Мозалев о переходе к Тутберидзе: «Уже провел первую тренировку. В ближайшее окно для переходов оформим трансфер и будем выступать за Москву»

Теги сборная России мужское катание Этери Тутберидзе переходы Андрей Мозалев Кирилл Давыденко Фигурное катание

Фигурист Андрей Мозалев сообщил, что приступил к тренировкам в группе Тутберидзе.

«Уже провел первую тренировку. В ближайшее окно для переходов оформим трансфер и будем выступать за Москву», – сказал Мозалев.

Ранее фигурист тренировался под руководством Кирилла Давыденко в Санкт-Петербурге.

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером

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21 комментарий
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Андрей так решил , это его выбор , поживём - увидим , правильный ли это шаг , в любом случае Андрею удачи !
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Хорошо бы если Андрей из первых рук, а не Филимоновна с Леоновой, будет нам расказывать о "жестком тренировочном процессе" и "нагрузках" ТШТ.
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Удачи Андрею в новом ТШ, слушаться тренеров, прилежно тренироваться, уверенно идти к намеченым целям, и результат обязательно будет.
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А вот за Москву зря... БК, кажется, город не меняли. Эх, Андрей! Петербург расстроен.
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Выбор Андреем сделан, после первой тренировки не сломался, будем наблюдать и ждать результатов. Удачи !
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Ответ ЮИ
А вот за Москву зря... БК, кажется, город не меняли. Эх, Андрей! Петербург расстроен.
Возможно у БК плюшки от Питера намного весомее. Да и клуб питерский у них вроде же не муниципальный. В контракте возможно что-то прописано.
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Ответ galik55
А Давыденко спасибо сказать, слова благодарности?
Наверное сказал - он отчитаться должен?
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Андрею удачи в новом штабе, очень хочется чтобы всё было не зря, и сбылись мечты и ожидания.
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Ответ Девушка Безимени
мы - николай второй у парня проблемы
Это у вас проблемы с пониманием и восприятием сказанного
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Ответ Девушка Безимени
мы - николай второй у парня проблемы
По его интервью после явно неудачных прокатов создалось отчетливое ощущение, что молодой человек очень высокого мнения о себе, не может себя объективно оценивать и не способен прислушиваться к советам более старших и опытных.
Давыденко поздравления с расставанием и спасибо за прекрасную работу.
+8
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Удачи Андрею в новом городе и с новыми тренерами. Он парень талантливый, верю, что всё получится!
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Ответ galik55
А Давыденко спасибо сказать, слова благодарности?
Он скорее всего ответил на конкретный вопрос журналиста. Напишет пост с благодарностями, если посчитает нужным
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мы - николай второй
у парня проблемы
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-12
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А Давыденко спасибо сказать, слова благодарности?
+5
-3
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Удачи Андрею в новом штабе! Верю, что всё у него получится и результаты пойдут вверх.
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Ответ Raphanus
Наверное сказал - он отчитаться должен?
Ну кто уходил от тшт, должны были отчитываться
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+1
Ответ Беглый*
Это у вас проблемы с пониманием и восприятием сказанного
да вы, батенька, психолог
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