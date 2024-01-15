Алексей Урманов: «Переходы иногда идут на пользу спортсменам. Но только время покажет, как это отразится на Мозалеве»
Алексей Урманов высказался о переходе Андрея Мозалева к Этери Тутберидзе.
Ранее фигурист тренировался под руководством Кирилла Давыденко.
«Довольно сложный вопрос, насколько решение Андрея является правильным. Я не владею информацией о причинах его поступка и об отношениях с наставником.
Если говорить в общем, не касаясь конкретно Мозалева, переходы и смена чего-то, к примеру тренерского штаба, иногда идут на пользу спортсменам. Но только время покажет, как это отразится на Андрее», – сказал олимпийский чемпион 1994 года.
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Если бы инфа пришла утром, нас бы целый день мнением этих экспертов кормили.