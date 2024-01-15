Алексей Урманов: «Переходы иногда идут на пользу спортсменам. Но только время покажет, как это отразится на Мозалеве»

Теги Алексей Урманов сборная России мужское катание Этери Тутберидзе переходы Андрей Мозалев Кирилл Давыденко Фигурное катание

Алексей Урманов высказался о переходе Андрея Мозалева к Этери Тутберидзе.

Ранее фигурист тренировался под руководством Кирилла Давыденко.

«Довольно сложный вопрос, насколько решение Андрея является правильным. Я не владею информацией о причинах его поступка и об отношениях с наставником.

Если говорить в общем, не касаясь конкретно Мозалева, переходы и смена чего-то, к примеру тренерского штаба, иногда идут на пользу спортсменам. Но только время покажет, как это отразится на Андрее», – сказал олимпийский чемпион 1994 года.

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером

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1 комментарий
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Хорошо, что информация о переходе Андрея только вечером появилась. Есть шанс, что уже к ночи угомонятся с обзвонами всех, кто «не владеет информацией о причинах его поступка», но на 100% знает обо всех особенностях тренировочного процесса Тутберидзе.
Если бы инфа пришла утром, нас бы целый день мнением этих экспертов кормили.
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