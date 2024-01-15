Алексей Урманов: «Переходы иногда идут на пользу спортсменам. Но только время покажет, как это отразится на Мозалеве»

Алексей Урманов высказался о переходе Андрея Мозалева к Этери Тутберидзе.

Ранее фигурист тренировался под руководством .

«Довольно сложный вопрос, насколько решение является правильным. Я не владею информацией о причинах его поступка и об отношениях с наставником.

Если говорить в общем, не касаясь конкретно Мозалева, переходы и смена чего-то, к примеру тренерского штаба, иногда идут на пользу спортсменам. Но только время покажет, как это отразится на Андрее», – сказал олимпийский чемпион 1994 года.

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером