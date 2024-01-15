Алена Леонова: «В штабе Тутберидзе тренировочный процесс жесткий. Интересно, как Мозалев с этим справится»

Алена Леонова отреагировала на переход Андрея Мозалева к Этери Тутберидзе.

Ранее фигурист тренировался под руководством .

« – парень способный, очень хочу надеяться, что с Давыденко они расстались хорошо, потому что их тандем был достаточно неплохим. Вместе они добивались достойных результатов, ездили на Олимпиаду. У Андрея были классные сезоны, в юниорах он вообще был одним из лучших.

Что будет дальше – покажет время, мы знаем, что в штабе Тутберидзе тренировочный процесс жесткий. Интересно, как Андрей с этим справится. Если он принял такое решение, значит готов к жестким переменам в своей карьере», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером