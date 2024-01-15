Алена Леонова: «В штабе Тутберидзе тренировочный процесс жесткий. Интересно, как Мозалев с этим справится»
Алена Леонова отреагировала на переход Андрея Мозалева к Этери Тутберидзе.
Ранее фигурист тренировался под руководством Кирилла Давыденко.
«Мозалев – парень способный, очень хочу надеяться, что с Давыденко они расстались хорошо, потому что их тандем был достаточно неплохим. Вместе они добивались достойных результатов, ездили на Олимпиаду. У Андрея были классные сезоны, в юниорах он вообще был одним из лучших.
Что будет дальше – покажет время, мы знаем, что в штабе Тутберидзе тренировочный процесс жесткий. Интересно, как Андрей с этим справится. Если он принял такое решение, значит готов к жестким переменам в своей карьере», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.
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Спортсмены, тренировавшиеся у Тутберидзе: Питкеев, Самсонов, Валиева, Тарасова, Саханович, Цурская, Петросян, Акатьева, Воронов, БК и т.д (всех не вспомнишь). Просто почитайте любое их интервью
Свиристёлок типа Шурика, Косторки и Медведевой в расчёт не берём, ибо их семейное воспитание понятно любому адекватному человеку. Но даже они никогда ничего убийственного не говорили.
P.S Мне просто смешно над этим всем сбродом, который никогда не присутствовал на тренировках ТШТ.
Вопрос в том, как они проникают и маскируются там - тоже хочу посидеть там и стать экспертом по тренировочному процессу в ТШТ. Тем более что мне до Ясенево совсем близко и намного ближе чем Леоновой.