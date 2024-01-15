Алена Леонова: «В штабе Тутберидзе тренировочный процесс жесткий. Интересно, как Мозалев с этим справится»

Теги сборная России Алена Леонова мужское катание Этери Тутберидзе переходы Андрей Мозалев Кирилл Давыденко Фигурное катание

Алена Леонова отреагировала на переход Андрея Мозалева к Этери Тутберидзе.

Ранее фигурист тренировался под руководством Кирилла Давыденко.

«Мозалев – парень способный, очень хочу надеяться, что с Давыденко они расстались хорошо, потому что их тандем был достаточно неплохим. Вместе они добивались достойных результатов, ездили на Олимпиаду. У Андрея были классные сезоны, в юниорах он вообще был одним из лучших.

Что будет дальше – покажет время, мы знаем, что в штабе Тутберидзе тренировочный процесс жесткий. Интересно, как Андрей с этим справится. Если он принял такое решение, значит готов к жестким переменам в своей карьере», – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

Новичок в группе Тутберидзе! Он брал золото юниорского ЧМ, но закис и поссорился с прежним тренером

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13 комментариев
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Откуда info ?
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Ну, Алена, держись там)
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Неужели мы сегодня услышим новые синонимы к слову "жёсткий" и сочувствующие возгласы про невыносимые нагрузки? Тренировочный процесс или есть, или нет, а мягкой бывает подушка)
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Ещё одна всеведущая.
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Они сговорились с Бести?
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А мы не знаем про жёсткие тренировки, "хотя некоторые любят по горячее"... (с)
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вообще непонятно как там выживают) А мне интересно посмотреть как парень измениться... Даниэль Грассль как-то тренировался)... жалко так и не увидели толком результата! политика вещь жестокая никого не щадит
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Люди, которые никогда не были на тренировках у Тутберидзе: "большие нагрузки, абьюз, ломают, гоняют, портят, ничего не могут"
Спортсмены, тренировавшиеся у Тутберидзе: Питкеев, Самсонов, Валиева, Тарасова, Саханович, Цурская, Петросян, Акатьева, Воронов, БК и т.д (всех не вспомнишь). Просто почитайте любое их интервью

Свиристёлок типа Шурика, Косторки и Медведевой в расчёт не берём, ибо их семейное воспитание понятно любому адекватному человеку. Но даже они никогда ничего убийственного не говорили.

P.S Мне просто смешно над этим всем сбродом, который никогда не присутствовал на тренировках ТШТ.
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оказывается много таких, кто знает все про тренировки в ТШТ.
Вопрос в том, как они проникают и маскируются там - тоже хочу посидеть там и стать экспертом по тренировочному процессу в ТШТ. Тем более что мне до Ясенево совсем близко и намного ближе чем Леоновой.
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Этери уже рисует новую сториз?
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Ответ Aleksei Hrivonoghov
Откуда info ?
Забыли 🤔
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Ответ Лакс
оказывается много таких, кто знает все про тренировки в ТШТ. Вопрос в том, как они проникают и маскируются там - тоже хочу посидеть там и стать экспертом по тренировочному процессу в ТШТ. Тем более что мне до Ясенево совсем близко и намного ближе чем Леоновой.
Вот я бы тоже сходила 🥰 и даже статью красивую написала, я умею 🤣 Этери Георгиевна, пригласите нас! 😇
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