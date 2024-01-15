Тарасова о переходе Мозалева к Тутберидзе: «Если Андрей решил сделать это сейчас, видимо, были свои причины»

Татьяна Тарасова оценила переход фигуриста Андрея Мозалева к Этери Тутберидзе.

Мозалев – чемпион мира 2020 года среди юниоров. По информации ТАСС, в последнее время у него возникали конфликты с предыдущим тренером – Кириллом Давыденко.

«Для меня это неожиданно, я думала, тренер и спортсмен в хороших отношениях. Но переходят не за отношениями, а за результатом. Значит, Андрей считает, что результат будет. Тутберидзе работает не одна, а с двумя своими коллегами, которые осуществляют работу с одиночниками.

У нас переходы разрешены в весенне-летний период, но если Мозалев принял решение сделать это сейчас, то на это, видимо, были свои причины. Кто-то хочет по-другому тренироваться, кто-то считает, что будет лучше с другим тренером. Это перспективный мальчик, мне он нравится, а чем ему может помочь Тутберидзе, я пока не знаю. Будем живы – посмотрим», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.