Тарасова о переходе Мозалева к Тутберидзе: «Если Андрей решил сделать это сейчас, видимо, были свои причины»

Теги сборная России мужское катание Этери Тутберидзе переходы Андрей Мозалев Кирилл Давыденко Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила переход фигуриста Андрея Мозалева к Этери Тутберидзе.

Мозалев – чемпион мира 2020 года среди юниоров. По информации ТАСС, в последнее время у него возникали конфликты с предыдущим тренером – Кириллом Давыденко.

«Для меня это неожиданно, я думала, тренер и спортсмен в хороших отношениях. Но переходят не за отношениями, а за результатом. Значит, Андрей считает, что результат будет. Тутберидзе работает не одна, а с двумя своими коллегами, которые осуществляют работу с одиночниками.

У нас переходы разрешены в весенне-летний период, но если Мозалев принял решение сделать это сейчас, то на это, видимо, были свои причины. Кто-то хочет по-другому тренироваться, кто-то считает, что будет лучше с другим тренером. Это перспективный мальчик, мне он нравится, а чем ему может помочь Тутберидзе, я пока не знаю. Будем живы – посмотрим», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Обзвон открывает старейшина ФК цеха Татьяна Анатольевна Тарасова.
+9
0
+9
Перешёл и перешёл, захочет сам объяснит причину. А самим тут гадать и домысливать или доверяться каким-то источникам бессмысленно. То, что неожиданно для многих это факт.
+5
-1
+4
Чем может помочь? Как минимум, волшебным пролётным пенделем)
+4
-1
+3
Верю, что переход Андрея к Этери ему поможет. И уже в следующем сезоне всё будет намного лучше.
+3
0
+3
Ответ Ирина Иванова
Чем может помочь? Как минимум, волшебным пролётным пенделем)
Ему не помешает, Андрею встряска хорошая нужна, на этом и вес снизится, и работать будет с новой силой и упорством.
+2
0
+2
Уверена, что отношения тренер-спортсмен были нормальными. Это не исключает периодически возникающего недовольства с обеих сторон, но конфликтов, тем более продолжительное время, там точно не было. Не те люди. Они оба всегда с уважением по отношению к друг к другу.
Не устраивали результаты прошлого, и особенно первой половины этого сезона, не устраивало отсутствие прогресса. Плюс на последнем ЧР еще и компонентами незаслуженно притопили дальше некуда, и технику порезали аж на 14 баллов.
Андрей впервые с момента выхода во взрослые в состав сборной не прошел. Думаю, в первую очередь в этом дело, а не в конфликтах-отношениях.
0
0
0
С содроганием представляю какой ужас ему поставит Глейх, откровенно слабо работающий в последнее время.
P.S. Ледокольному Андрею и Молочкову срочно нужна новая обувь))
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий