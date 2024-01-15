Давыденко – на вопрос о переходе Мозалева к Тутберидзе: «У него и спрашивайте, извините, я работаю»
Давыденко уклонился от ответа на вопрос о переходе Мозалева к Тутберидзе.
Сегодня «Р-Спорт» сообщил, что чемпион мира 2020 года по фигурному катанию среди юниоров Андрей Мозалев перешел из группы Кирилла Давыденко к Этери Тутберидзе.
«У него и спрашивайте, извините, я работаю», – ответил Давыденко.
В нынешнем сезоне Мозалев стал шестым в финале Гран-при России и 11-м на чемпионате страны.
Некая обида, имхо, в ответе все же сквозит, хоть и максимально корректно ответил.
Я помню, как Давыденко рассказывал, что после первого места Андрея в короткой программе на ЧЕ-2022, он вечером думал, что если случится победа или медаль на таком уровне , то он посвятит результат своего ученика своему отцу - тоже тренеру по ФК Анатолию Давыденко. И сколько в этом было желания и радости за Андрея.
Все же одно дело, когда ученики на потоке и уходят, и совсем другое - когда на таком уровне он у тебя один.
Андрею только удачи и побед в новом штабе. За него всегда поболею.
Кириллу Анатольевичу новых звезд. У него классная группа.
По Мозалëву.
Попросился к Тутберидзе сам Андрей, тут без переманиваний. Обратился к тренеру после чемпионата России - решил всё же что-то менять в жизни. Кириллу Давыденко, конечно, не сказать, что это понравилось, расстались они нормально, он не стал мешать, воспринял философски - наверное, внутренне был готов. Хотя, как видите, в составе участников чемпионата России по прыжкам его нет, и есть основания полагать, неспроста.
Судя по тому, что я слышал, Этери несколько удивилась, взяла время на раздумия, но затем согласилась - одиночника с таким статусом у неё нет и не факт, что в ближайшее время будет. Завтра они впервые встретятся на катке и устаканят формальности - наверное, будет что-то типа испытательного срока, но в случае Андрея, думаю, условного.
Федерация в курсе (на этот раз точно) и уже всё согласовала.
Мне всегда нравился выбор музыки и программ. Удачи тренеру и спортсмену. Но выбор Мозалева сомнителен.Это только мое мнение
Он очень компонентный фигурист!!!!!!!
В любом случае, если понял, что развития нет,--то пусть пробует что-то поменять. Трудно представить, где ему ещё могли бы помочь, если не в ТШТ