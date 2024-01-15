Давыденко – на вопрос о переходе Мозалева к Тутберидзе: «У него и спрашивайте, извините, я работаю»

Теги сборная России мужское катание Этери Тутберидзе Андрей Мозалев Кирилл Давыденко Фигурное катание

Давыденко уклонился от ответа на вопрос о переходе Мозалева к Тутберидзе.

Сегодня «Р-Спорт» сообщил, что чемпион мира 2020 года по фигурному катанию среди юниоров Андрей Мозалев перешел из группы Кирилла Давыденко к Этери Тутберидзе.

«У него и спрашивайте, извините, я работаю», – ответил Давыденко.

В нынешнем сезоне Мозалев стал шестым в финале Гран-при России и 11-м на чемпионате страны.

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53 комментария
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Уверена, Кириллу Анатольевичу сейчас очень горько.
Некая обида, имхо, в ответе все же сквозит, хоть и максимально корректно ответил.
Я помню, как Давыденко рассказывал, что после первого места Андрея в короткой программе на ЧЕ-2022, он вечером думал, что если случится победа или медаль на таком уровне , то он посвятит результат своего ученика своему отцу - тоже тренеру по ФК Анатолию Давыденко. И сколько в этом было желания и радости за Андрея.
Все же одно дело, когда ученики на потоке и уходят, и совсем другое - когда на таком уровне он у тебя один.
Андрею только удачи и побед в новом штабе. За него всегда поболею.
Кириллу Анатольевичу новых звезд. У него классная группа.
+63
-4
+59
канал тг "Нате"
По Мозалëву.

Попросился к Тутберидзе сам Андрей, тут без переманиваний. Обратился к тренеру после чемпионата России - решил всё же что-то менять в жизни. Кириллу Давыденко, конечно, не сказать, что это понравилось, расстались они нормально, он не стал мешать, воспринял философски - наверное, внутренне был готов. Хотя, как видите, в составе участников чемпионата России по прыжкам его нет, и есть основания полагать, неспроста.

Судя по тому, что я слышал, Этери несколько удивилась, взяла время на раздумия, но затем согласилась - одиночника с таким статусом у неё нет и не факт, что в ближайшее время будет. Завтра они впервые встретятся на катке и устаканят формальности - наверное, будет что-то типа испытательного срока, но в случае Андрея, думаю, условного.

Федерация в курсе (на этот раз точно) и уже всё согласовала.
+55
-7
+48
Смотрела на Этери на ЧЕ и думала об уровне её стрессоустойчивости. Оказывается, это еще не предел)
+29
-5
+24
Похоже расставание было болезненным для Давыденко.
Мне всегда нравился выбор музыки и программ. Удачи тренеру и спортсмену. Но выбор Мозалева сомнителен.Это только мое мнение
+30
-7
+23
Ответ unknownman
Пошел Андрей по грибы...
По грибы надо было к Соколовской идти
+30
-11
+19
Давыденко успехов в работе с юниорами. У него отличные парни Рамзенков и Шелковниковы. Обидно, но не давали Мозалёву нормальные оценки, занижали везде, даже там, где не должны были. Ушёл в ТШТ по понятным причинам и его можно понять. А Давыденко пожелаю еще и адекватного отношения федерации и судей к его ученикам.
+16
-2
+14
Жаль, раз такая реакция у Давыденко, то видимо Андрей ушёл плохо или молча, что ещё хуже. Думала ему хватит воспитания расстаться с многолетним тренером и "вторым отцом" максимально достойно.
+20
-7
+13
Ясненько, значит, правда. И эта правда Давыденко явно не сделала счастливым. Жаль, но все имеют право пробовать что-то новое, только бы не токсичили друг друга через интервью 🙏
+14
-2
+12
Давыденко терпения, сил, мужества, творческих и спортивных успехов в работе .
+12
-2
+10
Мда, видимо не очень тёплое расставание.
+12
-3
+9
Ответ Kritichnaya
Жаль, раз такая реакция у Давыденко, то видимо Андрей ушёл плохо или молча, что ещё хуже. Думала ему хватит воспитания расстаться с многолетним тренером и "вторым отцом" максимально достойно.
Так может это реакция Давыденко на то, что Андрей в принципе ушёл?! Почему Вы сразу набросили на фигуриста? И кинулись защищать тренера?
+15
-6
+9
Ответ Ирина Иванова
Смотрела на Этери на ЧЕ и думала об уровне её стрессоустойчивости. Оказывается, это еще не предел)
да уж, Этери умеет держать марку и удар это точно
+10
-2
+8
Скорее всего переход спортсмена был неожиданностью для Давыденко. Может Андрей сам скажет своё слово.
+10
-2
+8
Запоздало как-то...как Коляда к Мишину. Припозднился переход.
+9
-2
+7
Жаль, похоже, не самое радостное расставание
+7
0
+7
Ответ Ритт
Давыденко успехов в работе с юниорами. У него отличные парни Рамзенков и Шелковниковы. Обидно, но не давали Мозалёву нормальные оценки, занижали везде, даже там, где не должны были. Ушёл в ТШТ по понятным причинам и его можно понять. А Давыденко пожелаю еще и адекватного отношения федерации и судей к его ученикам.
что там занижали ему? еще завышали за прошлые заслуги, маленький, невзрачный , с лишним весом, без прыжков.Никогда не понимала восторгов по поводу этого фигуриста,зря ,конечно его ТШТ взяли
+16
-9
+7
Во всяком случае, программы Андрея у Давыденко были штучные. Пожалуй, за исключением этого сезона. Но, вроде, концепт одной темы на две программы это идея Андрея.
+6
0
+6
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Уверена, Кириллу Анатольевичу сейчас очень горько. Некая обида, имхо, в ответе все же сквозит, хоть и максимально корректно ответил. Я помню, как Давыденко рассказывал, что после первого места Андрея в короткой программе на ЧЕ-2022, он вечером думал, что если случится победа или медаль на таком уровне , то он посвятит результат своего ученика своему отцу - тоже тренеру по ФК Анатолию Давыденко. И сколько в этом было желания и радости за Андрея. Все же одно дело, когда ученики на потоке и уходят, и совсем другое - когда на таком уровне он у тебя один. Андрею только удачи и побед в новом штабе. За него всегда поболею. Кириллу Анатольевичу новых звезд. У него классная группа.
Если вкладываешь в своих учеников душу, то думается мне, их уход всегда болезненный, хоть один он у тебя, хоть 10. Для каждого в сердце найдётся место у учителя
+5
0
+5
В каждом слове чувствуется обида - и его понять не сложно. Но птенцы рано или поздно всегда улетают из гнезда. Андрея тоже можно понять - он устал топтаться на одном месте - ведь у него одна жизнь, одна карьера!
+7
-3
+4
начался обзвон
+4
-1
+3
Ответ метель
что там занижали ему? еще завышали за прошлые заслуги, маленький, невзрачный , с лишним весом, без прыжков.Никогда не понимала восторгов по поводу этого фигуриста,зря ,конечно его ТШТ взяли
Ого???? Жуть такое читать про Андрея(((
+4
-2
+2
Ответ метель
жуть- что именно, что Мозалев почти не прыгает, на льду не смотрится совсем, или что лишний вес-это конечно жуть для МО
Отношение к Андрею(. Я уверенна, что в ТШТ он скинет вес, так как это огромный риск травм. И очень буду желать ему улучшить свои результаты!!!!!
Он очень компонентный фигурист!!!!!!!
+2
0
+2
Ответ метель
что там занижали ему? еще завышали за прошлые заслуги, маленький, невзрачный , с лишним весом, без прыжков.Никогда не понимала восторгов по поводу этого фигуриста,зря ,конечно его ТШТ взяли
Фигурист отличный, помогут привести вес в норму и всё будет нормально. Этери добавит психоустойчивости и спортивной веры в себя.
+5
-3
+2
Чтобы не мешали работать с оставшимися, предпочёл не комментировать.
+3
-1
+2
Ответ Gemma157
Ну что тут скажут свидетели секты чистого хвоста? Ах да, уходить нельзя только из ТШТ, а от остальных тренеров уйти это нормальная естественная вещь..
Это же другое)
+7
-5
+2
Ответ метель
да зря его взяли ТШТ, за чем он им, ничего хорошего не будет у этого Мозалева, еще и вес сбрасывать надо ему
Если у Андрея есть желание работать интенсивно, то он сделал правильный выбор (возможно, сам понял, что это ему необходимо). Но мне после ОИ стало казаться, что он немного... с ленцой... Вот и вес у него вырос за это время. А может с БК пообщался, посмотрел, насколько они улучшились в Хрустальном, как зарядились энергетически,--совсем другие стали!
В любом случае, если понял, что развития нет,--то пусть пробует что-то поменять. Трудно представить, где ему ещё могли бы помочь, если не в ТШТ
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Ответ Сладкий пончик
Запоздало как-то...как Коляда к Мишину. Припозднился переход.
Коляде надо было сразу к Тутберидзе идти. У Мишина только время потерял и квад-лутца лишился, ничего не приобрёл. Да ещё и мимо ОИ
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Ответ olvl
Программы отличные, а показалка бомба, хотя я люблю соревнования и не особо слежу за показательными. Мы в восторге. А исполнение просто блеск.
да, и мне кажется, что именно такой вот лёгкости и иронии Мозалёву и не хватает в его прокатах..)
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Ответ Док Аксель
Давыденко терпения, сил, мужества, творческих и спортивных успехов в работе .
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Ответ Алёна Вода
А ещё, наверное, не взяли. Сегодня Дудаков на его прыжки смотрит, а завтра с ЭТ тренировка. Вот тогда и станет ясно,--возьмут или нет. Тяжеловат стал Андрюша... Если согласится держать вес, то всё возможно
Сказано, что Этери уже подумала и взяла. Будут работать, завтра первая совместная тренировка.
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