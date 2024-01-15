Давыденко – на вопрос о переходе Мозалева к Тутберидзе: «У него и спрашивайте, извините, я работаю»

Давыденко уклонился от ответа на вопрос о переходе Мозалева к Тутберидзе.

Сегодня «Р-Спорт» сообщил, что чемпион мира 2020 года по фигурному катанию среди юниоров Андрей Мозалев перешел из группы Кирилла Давыденко к Этери Тутберидзе.

«У него и спрашивайте, извините, я работаю», – ответил Давыденко.

В нынешнем сезоне Мозалев стал шестым в финале Гран-при России и 11-м на чемпионате страны.