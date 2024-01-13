Судьи из Грузии и Великобритании поставили Дэвис и Смолкина на 5-е место в произвольном танце на чемпионате Европы

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду сборная Грузии Кристофер Бьюкенен Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Арбитр из Грузии оценила танец Дэвис и Смолкина на 5-е место чемпионата Европы.

Сегодня Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию в танцах на льду, стали восьмыми на турнире в Каунасе.

Два арбитра из девяти поставили дуэт на 5-е место в произвольном танце. Это Юлия Левшунова из Грузии (114,22 балла) и британец Кристофер Бьюкенен (119,98).

При этом судья из Финляндии Вирпи Куннас-Хелминен оценила выступление Дэвис и Смолкина на 12-е место (99,90).

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38 комментариев
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Да хоть на 1-е.Никогда им не быть звёздами.
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Так вот с кем обедала Тутберидзе. Дело раскрыто✌
А финка, видно, осталась голодная.
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Очень справедливо их отсудили на ЧЕ. И нет у Этери Гогиевны никакого блата и связей.
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+16
в 2022 году на ЧЕ Диша и Дэвис с учётом наших пар были 7ми, сегодня 8-е без наших, то есть с нашими тремя парами могли быть 11ми. Регресс какой то получается.
+17
-1
+16
Не слишком ли много внимания довольно средней иностранной паре с 8-м местом?
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+15
Сейчас еще 100500 статей будет про ДС.
Вот это слава. :)
+17
-7
+10
Ответ 22somebody22
Да хоть на 1-е.Никогда им не быть звёздами.
И? Никогда не быть звездами ещё сотням парам в мире. Не заниматься теперь им своим делом? Не бороться? Вы лучший в своей профессии? Вы звезда в своём деле?
+10
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+9
У них, как у первой пары Грузии, результат даже хуже, чем был у третьей пары России в ОИ сезон.
+12
-4
+8
Ответ Lilia Sadykova
в 2022 году на ЧЕ Диша и Дэвис с учётом наших пар были 7ми, сегодня 8-е без наших, то есть с нашими тремя парами могли быть 11ми. Регресс какой то получается.
Прогресс 22 года был искусственный. У них в том сезоне баллы вдруг приблизились к топовым парам. Даже на каком-то турнире по баллам были недалеко от ПС.
+11
-3
+8
Надо же, у разных судей разные оценки! Никогда такого ни на одном соревновании не было, а тут вдруг! Сенсация!
+9
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Давайте раскладку по всем парам тогда.
+8
0
+8
Ответ orlitza
Впереди топовые пары, а они сразу за ними. Молодцы. Сразу за Ташлерами.
топы это кто? Ташлеровы, Туркилла и 2я французская пара? Откровенно говоря, так себе топы. Топы на этом ЧЕ были итальянцы и Гибсоны, но они свои медали и получили. А Дэвисы вперёд себя уже кого только можно пропустили.
+6
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Ответ Anna Stefan
Тоже только по этой причине болею за них)))
Болеть не болею, но масштаб хейта никак не сопоставим с масштабами пары или ее "прегрешения и". люди работают. Катают свое, в свою силу. Прогресс есть. Чего к ним приставать?
+5
-2
+3
Грузинскую судью надо отстранить за национальное пристрастие.
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-9
+3
И что ?
+5
-2
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Ответ Ритт
Очень справедливо их отсудили на ЧЕ. И нет у Этери Гогиевны никакого блата и связей.
Несправедливые высокие компоненты у Дианы с Глебом! С чего вдруг их трешовое ЛО получило оценки выше, чем у французов Лоисьи и Тео или немецкого дуэта с великолепным танго? !
Программа Дианы - это антиэстетитика, баллы им сильно завысили!
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Ответ Ритт
Очень справедливо их отсудили на ЧЕ. И нет у Этери Гогиевны никакого блата и связей.
очень справедливо. плюс 2,06 за шатающуюся поддержку на грани, плюс 2,61 за корявый слайд (там ещё где-то был кантилевер?? в ЛО??), плюс 1,14 за твизлы с асинхроном в первой секции
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Ответ orlitza
Да почему же? Они встали в очередь, и не последними.
у них много разных очередей, одна из них за американским гражданством для Глэба.
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Ответ arisstopane
о, а вот и турбопатриотичный блинчик из экологически чистого компоста пахнул ароматом)
Хорошо сострили)
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Сумму мест считали раньше, сейчас важна сумма баллов.
+2
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Танцевальный турнир в Европе становится очень сильным! За два года целый ряд зарубежных дуэтов спрогрессировал и приблизился к пьедесталу, каждый сезон в очередь встраиваются и недавние юниоры. От России теперь, думаю, на гс был бы один дуэт, а не три, моим любимым Букиным при условии сильных постановок, которых в новом штабе пока не просматривается, за счастье любая медаль, про золото даже в Европе ростанцам, увы, можно надолго забыть.
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Девис и Смолкин надеялись на медаль
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Ответ 22somebody22
Да хоть на 1-е.Никогда им не быть звёздами.
Да почему же? Они встали в очередь, и не последними.
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Ответ pulpfiction
у них много разных очередей, одна из них за американским гражданством для Глэба.
Гражданство уже неактуально.
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Ответ Lapo Elkann
Меня удивила ненависть во время трнсляции на ютубе. В основном были комменты на русском языке плющеботов.
Лучше за Гном Гномыча бы переживали, ему ещё на 5 ОИ выступать и до 40 лет кататься в спорте
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Ответ Блинчик
Грузинскую судью надо отстранить за национальное пристрастие.
о, а вот и турбопатриотичный блинчик из экологически чистого компоста пахнул ароматом)
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