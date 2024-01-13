Судьи из Грузии и Великобритании поставили Дэвис и Смолкина на 5-е место в произвольном танце на чемпионате Европы

Арбитр из Грузии оценила танец Дэвис и Смолкина на 5-е место чемпионата Европы.

Сегодня Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию в танцах на льду, стали восьмыми на турнире в Каунасе.

Два арбитра из девяти поставили дуэт на 5-е место в произвольном танце. Это Юлия Левшунова из Грузии (114,22 балла) и британец Кристофер Бьюкенен (119,98).

При этом судья из Финляндии Вирпи Куннас-Хелминен оценила выступление Дэвис и Смолкина на 12-е место (99,90).